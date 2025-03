El PP modificará el reglamento del Senado para obligar a Sánchez a comparecer una vez al mes

El PP en el Senado ha registrado una iniciativa parlamentaria para obligar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer al menos una vez al mes en la Cámara Alta. Una propuesta de reforma íntegra del reglamento, la que pretende el grupo liderado por Alicia García, que incorpora la modificación de cerca de 40 artículos. Entre todos ellos, destaca el punto 164 del ordenamiento al afectar al jefe del Ejecutivo. La iniciativa del grupo popular llega justo cuando, el próximo miércoles, se cumple un año de la última comparecencia.

Desde el PP insisten en la idea de que «Sánchez quiere máximos poderes con mínimos controles, y eso se refleja en que no quiera venir a la Cámara Alta a dar explicaciones».

«Debe ser que lo del absentismo laboral es cosa de familia», según han asegurado desde el grupo popular, en clara referencia al hermano del presidente, David Sánchez, que mantiene una causa abierta en un juzgado de Badajoz por la comisión de varios delitos contra la Hacienda pública, entre ellos, por cobrar un sueldo en la Diputación de Badajoz cuando no iba a trabajar.

«Pedro Sánchez no debe saber que su lugar de trabajo también es el Senado porque aquí también reside la soberanía nacional y que cuando se niega a dar la cara, no es al PP a quien no le responde, sino que es a todos los españoles», han asegurado desde el PP en el Senado.

Una «anomalía democrática» a la que tiene acostumbrados a los españoles según han señalado desde el PP. De hecho fue el pasado 12 de marzo de 2024 cuando Sánchez acudió al Senado para dar respuesta al PP sobre el caso Koldo y las comisiones de investigación que en su momento empezaban a arrancar en el Senado, entre otros asuntos.

Según la iniciativa registrada por los de Feijóo, se pretende la modificación de hasta 44 artículos del reglamento. Pero de todos ellos, destaca el que afecta al presidente del Gobierno. En concreto, el artículo 164 del mismo ordenamiento mediante el cual, a propuesta del PP, Sánchez deberá dar respuesta a «preguntas en el Pleno de la Cámara al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones, salvo que motivos justificados, notificados a la Cámara, se lo impidan».

En el mismo se recoge que será la propia Mesa, oída la Junta de Portavoces, la que se encargue de acordar «el número de preguntas que se pueden dirigir en cada Pleno al presidente del Gobierno, así como el criterio de distribución entre los Grupos y los tiempos de intervención».

El redactado actual del Reglamento del Senado sin embargo, no obligaba al presidente a comparecer en la Cámara Alta, aunque cabe recordar que en la anterior legislatura, el jefe del Ejecutivo acudía aproximadamente una vez al mes a sesiones de control para responder, entre otros, al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que entonces ejercía como senador por designación autonómica antes de erigirse como presidente del Partido Popular.

La portavoz del grupo popular en el Senado, Alicia García, busca hacer valer la mayoría de su grupo en la Cámara Alta para sacar adelante su iniciativa. Desde su equipo, ya se ha trasladado al resto de grupos parlamentarios su propuesta de reforma íntegra del reglamento. En esta misiva, García destaca que su «voluntad es que esta reforma cuente con el mayor grado de acuerdo posible entre los Grupos parlamentarios».

Para la portavoz del PP en el Senado, su iniciativa «es solo la base para el comienzo de un trabajo que confiamos en que pueda verse enriquecido con las aportaciones de todos los Grupos».

Proponen una reforma íntegra

Junto a la reforma que afecta al presidente del Gobierno para obligarle a comparecer al menos una vez al mes en el Senado, se incorpora también la modificación sobre el límite de tiempo que tienen los miembros del Ejecutivo. En este sentido, con la propuesta del PP, los ministros dispondrían de un tiempo máximo de 40 minutos parar sus exposiciones iniciales, 15 y 10 minutos más para sus réplicas.

Con el objeto también de poner fin al señalamiento de los jueces y magistrados, la iniciativa del PP también incorpora la «no obligación» de que tengan que acudir a las comisiones de investigación.