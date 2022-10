Mónica Oltra, ex vicepresidenta, ex portavoz y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat de Valencia, había pedido al juez que instruye la causa por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada por su Consejería que las acusaciones populares, ejercidas por el partido Vox y la asociación Gobierna-te, ejercieran con un mismo abogado y misma representación procesal. La petición fue presentada el 5 de septiembre y se explicaba por la intención del Partido Popular (PP) de Valencia de personarse en la causa como acusación, de manera que si el juez hubiese accedido a la petición de aunar las dos acusaciones populares ya presentes «no tendría sentido» aceptar una personación en la causa del PP, que valora su intención de sumarse a la misma.

En un escrito presentado al Juzgado de Instrucción número 15, los representantes legales de Mónica Oltra pedían que “ambas acusaciones deban comparecer bajo una misma defensa letrada y representación procesal” y argumenta que la causa que «puede justificar esta unificación de postulación y defensa técnica no es otra que la total coincidencia entre las acciones ejercidas, o dicho de otra manera en la existencia de una coincidencia de intereses, lo que siempre será más fácil verificar cuando se trata del ejercicio por varias personas de acusaciones populares». Pero ahora el juez les responde que «no ha lugar a que las acusaciones populares personadas en la presente causa, asociación Gobierna-Te y Partido Político VOX comparezcan con una misma dirección letrada y representación procesal al objeto de ejercitar la acusación popular». El informe de la Fiscalía era contrario a la petición de Oltra.

Actualmente, Mónica Oltra está acusada de los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos (encubrimiento) durante la gestión del caso de abusos cometidos por su ex marido sobre una menor. Por este caso, el entonces marido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión, aunque la sentencia fue recurrida hasta llegar al Tribunal Supremo, donde está pendiente todavía.

La defensa de Oltra también dice que «no se advierte ninguna justificación en la personación que imposibilite dicha actuación conjunta de las acusaciones populares. Admitir lo contrario sería permitir una artificiosa constitución de la relación jurídica procesal, con quiebra real del principio de igualdad de armas entre acusación y defensa”. Es decir que como actualmente Oltra está acusada por el ministerio fiscal, Vox y Gobierna-te y Teresa, la menor abusada por su ex marido que ejerce la acusación particular, y ella solo tiene una defensa hay «quiebra del principio de igualdad», a pesar de que los otros 13 acusados tienen su propia representación procesal y sus estrategias puedan coincidir con la planteada por la defensa de Oltra en numerosas ocasiones.