José Amedo asegura en esta entrevista con OKDIARIO que «cuando se traspasaron las competencias de Prisiones a las cárceles vascas, el principal objetivo era poner en libertad a los presos de ETA. De esta manera, van a estar en la calle libres, amparados, financiados y sin ningún problema en la vida». Amedo sostiene que el pacto entre Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu respecto a los presos es que el «que desgobierna España le dijo al Lehendakari: ‘Yo te los mando y tú los sueltas allí’».

PREGUNTA.- ¿Se arrepiente usted de todo lo que hizo en su día?

RESPUESTA.- Yo ya he dado muestras públicas de que me arrepentí. He estado con Pilar Zabala en varios actos de víctimas de ETA y también víctimas del GAL.

P.- Hay que recordar que Pili Zabala es la hermana de uno de los primeros muertos de los GAL. Fue secuestrado y hallaron el cadáver en cal viva, como el título de uno de sus libros.

R.- Exacto. Pues yo he participado en actos públicos junto a ella y ahí he coincidido con víctimas tratando los problemas de las víctimas de ETA y de las víctimas de los GAL. En definitiva, son víctimas unas y otras.

P.- Y ¿cómo era recibido usted en ese tipo de reuniones cuando participaba con los ciudadanos vascos o, incluso, con antiguos colaboradores de ETA?

R.- Pues perfectamente bien, sin ningún problema. Se alegraban de que estuviese allí.

P.- Es paradójico. Personas como usted han pedido perdón a las víctimas mientras hay miembros de ETA, presos de ETA, que se están beneficiando de lo que son las condiciones penitenciarias, con algo que transgrede totalmente la normativa española, que es que no pedir perdón antes ni colaborar con la Justicia. ¿Usted cómo lo ve? Para la opinión pública y, sobre todo, para las víctimas del terrorismo, debe ser un total bofetón, ¿no cree?

R.- Bajo mi criterio, hay que ser conscientes de que cuando se traspasaron las competencias de Prisiones a las cárceles vascas, el principal objetivo era poner en libertad a los presos de ETA. De esta manera, van a estar en la calle libres, amparados, financiados y sin ningún problema en la vida. Todos los que participan, desde el que da la orden, el individuo desgobierna España, junto a Grande-Marlaska y Urkullu, son cómplices de ETA, del encubrimiento de los crímenes que no se han esclarecido, precisamente, por no reclamarles que colaboren con la Justicia para esclarecer esos crímenes, más de 300 no resueltos de ETA. Esos señores son cómplices de encubrimiento de ETA, de esos crímenes que no se han resuelto. Porque yo sólamente conozco a dos o tres que se han arrepentido profundamente de haber participado en ETA. Uno de ellos fue Soares Gamboa y otro, José Luis Álvarez Santacristina Txelis; y pocos más.

P.- En teoría, ningún preso de ETA se podría redimir o conseguir ningún tipo de beneficio si no cumplía tres condiciones claves: el arrepentimiento público; el resarcimiento de lo que es el daño hecho a la víctima y una compensación económica; y, en tercer lugar, la colaboración con la Justicia para esclarecer los 300 casos que hay sin resolver de atentado de ETA. O sea, no están cumpliendo esos preceptos judiciales.

R.- No cumplen nada porque hubo un pacto entre el Lehendakari Iñigo Urkullu y el individuo éste que desgobierna España, Sánchez, según el cual el que desgobierna España le dijo a Urkullu: “Yo te los mando y tú los sueltas allí”. El arrepentimiento es subjetivo. Y lo más importante sería que colaborasen con la justicia, precisamente, para esclarecer esos crímenes no resueltos. Pero eso está visto que no se lo exigen tampoco y nos los ponen a todos en la calle antes de navidades.

P.- O sea que, al final, ustedes, a quienes les acusaron en su momento de la guerra sucia, quienes colaboraron en operaciones en el sur de Francia, han tenido un trato muy distinto a los terroristas que han matado a casi 1.000 personas en España…

R.- Por supuesto, a quienes el Gobierno nos ordenó tomar esa iniciativa. Especialmente a mí, porque sabía a través de mis jefes policiales que yo era el funcionario de los servicios de información que más contactos tenía en el sur de Francia, sea a nivel policial, a nivel de informadores, incluso de la propia ETA. Tenía contactos por toda la zona donde estaban escondidos los terroristas de ETA. Y fue cuando Julián Sancristóbal, cuando era gobernador civil de Vizcaya, me captó para que organizase una red en Francia para poder abarcar esas situaciones.