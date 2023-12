El vicepresidente primero de Vox y portavoz en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, se ha declarado «muy escéptico» respecto a las posibilidades de que la Comisión Europea ayude a España con la amnistía. En una entrevista a OKDIARIO, al poco de asistir a la comparecencia de Pedro Sánchez, Buxadé critica la familiaridad con la que la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, se dirigió al presidente del Gobierno llamándole «Pedro». Buxadé vio guiños de complicidad entre Sánchez y Puigdemont. Y reitera que no entiende que el PP -dice- «empiece a pactar otra vez con el PSOE». Opina, en cualquier caso, que el ego de Sánchez no salió bien parado de la sesión en el Parlamento Europeo.

Pregunta.- ¿Por qué cree que Sánchez no se fue contento?

Respuesta.- Primero por el perfil psicológico de Pedro Sánchez. Es un narcisista y le gusta la aclamación y los grandes aplausos del Politburó socialista. Pero aquí, donde supuestamente tiene buena prensa, se ha encontrado que muchos eurodiputados no españoles le han sacado los colores. Y en su réplica, además, ha faltado el respeto. Aquí hay reglas, tenía cinco minutos y a los cinco minutos los eurodiputados han empezado a decirle «time, time», te tienes que ir. Él seguía con su retórica pesada, ese gustarse a sí mismo de Sánchez, y ha tenido cuatro minutos en los que los eurodiputados le han abucheado diciendo «deje ese discursito que en la sede del PSOE funciona, pero en el Parlamento Europeo no».

P.- ¿Cree que ha servido de algo la sesión?

R.- Por supuesto. Ha servido para poner de manifiesto que la presidencia de España, no de Sánchez ni del PSOE, ha sido decepcionante. Todos los temas que afectan a los españoles como la política energética, de agua o agrícola no han formado parte de la agenda. Él ha estado preocupado por sus pactos con el separatismo, la amnistía, destruir la unidad nacional y acabar con el Estado de Derecho pensando que, luego, terminaría la presidencia aprobando muchísimos expedientes. Ha sido una presidencia decepcionante ¿De qué nos ha servido a los españoles? De nada. Para hacer el ridículo y poner el foco en la falta de democracia y la violencia contra la Constitución que ejercita Sánchez.

P.- Puigdemont y Sánchez estuvieron cerca y Puigdemont amenazó a Sánchez.

R.- Pero con un cierto guiño. Yo he visto algunas fotos y parecen casi amigos. Me ha producido muchísima rabia y dolor pensar que el 1 de octubre de 2017 estaba ejerciendo de abogado del Estado en mi tierra, en Cataluña, en Barcelona. Yo sé lo que vivimos los catalanes. No se nos va a olvidar jamás la violencia del separatismo, la violentación de la Constitución, la desobediencia a todas las autoridades. Un auténtico golpe de Estado. Para que ahora Sánchez venga a decirnos que no fue delito, que estuvo realmente bien y que quienes han cometido un delito son los jueces a los que señalaba Junts el martes en el Congreso. Es terrorífico para España. Por eso, no puedo comprender que el PP prefiera, ya, empezar a pactar otra vez con el PSOE y hacer como si no hubiera sucedido nada. Hubo un golpe de Estado y se paró gracias a los jueces, a Su Majestad el Rey y a los españoles en las calles. Fue muy doloroso y peligroso para España. Y ahora estamos en el mismo momento o peor porque, ahora, al frente del golpe de Estado no hay un loco separatista. Está el propio presidente del Gobierno de España.

P.- En el PP hay confianza en Europa. ¿Podemos confiar los españoles en que Europa nos ayudará?

R.- Yo soy muy escéptico. Puede que haya una reacción de la Comisión Europea, pero, en términos de probabilidades, no le daría más del 1%. Hemos visto el discurso de Von der Leyen diciéndole «Pedro» en vez de llamarle «presidente del Gobierno de España o del Consejo Rotatorio». Me parece escandaloso con la situación que hay. Y, luego, el comisario Sefcovic diciendo que seguirán examinando la Ley de Amnistía. No hay nada que examinar. Todas las asociaciones de jueces o el Consejo General del Poder Judicial han afirmado que cualquier ley de amnistía, da igual el texto, es una vulneración del Estado de Derecho. ¿Qué tiene que examinar un burócrata belga, alemán, francés o finlandés cuando el gobierno de los jueces en España dice que se ve amenazado y ve privadas sus funciones constitucionales? Yo sé que el PP juega esa baza de que la salvación estará en la Comisión Europea porque es un poco heredero de esa tradición ideológica de Ortega y Gasset de que «España es el problema y Europa la solución». Nosotros creemos que España no es el problema. El problema es el separatismo, el socialismo, el comunismo y la debilidad de los gobiernos centrales frente a las pretensiones separatistas. La solución de España está en los españoles con la movilización permanente en la calle, en los tribunales y las instituciones. Y en exigir, no pedir, a la Comisión Europea que dé pasos definitivos para ayudarnos en defensa del Estado de Derecho.

Pamplona

R.- Supongo que no le ha sorprendido el pacto PSOE-Bildu en Pamplona.

R.- Nada. Está claro que hay un acuerdo expreso, rotundo, entre el PSOE y Bildu para una coalición de intereses, aunque no lo hayamos visto por escrito como con Junts o Esquerra. Ahora empieza a manifestarse. Otra prueba de que Sánchez es un mentiroso y un manipulador. En el discurso de investidura, chuleó, creo, al representante de UPN diciendo que en Pamplona gobernaba UPN gracias al PSOE. No. Gracias al PSOE, UPN ha perdido el Ayuntamiento de Pamplona y está en manos de Bildu. Otro territorio que tenemos el deber político y moral de recuperar para España y la libertad y para el sentido común y la prosperidad. Porque esas fuerzas separatistas están ideológicamente en la izquierda y el globalismo. Se dice que el PNV y Junts son de extrema derecha. Vengan al Parlamento Europeo y vean qué votan. Votan sistemáticamente con los grupos de izquierda formando parte de ese consenso progre europeo.