La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, opina, sincera y directa, sobre la gestión de Pedro Sánchez -a quien se refiere como líder de la «huella de queroseno» por sus habituales viajes en Falcon- y sus consecuencias para España. Convencida de que tras las próximas elecciones se producirá un cambio político y gobernará el PP, no oculta su preocupación por la forma en que la izquierda abandonará el poder. «A lo largo de la historia ha demostrado que lo hace siempre con tintes profundamente antidemocráticos», advierte. La presidenta madrileña responde además sobre un posible pacto de Gobierno con Vox.

Pregunta.- ¿Cuándo va a ser el congreso del PP de Madrid? Porque los tiempos se van acortando. Los antecesores del señor Feijóo hablaban del mes de junio.

Respuesta.- Los afiliados y los votantes están deseando que se celebre pronto y estoy segura de que va a ser así. Ya quedan pocas semanas…

P.- ¿En qué fecha?

R.- Entiendo que poco después del congreso nacional pero creo que va a ser el presidente quien lo anuncie.

P.- ¿En abril?

R.- Será pronto, pero no lo sé porque todavía tiene unos plazos…

P.- Yo la conozco muy bien y esa cara que está poniendo es porque sabe la fecha.

R.- No, no, sé que será pronto pero no sé mucho más porque…

P.- ¿Antes de San Isidro?

R.- Creo que será pronto pero también creo que es bueno que lo hable directamente con el presidente y si lo quiere anunciar él será mucho mejor. Lo que sí sé es que él está poniendo paz dentro de la casa y en la alternativa al sanchismo. Creo que empieza una etapa muy positiva y hay que tener en cuenta que todavía no hemos despegado, que ni siquiera se ha celebrado el congreso de Sevilla y ya somos la alternativa a Sánchez en las encuestas. Viene por fin un cambio urgente en España. Y ahora la duda, sobre todo, es cómo va a abandonar la izquierda el poder. Porque a lo largo de la historia ha demostrado que lo hace siempre con tintes profundamente antidemocráticos.

P.- ¿Usted cree que la izquierda, si pierde las elecciones, se puede resistir a abandonar el poder?

Respuesta.- Yo creo que entre el Rodea el Congreso, las filtraciones de datos privados de ciudadanos, las imposiciones políticas, la utilización torticera de la administración, sí.

P.- O sea, la pueden liar.

R.- Nunca han abandonado el poder cediendo directamente una cartera, dándonos la mano y dejando todo abierto y transparente para que llegue el siguiente. No suelen ni llegar ni abandonar las instituciones de esa manera. Probablemente, entre manifestaciones, huelgas, acoso a muchos políticos y, sobre todo, mucho rodillo mediático, veremos la peor cara de un sanchismo que ya trabajaba así cuando las cosas iban bien, así que imaginaos cómo va a ser de aquí hasta el final. Este Gobierno está en jaque mate. España no aguanta ni un minuto más a este equipo insolvente que nos ha arruinado y nos va a llevar cada vez a un mayor desastre. Las crisis se van solapando. Ya la gente no puede ni ir a trabajar, sale casi más caro ir a trabajar que no hacerlo. Los transportistas no pueden ni moverse de casa porque es una ruina salir a ganarte el pan. Este Gobierno está acabado.

P.- Y la culpa de la inflación, de la crisis, de la subida de la alimentación en el último año, cerca de un 30%; de los carburantes, alrededor de un 40%; de la electricidad, un 400%…

R.- De Putin no es, si me vas a preguntar.

P.- ¿Qué le parecen las palabras del presidente del Gobierno culpando a Putin de esta salvajada de escalada de precios y de que la economía española no crezca?

R.- Putin es culpable de muchas cosas y de las más atroces pero la situación económica que estamos arrastrando en España viene desde que este Gobierno de insolvencia pura y sin gestores económicos toma las instituciones para ponerse a gestionar el poder y no los problemas reales. Y en vez de realizar reformas profundas para flexibilizar el mercado, en vez de bajar impuestos y acompañar a la empresa, al autónomo y a las personas que levantan España cada día con su patrimonio, se ha dedicado a crear el feministerio, 22 ministerios con 420 altos cargos más que el Gobierno de Rajoy y a remover a Franco y a destrozar la educación… Se han dedicado a otras cosas y cuando vienen los peores momentos no tenemos un Gobierno que sepa gestionar. No lo hizo durante la pandemia. Nos arruinó, fuimos el país de la Unión Europea que más se hundió y, sin habernos recuperado aún de los recortes masivos, de los cierres y de la gestión irresponsable de muchos políticos, cuando nos han llegado las siguientes crisis todo ha ido en cadena, empeorando.

P.- ¿Cómo catalogaría esas palabras de Sánchez echándole la culpa a un señor que vive a 5.000 kilómetros y a una guerra que está a 4.000?

R.- Pues de alguien que lidera la huella de queroseno en España en desplazamientos de avión; que es una mentira constante para hacer política; que nos reúne a los presidentes en La Palma para hacerse la foto sin decir ni una sola medida para los vecinos afectados por el volcán; que suelta su Aló presidente en una rueda de prensa y después nos utiliza de atrezzo para escucharnos diez minutos y no tomar soluciones… ¿Qué nos podemos esperar?

P.- ¿Usted meterá a Vox en el Gobierno si sus votos son necesarios?

R.- Yo haré lo que los ciudadanos me pidan en las urnas. A mí me ha votado una inmensa mayoría de ciudadanos, sobre todo de centro izquierda a derecha, para que haga las cosas en base al programa electoral con el que me presenté. Y, mientras tanto, me iré guiando por lo que ellos nos digan en las urnas. Desde luego, no voy a despreciar a las alternativas que nos ayuden a cambiar el rumbo de España y el de la Comunidad Madrid, porque todo lo que hace el Gobierno le afecta directamente a su región capital.

P.- ¿Pero estaría dispuesta a meter gente de Vox en el Gobierno o le da urticaria?

R.- Creo que todo el mundo sabe cuál es mi opinión al respecto y con quién no voy a pactar nunca, que es con el desastre. No estoy para repartir miseria y aguantar una pancarta pero para buscar soluciones y para mejorar Madrid, sí. Yo con Vox me entiendo bien. En muchas ocasiones, cuando hay cosas que vemos de manera diferente, discutimos, pero no pasa nada. Cuando hemos encontrado políticas en común nos hemos apoyado con total normalidad. Yo no me entendería con el entorno político de ETA o con los nacionalistas. Y no por una cuestión de líneas rojas sino porque no puedo pactar el desastre. Eso es lo que no aguanto. Ni tampoco, por supuesto, sus lecciones.

P.- ¿Qué le parece que el presidente del Gobierno tenga de socio de gobernabilidad a ETA?

R.- Lo dice todo. Y el problema es qué imagen damos. Y dónde está la empresa española por el mundo y qué queda del futuro de nuestros estudiantes, de nuestros autónomos, del pundonor de un país como el nuestro. Es una calamidad. Pero hay que ponerse en positivo. Últimamente todo está muy deslucido y hace falta trasladar mensajes de optimismo, porque así lo creo. El cambio va a llegar pronto y, mientras tanto, regiones como Madrid van a estar al servicio de España para seguir trabajando por todos. Es simplemente una cuestión de tiempo que esta izquierda abandone el poder. E, insisto, la única pregunta es cómo lo va a hacer.