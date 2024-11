Irene Montero reconoce en su libro que mintió: fue infectada de Covid a la marcha del 8M

La ex ministra de Igualdad y ahora eurodiputada por Podemos, Irene Montero, acaba de publicar su libro Algo habremos hecho (Editorial Navona), en el que repasa su trayectoria política y especialmente su paso por el Gobierno de coalición con Pedro Sánchez. Aparte de calificar a Yolanda Díaz como «el peor error de Podemos», Montero releva un dato que tumba una de sus mentiras como ministra: no dio positivo por Covid el 12 de marzo de 2020, como hizo público en aquel momento, sino el día 10. Eso implica que no se contagió en la marcha del 8M, como intentó dejar entrever al anunciar su positivo con 48 horas de retraso, sino que acudió ya con la enfermedad a la manifestación y en pleno pico de infectividad. Allí, las cámaras le captaron estornudando ante otra militante de Podemos.

«He dado positivo». Así anunciaba la entonces ministra de Igualdad que se había contagiado de coronavirus tan sólo 4 días después de la marcha del 8M, que el Gobierno autorizó a pesar de todas las alertas recibidas por la OMS previamente. El anuncio se produjo el 12 de marzo.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien. — Irene Montero (@IreneMontero) March 12, 2020

En aquel momento, el hecho de que el inicio de síntomas se produjese el 11 de marzo y el positivo tras prueba el 12, con el conocimiento científico del momento, indicaba que había muchas probabilidades de que ese contagio se produjese durante la marcha del 8M. Un evento masivo en el que no hubo mascarillas ni distancia de seguridad y que se celebró con disimulado miedo por parte del Gobierno, tal y como la propia Montero admitió ante un inoportuno micrófono abierto cuando le preguntaron si la amenaza del virus pudo desmovilizar a los asistentes. «Pues tía, creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir pues porque no lo voy a decir», respondió la hoy Eurodiputada.

Los documentos técnicos del Ministerio de Sanidad en aquel momento, unido a la fecha del anuncio, apuntaban al contagio en su marcha: el periodo de incubación era de 3 a 5 días, lo que no permitía establecer a las claras si se produjo durante la marcha, el día antes o en días posteriores. Sin embargo, Montero ha patinado en su libro y ha revelado un nuevo dato: su positivo se produjo 48 horas antes de anunciarlo.

Fue el día 10

«El 10 de marzo di positivo en COVID. Desde ese momento tuve que mantenerme en casa para evitar contagios, cumpliendo de forma estricta el protocolo del que disponíamos en ese momento también respecto a Pablo y respecto a nuestros hijos e hija», relata en su libro señalando la verdadera fecha.

A día de hoy, con la primera ola completamente diseccionada en términos técnicos por parte de los funcionarios de la Dirección General de Salud Pública, se sabe que el periodo medio de incubación era de «5,1 días» desde contagio a síntomas y positivo. Eso lleva a la conclusión no solo de que Irene Montero presidió la marcha del 8M ya infectada desde días previos, sino que además seguramente lo hizo en los 2-3 días que el documento Parámetros epidemiológicos de Sanidad destacan como punto álgido del «periodo infectivo». Es decir, cuando la persona tiene más posibilidades de trasmitirle el virus a otras de su entorno.

Documento del CCAES sobre periodos de incubación del COVID-19.

«Se puede concluir que, de acuerdo con la evidencia existente, la transmisión de la infección ocurriría fundamentalmente en los casos leves en la primera semana de la presentación de los síntomas, desde 2-3 días antes hasta 7-8 días después». Con esas estimaciones, Irene Montero se habría contagiado el día 5 de marzo -ese día acudió a un acto de la Alianza Feminista, organizado por el Forum de Política Feminista en el Rectorado de la Universidad de Sevilla- y habría comenzado a diseminar el virus entre el día 7 y 8 de marzo.

Documento del CCAES sobre periodos infectivos del COVID-19.

En su libro, Montero aprovecha para denunciar «la criminalización del 8M y de las feministas» que «había crecido en esos días, y con ello los bulos sobre el movimiento feminista y también sobre el ministerio».

La exclusiva del ‘casoplón’

Irene Montero menciona a OKDIARIO en múltiples ocasiones a lo largo de su primer libro, Algo habremos hecho (Editorial Navona). Una de las más llamativas es en relación al casoplón que la ex ministra de Igualdad y Pablo Iglesias se compraron en Galapagar. «Pocos días después de firmar la hipoteca recibí algunas llamadas y mensajes de periodistas de OKDIARIO (…) El 16 de mayo de 2018, OKDIARIO publicó por primera vez la noticia y a partir de ahí, durante días, nuestra decisión abrió telediarios», rabia Montero reconociendo que los periodistas de este medio, que ha calificado en diversas ocasiones de «panfleto», siguieron rigurosamente la praxis profesional y contrastaron la noticia.

En una parte de su primer libro, Montero narra los motivos de su decisión de comprar su casoplón. «La persecución y exposición de nuestra vida más íntima nos llevó a reafirmarnos en una decisión que habíamos tomado en el momento en que decidimos tener hijos y era construir para nuestra familia un espacio de seguridad donde nuestros adversarios no pudieran entrar», relata Montero. Ese «espacio de seguridad» es el chalet, de 268 metros construidos, con una parcela de más de 2.000 metros cuadrados, piscina, amplio jardín y casa de invitados, valorado en más de 1,2 millones de euros en el mercado inmobiliario.

Sin embargo, los motivos que Montero esgrime en su obra para la compra de su chalet nada tienen que ver con la piscina o con la casa de invitados, si no con «el colegio público de la zona y el buen ambiente de las familias para hacer actividades en el día a día». «Buscamos durante varios meses y en mayo compramos nuestra casa. Pocos días después de firmar la hipoteca recibí algunas llamadas y mensajes de periodistas de OKDIARIO (…) El 16 de mayo de 2018, OKDIARIO publicó por primera vez la noticia», sentencia la ex ministra de Igualdad, constatando el rigor periodístico y la labor de contraste, a pesar de los descalificativos que Montero dedica a este medio en su libro.