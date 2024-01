Ruben Wagensberg, diputado de ERC investigado por terrorismo en la causa de Tsunami que se ha fugado a Suiza, es uno de los responsables de la elecciones de la toma del aeropuerto de El Prat como «acción muy potente» para dar visibilidad al lanzamiento de la plataforma de Tsunami. Así lo asegura el juez Manuel García-Castellón, que instruye esta causa judicial en la que se encuentran varios separatistas investigados por terrorismo como es el caso de Wagensberg.

Así lo aseguró el magistrado en su exposición razonada del pasado 21 de noviembre de 2023, por la que pidió que la causa fuera llevada por la Sala de lo Penal del Supremo atendiendo a la condición de aforado tanto del propio Wagensberg como del ex presidente catalán huido Carles Puigdemont.

García-Castellón se basó en los informes de la Guardia Civil en los que se describía la labor de cada uno de los investigados en las acciones de Tsunami. Los informes señalaron que Ruben Wagensber «con alta probabilidad es usuario de la aplicación ‘Wire’ en la que emplea el seudónimo de ‘Konan’».

Partiendo de esta hipótesis, el auto recalcó que Wagensberg y otro de los imputados, Oriol Soler, intercambiaron «mensajes en los días previos al lanzamiento de ‘Tsunami’ que luego eran reproducidos posteriormente y de manera íntegra como ‘comunicados oficiales’ de la plataforma en los perfiles de redes sociales».

El juez señala que también que en una conversación mantenida el 12 de octubre de 2019, Soler y Wagensberg «tratan sobre la necesidad de elegir una acción de gran magnitud que avale el lanzamiento de la aplicación y que la sociedad siga las iniciativas comunicadas por esta a través de las redes sociales, canales oficiales y la aplicación de ‘Tsunami’».

«Creo que es muy difícil desconvocar sin haber convocado. Y creo que es muy difícil explicar la ‘APP’ sin una acción muy potente. Nosotros sabemos la importancia de la ‘APP’, pero la gente normal no. Valorará la importancia de la acción y a partir de ahí instalará la AP.», recoge la exposición razonada de Manuel García-Castellón. Añade además que la acción escogida «fue el asedio del aeropuerto del Prat de Barcelona y el intento de realizar lo mismo en el aeropuerto de Barajas de Madrid».

Captación de donativos

Manuel García-Castellón ubica a Ruben Wagensberg como uno de los participantes de los diferentes grupos de la aplicación Wire y en los que se desarrollaron trabajos de coordinación de la plataforma. Así, habría sido incluido por ejemplo en el dedicado a la captación de donativos para recaudar fondos y poder acometer nuevas acciones, y en otros cuatro más.

El magistrado sitúa al diputado de ERC ahora fugado en el centro del lanzamiento de la aplicación de la plataforma y como uno de los implicados en su desarrollo y coordinación a juzgar por esos mensajes de Wire en los que le sitúa bajo el alias de Konan.

Cabe recordar que García-Castellón señala que de las investigaciones realizadas, se infiere que Tsunami fue «una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».

El juez, en un auto previo a esa exposición razonada, ofreció a Ruben Wagensberg la posibilidad de comparecer voluntariamente ante él. Fue en el mismo auto en el que dirigía la investigación contra Puigdemont e imputaba a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

«Tengo pánico»

Este miércoles se ha conocido que el diputado de ERC en el Parlament de Cataluña se ha fugado a Suiza. Wagensberg ha afirmado que tiene «miedo» de sufrir una «detención arbitraria» y que le da «pánico a volver a Cataluña viendo cómo se está poniendo la situación». Niega que se haya «exiliado» y asegura que se fue a Suiza durante las vacaciones de Navidad para preparar su defensa jurídica ante una causa «que está enloqueciendo a marchas forzadas después de cuatro años totalmente dormida».

«Me da pánico volver a Cataluña viendo cómo se está poniendo la situación. No debería tener este pánico porque una instrucción debe tener unas garantías y ahora mismo no las vemos. Quiero regresar a Cataluña, no quiero estar donde estoy», ha destacado Ruben Wagensberg este miércoles en una entrevista a Rac1.