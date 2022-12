El PSOE de Madrid no acepta la reforma del delito de malversación que negocia Pedro Sánchez con ERC. La organización que lidera el portavoz en la Asamblea madrileña, Juan Lobato, considera que «no se pueden rebajar las penas después de haber visto lo que se hizo» en 2017. En el socialismo madrileños, que sí respalda la derogación del delito de sedición «para pasar página», argumentan que «no se pueden hacer bromas con el dinero público, cero». «No podemos defender una reforma de un delito de corrupción cuando nos hemos presentado como el antídoto contra ella», señalan.

Fuentes cercanas al líder regional de los socialistas madrileños, uno de los más cercanos a Sánchez, hablan con mucha claridad: «Ni un día menos de cárcel para corruptos ni del PP de Madrid, ni del PSOE, ni de partidos catalanes». Pese a ese rechazo frontal a la propuesta de reforma del delito de malversación, que el presidente negocia desde hace días con ERC, dicen estar a la espera de conocer los detalles de lo que se propone. En el equipo de Lobato defienden ver lo que «ponga en un papel la resolución» pero ya avisan que «con el dinero público cero bromas».

Las críticas hacía la concesión que el jefe del Ejecutivo está dispuesto a hacer a sus socios separatistas está revolviendo las tripas del PSOE. No es habitual que barones como el madrileño Lobato o el castellanoleonés Luis Tudanca, dos de los que se consideran más ‘sanchistas’, se posicionen en contra de las medidas que defiende el presidente. Aunque ambos defendieron la derogación de la sedición, alineándose así con el discurso monclovita, tanto Lobato como Tudanca han sido los primeros dirigentes territoriales en alzar la voz contra la posible reforma del delito de malversación. Y es que pese a la voluntad del Gobierno y ERC de avanzar en ello, todavía no tienen los votos suficientes para conseguir su aprobación. Los ministros, en cambio, sí apuestan por la reforma del delito.

Leguina

Las críticas a la decisión de Sánchez de ceder ante ERC en la reforma del delito de malversación, no son las únicas que el PSM hace estos días a Ferraz y Moncloa. Tampoco ha gustado la expulsión de militancia del ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, por su apoyo a la presidenta regional del PP Isabel Díaz Ayuso. Fuentes cercanas a Lobato señalan que «a Leguina le deben mucho los madrileños».

En el entorno del secretario general del PSM afirman que no gustó lo que dijo hace año y medio y que les hubiera gustado «que hubiese matizado sus declaraciones o las hubiese corregido durante el expediente para que el desenlace no fuera este». El ex dirigente socialista ya ha advertido a Pedro Sánchez que no se quedará callado e intentará defender su militancia.