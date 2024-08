Los mossos detenidos por colaborar en la fuga de Puigdemont podrían ser inhabilitados dos años

Los agentes de los Mossos d’Esquadra detenidos por colaborar en la fuga de Carles Puigdemont podrían ser inhabilitados dos años si el juez de instrucción les imputa un delito de omisión del deber de perseguir delitos. La orden del juez Pablo Llarena era clara: había que detener al ex presidente de Cataluña fugado de la justicia desde hace siete años. La policía autonómica catalana debía diseñar un dispositivo para ello. Sin embargo, se les ha escapado pese a dar un mitín multitudinario y pasear por las calles de Barcelona. Tal y como informó OKDIARIO los días previos a la vuelta de Puigdemont, había mossos que protegerían al prófugo y uno de ellos hasta le ha ayudado a huir en su propio coche.

Carles Puigdemont ha cumplido su promesa de volver a España arriesgándose a ser detenido. El ex presidente no ha ocultado que pisaría de nuevo suelo español y ha organizado un mitín en el Arco del Triunfo horas antes de la sesión de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Los agentes tenían la hora y el lugar donde se celebraría este acto en el que el prófugo de la justicia estaría presente, pero pese a ello no han logrado capturarle. Tras pronunciar un breve discurso de cinco minutos, Puigdemont se ha marchado en un coche blanco aparcado en el paseo Lluís Companys. Los Mossos d’Esquadra han vinculado este vehículo a un agente del cuerpo autonómico que ha sido detenido de inmediato y puesto a disposición judicial, para ser liberado poco después. Otro mosso más fue detenido el mismo jueves.



El agente que dispuso su coche para la operación parece ser que no era un desconocido para los líderes independentistas. La actual presidenta de Junts, Laura Borràs, ha calificado de «patriota y ejemplar» a este agente. Sin embargo, su actuación contraria a la orden judicial vigente podría incardinarse en un delito de obstrucción a la justicia y omisión de la obligación de perseguir delitos. El primer delito aparece tipificado en el Cógido Penal como las diversas actuaciones dolosas que se ejecutan durante un procedimiento judicial. Y el segundo es el que comete una autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, deja intencionadamente de promover la persecución de los delitos de los cuales tenga noticia o de sus responsables. Esta persona podría incurrir en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Fuentes policiales expertas precisan que el responsable de los Mossos conoce perfectamente la orden, lo que tiene que hacer y en caso de que no se cumplan las mismas asumirán la responsabilidad. En la vuelta de Puigdemont, el mando le correspondía al comisario jefe Eduard Sallent, un agente vinculado a ERC. Es importante recalcar que los altos mandos policiales de la policía autonómica catalana son designados por cargos políticos. En el caso de Sallent, fue el consejero de Interior de ERC, Joan Ignasi, el que le nombró.

El dispositivo