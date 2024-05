Almeida ensalza la «convivencia» de la Constitución frente a quienes «proponen la ruptura»

En el Día de San Isidro, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho un llamamiento a seguir por el camino de la «concordia y la convivencia» ante los «riesgos» a los que se enfrenta la ciudad y ante las voces que se alzan y «proponen cambios radicales o, directamente, la ruptura». Asimismo, el regidor madrileño ha resaltado como valor diferencial de Madrid «el marco de unidad, convivencia y libertad» para poner fin a la «eclosión» del momento actual.

«Celebramos una ciudad que crece. Celebramos Madrid. La ciudad donde nadie se siente extraña. De Madrid se elogian muchas cosas: la libertad empresarial, la seguridad, la oferta cultural… Virtudes que configuran a Madrid como una de las grandes ciudades con mayor proyección mundial. Pero hay un factor diferencial: el marco de unidad, convivencia y libertad», ha recalcado Almeida durante la entrega de las Medallas de Madrid, uno de los actos institucionales centrales en este día.

El regidor ha destacado que «a finales de los setenta, ciudadanos vascos, andaluces, aragoneses, gallegos, catalanes, extremeños y de todo el mundo se congregaron en Madrid para dotar al conjunto de la nación del entramado institucional y político, que está en la base de todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy». Almeida ha hecho una mención al Rey Felipe VI, recordando sus 10 años al frente de la jefatura del Estado.

El reciente Premio Cervantes, Luis Mateo Díaz, ha sido el encargado de abrir el acto. El escritor ha sido nombrado Hijo Adoptivo de Madrid, distinción que le ha sido concedida por su «insustituible contribución a la grandeza de las letras españolas» y a su «apego a la ciudad». Asimismo, se ha destacado su labor como funcionario del Consistorio capitalino durante años. «Puedo asegurar que soy un hijo agradecido, que Dios os lo pague y lo tenga en cuenta. Madrid es la capital de la gloria. Seguro que seré buen hijo, de esos que no dan disgustos», ha afirmado el premiado durante su discurso.

Otros galardonados han sido José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; el cantante de Hombres G, David Summer, pasando por el Presidente del Rayo Vallecano, el Presidente de la Fundación Toro de Lidia, la empresaria Cristina Oria o los representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal. Todos han recogido de manos de Almeida sus condecoraciones.

Medalla para la comunidad judía

También ha subido al escenario de Cibeles la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio.

«En nombre de la comunidad judía, es un honor que Madrid y sus representantes nos concedan esta distinción. Como judíos madrileños que somos nos sentimos muy orgullosos por esta condecoración, que se suma al apoyo que recibimos cada día por parte del Ayuntamiento de Madrid. Les agradecemos la muestras de apoyo tras el ataque terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre», ha destacado. Almeida también ha querido resaltar la importancia de esta comunidad, señalando que «la finalidad de esta medalla es renovar la admiración a la comunidad judía por sus innumerables contribuciones a una ciudad como Madrid».

Ausencia de Más Madrid

Entre las más de 700 personas congregadas en el Palacio de Cibeles no estaba ningún representante de Más Madrid. La formación de Rita Maestre anunció que no acudiría a estas condecoraciones, en concreto, por la medalla que el Consistorio ha otorgado a la Comunidad Judía en Madrid, alegando que no quieren «blanquear» al gobierno «genocida» de Netanyahu. Una ausencia que no ha pasado desapercibido para ninguno de los portavoces de los distintos grupos políticos.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha remarcado que»cada cual tiene que saber cuál es su lugar». «Debe ser que no sienten esa representación que ostentan como cargos públicos. Nosotros estamos donde hay que estar», ha replicado el edil.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha mostrado su «respeto» a la decisión del Grupo municipal de Maestre y ha aclarado que él participa en este acto «desde una perspectiva institucional, cumpliendo con la obligación y desde la discrepancia legítima que se puede tener».