El juez Adolfo Carretero ha citado al ex portavoz de Sumar Iñigo Errejón para notificarle la apertura del juicio oral contra él por pregunta agresión sexual a Elisa Mouliaá en octubre de 2024. En un auto judicial, el juez aclara que el escrito en el que la actriz comunicaba que quería dejar de ejercer la acusación particular no solo fue corregido después, sino que además nunca llegó a confirmarse formalmente. Por ese motivo, Mouliaá podrá seguir personada en el proceso.

Así lo ha decidido el titular del Tribunal de Instancia número 47 de Madrid, en una resolución que responde a los escritos presentados tanto por Mouliaá como por Íñigo Errejón. Con esta decisión se cierra el conflicto procesal que comenzó el 4 de febrero, cuando la actriz anunció que quería dejar la acusación particular que mantiene contra el ex dirigente de Sumar por un presunto delito de agresión sexual.

Mouliaá comunicó al juzgado que renunciaba por motivos personales y de salud, pero dejó claro que eso no suponía retirar ni desmentir los hechos que había denunciado. A raíz de ese escrito, el ex diputado pidió que se archivara el caso, argumentando que la decisión de la denunciante era definitiva y que el procedimiento no podía continuar sin la participación directa de la presunta víctima.

Plantón de Errejón

El pasado martes el juez suspendió por «seguridad jurídica» la citación de Errejón, a quien llamó a sede judicial ese martes para notificarle la apertura de juicio oral en su contra. La defensa de Errejón anunció a primera hora que no acudiría al Juzgado hasta que Mouliaá no aclarase si había retirado su acusación contra el ex dirigente de Sumar. «Informamos de que, atendiendo a motivos de economía procesal y seguridad jurídica, que deben primar en todo procedimiento, Íñigo no acudirá» apuntó su representación.

Sí acudió Elisa Mouliaá junto a su abogado Alfredo Arrrién, para corregir su anterior escrito, que no fue admitido por el juez Carretero porque no llevaba la firma del abogado, que es obligatoria en este tipo de trámites. Por eso, decidieron presentar uno nuevo para enmendar el error.

Antes de entrar a los juzgados, situados en Juzgados de Plaza de Castilla, la actriz habló con la prensa y se defendió. «Mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma. Me parece vergonzoso y voy a ir hasta el final».

El juez ve indicios

Tras unos meses de instrucción, el juez propuso juzgar al politólogo por presuntas agresiones sexuales por las que Mouliaá pide para él tres años de cárcel. La Fiscalía, en cambio, pidió archivar la causa al considerar que no se había acreditado que el político fuese consciente de que aquella «relación sexual» no era deseada por parte de la actriz.

En paralelo a este procedimiento, el ex portavoz de Sumar mantiene una querella por presuntas calumnias contra Elisa Mouliaá, que se sigue en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, ante el que ambos están citados el 27 de marzo, según una resolución de esta semana, a la que ha tenido acceso EFE.