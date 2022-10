José Amedo, el ex subcomisario de Información de la Jefatura de Bilbao que utilizó el Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González como intermediario de los comandos de mercenarios de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), desvela en esta parte de la entrevista los motivos por los que se crearon los GAL y por qué La Moncloa decidió su desaparición.

Amedo se centra en el malestar que existía en el primer gobierno socialista por la falta de colaboración de François Mitterrand -el presidente socialista francés- para luchar contra ETA. Paradójicamente, tuvo que llegar el centrista Jacques Chirac al Palacio del Elíseo en mayo de 1995 para conseguir la colaboración antiterrorista gala.

El ex policía de los GAL sigue, así mismo, quejándose del trato que ha recibido por parte del Gobierno de Sánchez comparado con los beneficios de los presos de ETA.

PREGUNTA.- Al final ustedes, que colaboraron en operaciones en el sur de Francia en lo que se conoce como guerra sucia, han tenido un trato muy distinto a los terroristas que han matado a casi mil personas en España.

RESPUESTA.- A nosotros, el Gobierno nos ordenó tomar esa iniciativa, especialmente a mí porque sabía a través de mis jefes policiales que yo era el funcionario de los servicios de información que más contactos tenía en el sur de Francia, sea a nivel policial, a nivel de informadores, incluso de la propia ETA. Tenía contactos por toda la zona donde estaban escondidos los terroristas de ETA. Y fue cuando Julián Sancristóbal, cuando era gobernador civil de Vizcaya, me captó para que organizase una red en Francia para poder abarcar esas situaciones.

P.- Y nacieron los GAL.

R.- Todo empezó tras el secuestro del capitán de Farmacia Martín Barrios, cuando ya estaban a punto de decidir el inicio de la actividad de los GAL. Fue una decisión política del Gobierno porque después de que intentaran por todas las formas que Francia colaborase en la lucha contra ETA con el Gobierno español y no lograrlo, recurrieron a ese sistema para crearle ese problema a los franceses. No era acabar con ETA a tiros. La finalidad del GAL era traspasarles el problema que teníamos en España porque el sur de Francia es una zona muy bonita, evidentemente turística, y cuando empezaran los tiroteos contra los etarras, trascendiera. Tuvo una trascendencia en todos los medios de comunicación en España y en Europa. Y la gente empezó a dejar de ir a esa zona eminentemente turística. Empezaron a protestar los comerciantes, los empresarios, hasta que se consiguió acorralarlos. Y así era. Fue cuando Francia decidió colaborar con España.

P.- ¿Y cómo le explicaban a usted sus jefes, que algunos de ellos eran políticos vascos del PSOE, que Mitterrand no colaborase con sus hermanos de la Internacional Socialista y, en cambio, un presidente de derechas fuera el primero en empezar a entregar etarras? ¿Tiene usted alguna prueba o ha tenido usted acceso a alguna información para explicar eso?

R.- Mire, a mí me comentaron que había algún documento sonoro o alguna grabación que podría demostrar que hubo ahí unas negociaciones en las que los franceses tomaron esa decisión. Hay dos audios, en uno de ellos, un importante representante del gobierno español llama a François Mitterrand para explicarle los problemas que estaba provocando ETA en España. Le explicó, por activa y por pasiva, los problemas que él estaba creando, que podía dar lugar a una involución, según comentó Julián Sancristóbal antes de ser director de la Seguridad del Estado. Me comentó que se había tomado esa decisión porque el Rey Juan Carlos le había dicho a Felipe González que si no se hacía nada en el sur de Francia, porque estaba reciente todavía el 23-F, el próximo golpe sería definitivo y que se acabaría la democracia en España. Por eso, luego se decidió crear los GAL, porque le dijeron los generales que, si no hacían nada en el sur de Francia, el próximo golpe de Estado sería el definitivo.

P.- ¿Y ese peligro fue lo que provoca un plan de acción para, de alguna forma, meterle el miedo en el cuerpo a los propios franceses en su propio territorio?

R.- Exacto. Pero hay otro audio que también lo aclara todo. Si el GAL lo hubiera decidido un mando policial o un mando político de segundo orden hubiera durado una semana como mucho. Pero se sabe perfectamente que viene del máximo responsable de la lucha antiterrorista y no puede ser de otra manera.

P.- Bueno, creo recordar que aquéllo se conoció como acta fundacional de los GAL, que fue un memorándum que redactó el CESID en julio del año 83, tres meses antes del secuestro de Lasa y Zabala. Ahí se decía que quien podía tomar la decisión era la cabeza de la lucha antiterrorista, que era el presidente del Gobierno. ¿Se lo comentan a usted así sus jefes cuando le invitan a participar en ese operativo?

R.- Julián Sancristóbal me comenta que era una decisión del Gobierno, que había que activar todo el mecanismo que se podía dar en Francia, revertirlo no sólo a que nos pasasen información de los movimientos de ETA allí, sino a ir a por ETA allí. ¿Por qué reaccionó el presidente francés Chirac? Pues, obviamente, porque ya habían pasado tres años. El GAL empezó en el 83, en octubre del 83. Empezó cuando secuestran a Martín Barrios y es cuando empiezo yo a funcionar en este tema y termina en el 86. Hay un audio que habla, que llama ya a Chirac, además a uno de los máximos responsables del Gobierno y le dice que…

P.- ¿Se refiere a Felipe González?

R.- Exacto. No me pregunte dónde está porque no se lo voy a decir. Y el otro, hablando con Mitterrand, tampoco. No le voy a decir dónde están esos dos audios. Yo los he escuchado tanto en francés como en castellano traducidos. Y Chirac le dice que acabe con los GAL, que va a colaborar a fondo con las Fuerzas de Seguridad españolas en la lucha contra ETA.