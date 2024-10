«El domingo hay que ir a la Plaza de Castilla a decir ‘basta ya’ a Sánchez». Lo afirma Inma Castilla de Cortázar, vicepresidenta del Foro Libertad y Alternativa (L&A), que preside Alejo Vidal-Quadras, y una de las impulsoras de la manifestación de este domingo en Madrid, a las 12:00 horas en la Plaza de Castilla. Un centenar de asociaciones civiles, como el Foro L&A, agrupadas en la Plataforma por la España Constitucional, llaman a los madrileños y al resto de españoles a salir a calle bajo el lema Por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad. ¡Elecciones generales ya!

En conversación con OKDIARIO, Inma Castilla de Cortázar, señala que la convocatoria «alivia la desesperanza de los que piensan que nadie hace nada». Castilla de Cortázar es médico, catedrática de Fisiología Médica y Metabolismo y una destacada activista de la sociedad civil. Fue presidenta del Foro Ermua.

Pregunta.- ¿Por qué convocan la concentración?

Respuesta.- En primer lugar, porque los ciudadanos de a pie no aguantamos más. Es gravísimo el deterioro de la democracia española y la irresponsable e intolerable retahíla de medidas que socavan la igualdad, la solidaridad interterritorial, el imperio de la Ley, la independencia de todas las instituciones del Estado, el prestigio internacional, la libertad de jueces y periodistas independientes. Todo, con un modus operandi caracterizado por la mentira como recurso, la prepotencia y la desvergüenza. Y, por si todo esto fuera poco, asistimos a la erupción de un volcán de inmundicia con múltiples cráteres que provocan la voladura del menor indicio de honestidad en un Gobierno de delincuentes. El sobrecogedor, pero no inesperado, informe de la UCO en el que se demuestra con hechos indiscutibles una trama de corrupción de límites inasumibles en el actual Gobierno de España y del PSOE no es algo baladí, sino la demostración de la demoledora deriva de la ejemplar democracia que nos dimos y que se plasmó en la Constitución de 1978.

P.- ¿Sánchez es el centro de la corrupción política?

R.- Digamos que todos los caminos conducen a Sánchez y a sus más íntimos colaboradores, incluidos sus ministros y exministros, cargos de su partido y, para colmo, a su familia. Por otra parte, Sánchez es el centro de gravedad aún más evidente en la profunda perversión del sistema, que también es corrupción: en la desigualdad en la aplicación de la ley, unos a la cárcel y otros indultados o amnistiados; en la violación de los más elementales procedimientos constitucionales; en la distribución de cargos a amiguetes para fagocitar todas las instituciones que deben controlar al gobierno, incluidos los medios de comunicación; en la utilización de los recursos económicos, también los fondos europeos; en la fiscalidad confiscatoria particularmente a autónomos y PYMES, etc.

P.- ¿Hacia dónde va España si Sánchez sigue en el poder?

R.- Decimos explícitamente en la convocatoria y en el manifiesto del 20-O que este proceso de deconstrucción de nuestro sistema democrático sin las mayorías exigidas y sin líneas rojas (…) «lastrará irreversiblemente el futuro de España (…) conduciéndonos a una democracia vaciada de contenido y a una España dividida, desarticulada y menguada, sin fuerza para defender los intereses de sus ciudadanos». Es decir, por este camino el final inevitable es el que vemos en tantos países hermanos de Hispanoamérica: las dictaduras de un populismo comunista cutre, que se autodenomina tramposamente «Socialismo del Siglo XXI».

P.- ¿Es necesario seguir movilizando a los ciudadanos?

R.- Indiscutiblemente la voz de los ciudadanos es el último dique de contención. ¿Cómo se puede tolerar una trama de un enriquecimiento tan desmedido mientras destruyen empleo y hacen desaparecer la amplísima clase media española? ¿Cómo no nos vamos a indignar los ciudadanos acosados por la Hacienda pública cuando el Tribunal de Cuentas declara que es imposible justificar el destino de los Fondos Europeos? Por eso, insistimos en que la convocatoria del 20-O no es de izquierdas o de derechas. Es el encuentro de los ciudadanos indignados y humillados por un Gobierno impostor. De ciudadanos dolidos porque aman a España.

P.- ¿Qué expectativas tienen de asistencia?

R.- El domingo debe acudir a la Plaza de Castilla todo el que pueda a decir ‘basta ya’ a Sánchez, su corrupción y el deterioro de la democracia, pero la verdad es que no hacemos estimaciones. Pensamos que convocarla y lanzarnos como una piña más de un centenar de entidades cívicas españolas y de hispanoamericanos ya es un éxito. La convocatoria también alivia la desesperanza de los que piensan que nadie hace nada.

P.- ¿Cómo ve a los partidos de la oposición?

R.- Por parte del gobierno, los partidos de la oposición están caricaturizados y ninguneados. En mi opinión, desde el PP parecen hacer demasiado caso a las pantomimas ridículas del Gobierno (derecha extrema, ultras, fachosfera…). En España los únicos extremistas están el Gobierno y sus aliados donde tenemos corruptos, una ultraizquierda demoledora, terroristas que no han pagado sus delitos ni de broma y una derechona nacionalista vasca y catalana cada vez más radicalizada en su pretensión de una independencia subvencionada y atemorizados porque sus hijos descarriados de Bildu y ERC pueden llegar a sustituirles. En conjunto, los partidos de la oposición tienen un enemigo común y no pueden perder el tiempo en descalificarse entre ellos. Esto es lo que más desanima al ciudadano de a pie. Les aconsejamos que hablen más en privado y que acuerden estrategias constructivas. Todas pasan por qué Pedro Sánchez deje de tener responsabilidades porque exhibe una soberana irresponsabilidad. Pensemos: ¿Cómo es posible que en semejante contexto nacional que estamos viviendo parezca inviable una moción de censura? ¿El PNV quiere seguir bailándole el agua a Sánchez, aunque -con pesar- admita que han sido cómplices de cosas peores? ¿Tampoco hay ningún diputado decente en el actual PSOE con los arrestos para apoyar una moción de censura contra Sánchez? ¿Dónde están los parlamentarios de la sensata Castilla-La Mancha del presidente Page? Todo esto es incomprensible desde una elemental decencia.