El juez Llarena pide a los Mossos y a Interior informes sobre el operativo para detener a Puigdemont

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido un informe a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior sobre el operativo para detener a Carles Puigdemont que fracasó. A través de dos providencias, el instructor del procés pide información sobre los aspectos técnicos policiales de este dispositivo en el que se debía dar cumplimiento a la orden de detención que pesa sobre el ex presidente catalán. Los agentes conocían el lugar, la hora y la fecha en la que Puigdemont volvería a pisar suelo español y, pese haberle visto dar un mitin, no le detuvieron. El líder independentista se fugó de nuevo para eludir así la acción de la justicia.

El juez Pablo Llarena, de este modo, ha enviado a primera hora de la mañana de este viernes dos resoluciones en las que pregunta cuál fue el operativo y quiénes fueron sus responsables. «Habiendo tenido conocimiento de que el procesado en rebeldía, Carles Puigdemont, estuvo presente en el día de ayer en la ciudad de Barcelona y que protagonizó un acto público en las inmediaciones del Parlament de Cataluña, habiendo logrado evadirse a su terminación y eludir la orden de detención emitida contra él, ofíciese al Cuerpo de Mossos d’Esquadra para que informe sobre cuál era el operativo aprobado y dispuesto para su detención; sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial; así como de los agentes responsables del diseño del operativo, de los responsables de su aprobación, y de aquellos a los que se encomendó su ejecución o despliegue operativo», escribe textualmente en la providencia enviada a Interior y a la policía autonómica catalana.

El propio abogado de Carles Puigdemont ha anunciado esta misma mañana que el ex presidente catalán ya está fuera de España y camino a su residencia en Bélgica, en la ciudad de Waterloo. Además, ha recalcado que «no se entregará nunca». Por segunda vez, Puigdemont vuelve a ser un prófugo de la justicia española y del juez Pablo Llarena, que lleva más de siete años tratando de juzgarle. El malestar en el Tribunal Supremo es total.

Mossos colaboradores

Los Mossos d’Esquadra conocían perfectamente la orden de detención de Llarena. Si bien Puigdemont esperaba que la Ley de Amnistía podría tumbarla, el instructor del procés no se ha doblegado y considera que el delito por malversación agravada por el que le tiene procesado no es amnistiable. Así, los efectivos tenían la obligación judicial de detenerle, pero no lo hicieron pese a que estuvo callejeando por el centro de Barcelona y dio un mitin en una de las plazas más concurridas de la ciudad condal.

La fuga inesperada hizo que los Mossos d’Esquadra enviaran una comunicación al final de la mañana de ayer explicando que el ex presidente catalán se había fugado. «Carles Puigdemont ha hecho acto de presencia en la zona del Arco del Triunfo y, mediante las personas concentradas, ha accedido al escenario donde ha hecho un discurso. A continuación, protegido por diversas autoridades del país y rodeado de las personas concentradas, ha iniciado la marcha hacia la puerta principal de acceso al Parque de la Ciutadella. En el transcurso de esta marcha y aprovechando el número de personas que le rodeaban ha huido del lugar en un vehículo que los mossos han intentado detener, pero no lo han logrado», explicaron.

Esta misma mañana también han organizado una rueda de prensa para excusarse sobre su actuación. El consejero de interior catalán en funciones, Joan Ignasi Elena, ha defendido la actuación de la policía autonómica catalana y ha anunciado que se ha abierto una investigación sobre el desarrollo del dispositivo. Este líder de ERC fue el que nombró al comisario jefe al mando de la operación. Los Mossos tenían la competencia para detener a Puigdemont y fallaron, sin dejar que otros cuerpos como la Guardia Civil o la Policía Nacional interviniesen.

Por el momento, hay dos mossos detenidos por presuntamente ayudar a Puigdemont en su huida. Uno de ellos es el propietario del vehículo blanco con el que huyó Carles Puigdemont tras dar el mitin en el Arco del Triunfo. Los dos han invocado el habeas corpus, una figura recogida en la Constitución Española para pedir que les saquen del arresto. La juez de guardia, que ayer le correspondía por turno al Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, se lo ha denegado manteniendo el arresto. Fuentes de la investigación no descartan que haya más detenciones relacionadas con la fuga de Carles Puigdemont. Del ex presidente, ni rastro.