Javier Ortega Smith: «Almeida desprecia a sus votantes y miente como Sánchez»

«Almeida desprecia a sus votantes y miente como Sánchez». Así define Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital de España, en una entrevista a OKDIARIO, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. «Mentir en política, desgraciadamente, tiene rédito. Es una pena», afirma el también diputado por la formación de Santiago Abascal. Ortega Smith compara a Almeida con Pedro Sánchez: «En la mentira Sánchez y Almeida son iguales».

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid 360, heredero del Madrid Central de Manuela Carmena. Vox ha ganado el caso. Javier Ortega Smith cree que el «trilerismo político» de Almeida «no tiene límite»: «Hará lo que sea con tal de seguir cobrando». Porque, para Ortega Smith, Madrid 360 y las ZBE son sólo «una fabulosa maquinaria de recaudación: un millón de euros diarios en multas».

El Ayuntamiento de Madrid va a recurrir la sentencia del TSJM ante el Supremo. Contesta el portavoz municipal de Vox: «A este alcalde le da todo igual. No tiene respeto a sus votantes, a los que prometió quitar Madrid Central y luego lo multiplicó por 130. No tiene respeto a las sentencias, aunque es abogado del Estado. Y lo que quiere es seguir con las restricciones, las multas y la persecución del vehículo privado».

Para Ortega Smith, Almeida es un «trilero»: «Juega con la estafa esa de la bolita. Es decir, ¿ven por aquí mi programa?… pues ya no lo ven. ¿Ven por aquí lo que dice la sentencia…? pues ya no lo ven. Mueve y mueve la bolita y al final marea a sus votantes, utilizando los medios de comunicación para mentir reiteradamente». Por ejemplo, según Ortega Smith, cuando el alcalde habla de las ayudas municipales para comprar un coche eléctrico: «Esa ayuda municipal no da ni para las ruedas».

Ortega Smith acusa a Almeida de tergiversar siempre sus palabras y las propuestas de Vox. Asegura que Madrid ha perdido, con Almeida, «10.000 plazas de aparcamiento en superficie, que significan horas y horas buscando dónde aparcar». Y añade: «Eso sí, el negocio de los parkings subterráneos va boyante. O te metes en un parking o te multan. Es un gran negocio».

Devolver las multas

Javier Ortega Smith exige a Almeida: «Debe devolver el dinero de las multas e indemnizar a los particulares que se endeudaron por obligación para tener un coche eléctrico sin necesitarlo o para renovar sus flotas de furgonetas y poder trabajar en el centro. Han tenido que pedir préstamos cuando su vehículo funcionaba perfectamente y ahora tienen una deuda con los bancos que les hace la vida mucho más difícil. ¿Quién va a indemnizar a toda esa gente?». Para Ortega Smith, «la sentencia es un éxito para los madrileños más necesitados, que no llegan a fin de mes, que no tienen para comprarse un coche y que se veían expulsados de su propia ciudad».

Javier Ortega Smith cree que la calidad del aire es la excusa que usa el alcalde para recaudar: «Que no mienta. Madrid tiene una magnífica calidad del aire desde hace más de diez años y no ha sido por Madrid 360 sino por circunstancias meteorológicas y porque en estos 20 años han mejorado tecnológicamente los vehículos, el transporte público; se han cambiado las calderas de carbón por otras más eficientes y menos contaminantes y por mil cosas, pero no gracias a Almeida poniendo multas».

Vox propone, dice Ortega Smith, «libertad con sentido común» y actuar «quirúrgicamente» los días de boina de contaminación y sólo en los barrios afectados: «En Madrid, sólo hay entre 10 y 14 días al año de fenómenos de inversión térmica, la boina, en los que, por circunstancias meteorológicas de bajada de presión y subida de temperatura, la ciudad no respira bien y suben un poco los niveles máximos de contaminación. Es ahí, cuando los técnicos nos avisen, cuando hay que actuar. Pero no en toda la ciudad ni los 365 días poniendo multas».

Javier Ortega Smith cree que la actitud del alcalde desde que obtuvo la mayoría absoluta ha cambiado: «Desprecia a los que estamos en la oposición». Lamenta que Almeida no les informe de nada. Ni de la Operación Campamento, que Vox apoyó en el pleno para desbloquearla; ni de la Fórmula 1, que Vox apoya «como una inversión para Madrid y no como un gasto», pero –añade Ortega Smith– «exigiendo un plan de negocio claro y transparencia en la parte de gasto público». Cree que, finalmente, se encontrarán inversores, pese a que el Ayuntamiento de Madrid reconoce que no encuentra, por ahora, a nadie que asuma el riesgo.

Ley de Capitalidad

Más in albis dice estar Javier Ortega Smith, sin que Almeida le cuente nada, con un tema que le preocupa especialmente: la «necesaria» reforma de la Ley de Capitalidad. El portavoz de Vox habla de «oscurantismo» y sospecha que el PP y el PSOE la están pactando en el Congreso, que es donde tendrá que aprobarse.

Para Ortega Smith el momento es más peligroso que nunca para los intereses de Madrid: «Da igual el proyecto que apruebe el alcalde con su mayoría absoluta en el Ayuntamiento porque luego el texto va al Congreso y allí tienen la sartén por el mango Sánchez y sus secuaces. ¿Cree Almeida que Sánchez y sus secuaces van a hacer lo mejor para Madrid? No. Van a empezar a meterle enmiendas los de ERC, Junts, Sumar… para decir, quizá, menos competencias para Madrid y más para Barcelona. O menos financiación para Madrid y más para Bilbao. ¿No se da cuenta el alcalde de la irresponsabilidad que es? Yo creo que si se ha lanzado a esta aventura es porque ya tienen pactado PP y PSOE en el Congreso por dónde va a ir. Lo cual nos preocupa porque cualquier cosa que se pacte con Sánchez no puede ser buena. Sánchez miente siempre y no vela por los intereses de Madrid y de España».

Inmigración irregular y delitos

Javier Ortega Smith estuvo el domingo pasado en Ceuta. Fue testigo del último intento de asalto a la valla convocado en Marruecos por redes sociales. La policía marroquí actuó esta vez. Nunca se sabe si lo va a hacer o no. Ortega Smith cree que estas avalanchas periódicas están promovidas por el régimen de Mohamed VI para un «permanente chantaje» a España. Este fin de semana se ha convocado otro asalto.

El diputado nacional de Vox reitera en la entrevista las medidas que adoptaría su partido para frenar la constante violación de nuestras fronteras. Distingue nuevamente la inmigración legal, que defiende, de la irregular: «Aquí [en España] sólo entra quien nosotros digamos cuando una empresa reclame trabajadores y sólo se regulariza a quien lo merezca después de haber acreditado años de trabajo, cotización y lealtad a España, que es lo que no se exige a nadie. Si usted viene a nuestra nación tiene que demostrar que quiere estar con nosotros, respetar nuestras leyes y que desea integrarse. No es aceptable venir a convertir Madrid en Rabat».

Inseguridad

Javier Ortega Smith alerta: «Madrid está perdiendo seguridad y corre el riesgo de acabar como Barcelona». El portavoz de Vox reitera las consecuencias de la inmigración irregular: «Son directas y gravísimas sobre la delincuencia, las agresiones sexuales, las peleas, los hurtos, los top manta que es parte del tráfico de las personas, la prostitución y la droga, que se nutren de población inmigrante ilegal».

Según Ortega Smith, «Almeida e Inma Sanz nos decían hace cuatro años que éramos alarmistas, que sacábamos las cosas de contexto o que la delincuencia eran hechos puntuales. El tiempo nos ha dado la razón y ya son hechos diarios. Machetazos, atracos en el metro, palizas a mujeres para robar el bolso, amputaciones en peleas, policías heridos al contener una reyerta, asaltos a comercios, hurtos… Hay que actuar con contundencia y con todos los medios».

Dice Javier Ortega Smith: «Madrid está perdiendo la seguridad en muchos barrios y calles humildes que no visitan el alcalde o la vicealcaldesa, pero nosotros sí. Nos dicen que ya no pueden ir al parque con los niños porque está lleno de gente drogándose o con peleas. O señoras que ya no salen a pasear o al supermercado porque les da miedo. O los comercios de barrio que se han arruinado por los que venden mercancías ilegales».

Javier Ortega Smith habla de «actuar con una contundencia brutal, también contra la okupación diciendo a los delincuentes ‘o ustedes o nosotros’. Hay que dejarles claro que la batalla se la vamos a ganar». Y reitera: «Hay que cerrar los centros de menas y devolverlos a sus países de origen».