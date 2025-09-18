El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente mantiene al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la cárcel en su tercer intento por salir de la prisión de Soto del Real en la que permanece desde el pasado 30 de junio. El magistrado dictamina que persiste el riesgo de destrucción de pruebas.

Santos Cerdán está en prisión preventiva desde que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción le señalaran como el líder de una trama de mordidas en contratos de obra pública.

Su defensa intentó recurrir la decisión durante el verano ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que acabó tumbando sus pretensiones respaldando la decisión del instructor.

Tras ello, la defensa de Santos Cerdán decidió acudir al Tribunal Constitucional interponiendo un recurso de amparo para salir de la cárcel. Una sección de tres magistrados —compuesta por José María Macías, Juan Carlos Campo y Ricardo Enríquez— debía decidir su admisión a trámite.

Fiscalía a favor de la cárcel

La Fiscalía Anticorrupción rechazó la petición de libertad del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, argumentando que persiste el riesgo de que pueda destruir o manipular pruebas debido a su supuesto rol central en la trama de adjudicación irregular de obras públicas investigada en el caso Koldo.

El fiscal jefe Alejandro Luzón presentó un escrito ante el Tribunal Supremo oponiéndose a levantar la prisión provisional. Según Luzón, sólo han transcurrido mes y medio desde la confirmación del encarcelamiento y no se han producido cambios significativos que justifiquen la excarcelación.

La oposición se fundamenta en varios puntos clave: la gravedad de los delitos atribuidos a la organización criminal, el presunto papel directivo de Cerdán en la misma, y el hecho de que la investigación aún se encuentra en fase inicial respecto al exdirigente socialista.

Santos Cerdán podría destruir pruebas

La Fiscalía sostiene que Cerdán podría seguir en contacto con otras personas responsables de los pagos irregulares que aún no han sido identificadas. Esto, según el fiscal, le otorgaría capacidad para «alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados» en un procedimiento de gran complejidad.

Por el momento, no se ha realizado ningún registro en los domicilios de Santos Cerdán desde que entró en la cárcel. La familia del ex líder socialista se marchó de su piso de alquiler de Madrid para volver a Milagro, el pueblo natal de Santos Cerdán.

Si bien sí se han registrado distintas empresas relacionadas con la trama. Una de ellas es Servinabar, en la que sí se encontró un contrato en el que figuraba Santos Cerdán como accionista.

Fuentes jurídicas señalan que la prisión preventiva por riesgo de destrucción de pruebas no podrá extenderse más allá de los seis meses, según estipula la ley. De este modo, Santos Cerdán tendrá que salir de la cárcel de Soto del Real estas Navidades si no se alegan nuevos motivos para argumentar la prisión provisional.