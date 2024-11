Irene Montero: «El mayor error político de Podemos fue Yolanda Díaz»

La ex ministra y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha afirmado este lunes que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, es el «mayor error político» que ha cometido Podemos durante la presentación de su libro Algo habremos hecho (Navona editorial) en la Casa Encendida en Madrid. Irene Montero ha contado con la compañía de Pablo Iglesias, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra o el ex diputado de la formación morada Pablo Echenique, entre otros. La presentación del libro la ha realizado la periodista Joana Bonet. Montero ha justificado por qué la formación morada propuso a Yolanda Díaz como candidata electoral tras la marcha de Pablo Iglesias en 2021: «Nosotros tomamos esa decisión pensando en que se iba a ampliar el espacio electoral (…) pero se ha entregado el poder a quien no quiere entregar nada», ha lamentado Montero.

En el interior del libro, Montero también dedica páginas a Yolanda Díaz: exigió su dimisión en varias reuniones con miembros de su partido, así como relata que hubo una intención de que esta experiencia de Gobierno de coalición fuera «una anécdota en la historia» y no una forma estable de gobierno en España. Además, Irene Montero ha reconocido que Díaz le propuso la embajada en Chile y que fue una «humillación» tratar de comprarla con una salida política.

«Gracias a la acción política de Podemos en el Gobierno estábamos consiguiendo que fuesen posibles muchas de las cosas que el PSOE no quería, empezando por el propio Gobierno de coalición. Hasta cuatro elecciones tuvimos que repetir en España para que fuese posible ese Gobierno de coalición, pasando por las leyes feministas o por la ley de vivienda», ha declarado la ex ministra de Igualdad.

Montero ha mandado también varios mensajes al PSOE, partido de quien dice que tiene que aceptar que en Podemos no encontrará una relación de «subordinación». Pero a lo largo de estas páginas, y repasando sus últimos diez años de experiencia política, Montero entra también en el terreno personal y cómo ha tenido que pagar un «alto precio político y personal».

«A pesar de esto, hemos hecho lo mejor. Aunque el bipartidismo no quiera, esto no ha hecho más que empezar», ha avisado al tiempo que ha apuntado que Podemos va a «poner a la izquierda en pie» porque España «necesita un Estado progresista». «Estos años han sido muy duros, pero también hemos sido capaces de hacer las cosas más bellas», ha añadido Montero, quien ha dedicado también varias páginas a su relación íntima con Pablo Iglesias.