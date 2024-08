Jordi Turull asegura que Puigdemont está de camino a Waterloo y que llevaba en España desde el martes

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que Carles Puigdemont «ya está de camino a Waterloo» (Bélgica) y que viajó el martes a España para asistir al acto que su partido celebró en el centro de Barcelona antes de la investidura de Salvador Illa.

Así lo ha indicado el dirigente independentista sólo unos minutos después de que el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, confirmara que el ex president de la Generalitat ya está fuera de España. Declaraciones que llegan casi 24 horas después de que el líder de Junts desapareciera tras dar un mitin frente a unos 2.000 seguidores frente al Arco del Triunfo de Barcelona. Todo ello ante decenas de unidades de los Mossos d’Esquadra que esperaban a que finalizara su discurso para proceder al arresto.

Boye no ha detallado si el dirigente independentista ha vuelto a Waterloo, pues a su juicio es él «quien debe hacerlo público», pero sí ha dejado claro que ya está fuera de España. Asimismo, ha informado de que en las próximas horas, «entre hoy y mañana, se dirigirá a la ciudadanía».

El abogado de Puigdemont también se ha referido a Jordi Turull, asegurando que sabe «dónde está» y que ha estado «en contacto con él en las últimas horas». Y es que, en la tarde de este jueves, tras la huida de Puigdemont, fuentes de la Consejería de Interior de la Generalitat aseguraron que el juez había ordenado la detención del secretario general de Junts, algo que después desmintió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Al respecto, Boye ha indicado que «ninguno de los actos de ayer pueden considerarse un delito porque el Código Penal no lo prevé, y no es discutible». «Puigdemont está perseguido por unos hechos amnistiados por una ley que un juez no quiere aplicar. Ni está condenado, ni detenido, ni preso», ha agregado en declaraciones a Rac1.

«Puigdemont se ha ido a su casa»

Ya este jueves por la noche, horas después de la desaparición de Puigdemont, Gonzalo Boye afirmó que se había «ido a casa, que es donde tiene su lugar de trabajo», sin precisar si se refería a Bélgica, a Francia o a otro lugar.

En declaraciones a TV3, el abogado del ex president manifestó que su defendido se fue «a su casa, como hace todo el mundo cuando termina de trabajar».

Al igual que este viernes, Boye insistió en que no iba a «facilitar más datos» sobre el paradero de Puigdemont y dijo que «él hablará cuando corresponda».

Desaparición de Puigdemont

El político independentista se esfumó ayer en torno a las 09:05 horas en las narices de los Mossos d’Esquadra. Apareció poco antes de las 09:00 para dar un discurso de aproximadamente 5 minutos ante unos 2.000 seguidores frente al Arco del Triunfo. Una vez finalizó, cómo se puede apreciar en las imágenes, su abogado le agarró rápidamente del brazo y le sacó de escena, ocultándole tras un biombo blanco.

Eugeni Sallent y Montserrat Estruch, los dos principales jefes de los Mossos, esperaban a Puigdemont a escasos 50 metros del Parlament de Cataluña. Mientras, más de un centenar de agentes, una decena de furgones y coches patrulla y un Volkswagen Passat oscuro, con los cristales tintados, esperaban para proceder a la detención y trasladar al líder independnetisya a la Ciudad de la Justicia.

Este operativo se diseñó el miércoles por la mañana en una reunión en la Prefectura, pero todo saltó por los aires por el apoyo de otro agente fuera de servicio que le prestó su vehículo para huir.