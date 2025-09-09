Insólito: el Senado pasa lista al Gobierno para poner en la picota a los ministros ausentes

Primer efecto de la reforma del Reglamento que aprobó la mayoría del Partido Popular en el Senado. Este martes, con motivo de la primera sesión de control al Gobierno del curso en la Cámara Alta, la Mesa que preside el popular Pedro Rollán ha puesto en la diana a seis ministros de Sánchez que, a una semana de celebrarse el Pleno, comunicaron que causarían baja.

En concreto se trata de la vicepresidenta primera y y titular de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Economía, Carlos Cuerpo; el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la ministra de Ciencia, Diana Morant. También ha causado baja la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien recuerdan comunicó su ausencia incluso fuera de plazo.

La imagen, insólita en toda la historia del Senado, ha marcado sin embargo el estreno del nuevo Reglamento que impulsó la mayoría que ostenta el Grupo Popular para retratar las ausencias del Gobierno y su impedimento a someterse al control de los distintos grupos parlamentarios con representación en el Senado.

De hecho, ha sido la secretaria de la Mesa de la Cámara Alta, la senadora del PP, Eva Ortiz Vilella, la encarga de «pasar lista» a los miembros del Ejecutivo de Sánchez. Todas las comunicaciones, a excepción de la de la también líder de Sumar que anunció que no acudiría el Pleno de este martes fuera de plazo, fueron enviadas a las oficinas del Senado el pasado día 1 de septiembre a las 18:00 horas de la tarde.

Según ha recordado la senadora popular, la ausencia de la ministra Montero ha venido justificada por un encuentro con la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda; así como la ministra Morant quien esta tarde mantenía una reunión con el Gobierno de la Generalidad de Cataluña.

En el caso de la ministra Robles, su ausencia del Pleno se ha debido a que, según la agenda oficial de Moncloa, tenía agendada una reunión por videoconferencia con el grupo de contacto de Defensa de Ucrania. Por su parte, los ministros Planas y Cuerpo, por sendos viajes oficiales a Dinamarca y a Japón dentro de sus respectivas carteras ministeriales.

De los miembros del Consejo de Ministros otra de las ausencias más sonadas ha sido la de la propia vicepresidenta Díaz quien, según se ha argumentado, tenía obligaciones en el Congreso. En este caso, tenía que defender en el Pleno de la Cámara Baja para defender la ampliación del permiso de nacimiento y cuidado.

Nueva etapa en el Senado

Con la aplicación de la nueva reforma del Reglamento se da inicio a una nueva etapa en el Senado. La propuesta, que parte de la iniciativa del Grupo Popular que pilota Alicia García para poner fin a los «desplantes» del Ejecutivo a la Cámara Alta, obliga a Sánchez y a su Consejo de Ministros a rendir cuentas sobre su trabajo en las sesiones de control al Gobierno que se llevan a cabo cada martes en el Senado.

La iniciativa, que fue aprobada por la mayoría que ostenta el PP en la cámara, proponía la modificación de cerca de 40 artículos. Entre todos ellos, el punto 164 del ordenamiento que afecta al jefe del Ejecutivo. Y un punto mediante el cual se obliga a Sánchez a dar respuesta a «preguntas en el Pleno de la Cámara al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones, salvo que motivos justificados, notificados a la Cámara, se lo impidan». También a sus ministros.