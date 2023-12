La Justicia reabre la causa contra el humorista que dijo que Vox se combate con «un puñetazo en la boca»

La Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado el recurso de Vox contra la decisión de archivar la investigación a Jair Domínguez, humorista de TV3 y Catalunya Radio, por asegurar que «a Vox, al fascismo, se le combate con un puñetazo en la boca, no hay medias tintas». Tal como ha podido saber OKDIARIO, un tribunal de tres jueces ha ordenado revocar íntegramente los autos del Juzgado de Instrucción número de 25 de Barcelona. Ahora la magistrada tendrá que continuar el procedimiento judicial y, tras la toma de declaración a los investigados, no puede dar carpetazo al asunto porque, en este punto, «no queda suficientemente justificada en la fase sumarial en la que nos encontramos la existencia de un tono sarcástico o irónico, o un ánimo de broma».

Jair Domínguez en un programa radiofónico matinal de casi medio millón de espectadores afirmó tras conocer los resultados de las elecciones autonómicas en la región: «El pueblo más poligonero del Alto Ampurdán vota a Vox. El resultado de la Cataluña poligonera es neonazi, quién se lo podía imaginar. Al fascismo se le combate en las urnas. Pues se ve que no. Las urnas dan alas al fascismo. ¿No lo sabíais? Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. No se negocia con el fascismo».

Ahora, la Audiencia Provincial corrige el razonamiento de la juez de instrucción y considera que no es correcto archivar el caso porque, como ya dijeron anteriormente en otro auto, «resulta difícil imaginar contexto alguno de en el que tal afirmación pueda tener un ánimo distinto al de trasladar a la audiencia destinataria el más estricto espíritu de tal afirmación». Los tres jueces que firman la sentencia de forma unánime apuntan a la posibilidad de que los hechos «indiciariamente» podrían enmarcarse en el «discurso de odio».

«En dicha alocución, el querellado, tras desear ‘un día de mierda’ a la gente de Vilarnalla y La Pobla de Mafumet que han votado a Vox, identifica a Vox con el fascismo, tildando como ‘neonazi’ a dichas poblaciones, a las que califica igualmente como ‘poligoneras’, y expresa literalmente que ‘al fascismo, a los nazis’ se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas», recuerda el fallo judicial.

Ya en 2021 Vox presentó una querella por delito de odio contra Jair Domínguez, colaborador del medio público catalán abonado a la polémica, por estas palabras. A las pocas semanas se archivó el escrito, sin embargo, ya la Audiencia Provincial aclaró que Jair Domínguez debía declarar en el banquillo en calidad de investigado.

Ya entonces la formación liderada por Santiago Abascal celebró la decisión de la Audiencia: «Acogen todos nuestros argumentos». Además, remarcaban que «las declaraciones del querellado, dado su contenido violento», al llamar a luchar contra los simpatizantes de Vox con un puñetazo en la boca ante 476.000 oyentes, «en modo alguno pueden quedar amparadas en el derecho a la libertad ideológica o de expresión». «No es tolerable la violencia constante a la que son sometidos», zanjaban desde el partido que ha emprendido otros procedimientos judiciales por «todos los actos violentos producidos contra diputados, afiliados y simpatizantes» en Cataluña.