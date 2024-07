El blindaje de Begoña Gómez obligó a paralizar la actividad de 24 juzgados en Plaza de Castilla

La declaración de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en el juzgado el pasado viernes obligó a paralizar la actividad de 24 juzgados de tres plantas del edificio de Plaza de Castilla de Madrid debido a la seguridad que desplegó la Presidencia del Gobierno. La mujer del Jefe del Ejecutivo acudió al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid para que el magistrado Juan Carlos Peinado le tomase declaración. Esta sala está ubicada en la planta sexta, pero la quinta y la séptima también se paralizaron, lo que provocó que 24 juzgados no tuvieran actividad durante varias horas.

Begoña Gómez llegó sobre las 10:18 horas a la puerta del juzgado, acompañada de cuatro personas que hicieron de escolta. La esposa de Pedro Sánchez accedió al edificio por el garaje, una petición realizada por «razones de seguridad», tal y como alegó Presidencia del Gobierno. La petición fue autorizada por la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco. A los 30 minutos de su llegada, el juez suspendió la declaración de Begoña Gómez y le citó de nuevo para el próximo 19 de julio. Durante esa media hora y varias horas posteriores no hubo actividad judicial en tres pisos de los Juzgados de Plaza de Castilla por la seguridad que se desplegó ante la llegada de Begoña Gómez.

Su declaración se suspendió debido a que una de las querellas no había sido notificada correctamente a la defensa de la mujer del presidente del Gobierno. Se espera que para el próximo 19 de julio haya un dispositivo igual o mayor de seguridad para evitar que Begoña Gómez sea fotografiada a su entrada o salida de los juzgados, o sentada en el banquillo. A pesar de estas fuertes medidas de seguridad, OKDIARIO sí que pudo captar la imagen de la mujer de Sánchez abandonando el juzgado con sus escoltas, así como la instantánea de ella de espaldas sentada en el banquillo. La esposa del presidente del Gobierno está investigada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias.

«Un caos absoluto»

«Es es un caos absoluto, no recordamos nada igual», reconocieron los funcionarios de los juzgados a OKDIARIO el pasado viernes ante el despliegue policial sin precedentes por la presencia de Begoña Gómez en el juzgado. En las plantas quinta, sexta y séptima no se pudo realizar la labor judicial con normalidad debido a las fuertes medidas de seguridad. Los ascensores centrales del complejo estuvieron inutilizados, por lo que la única manera de desplazarse era usando las escaleras y con muchas dificultades porque el personal de seguridad cortaba el paso. Sí que se pudieran usar los ascensores laterales, cuyo uso es sólo para los funcionarios de los juzgados.

«En un día normal esos pasillos suelen estar atestados de gente», aseguraron los funcionarios a este periódico, aunque reconociendo también que los viernes no suele ser el día de mayor actividad de la semana en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. «No recordamos un día con tanta seguridad», apostillaron las mismas fuentes. «Había más seguridad que con Trump», afirmó a OKDIARIO el abogado Aitor Guisasola, del Movimiento Regeneración Política de España, una de las cinco acusaciones populares del caso Begoña Gómez.

Entre los funcionarios de Plaza de Castilla existe temor ante el despliegue de seguridad que pueda haber el próximo 19 de julio con motivo de la declaración de Begoña Gómez en el juzgado. «Dicen que van a tomar más medidas viendo que hay gente que ha podido tomar imágenes», señalan fuentes internas en alusión a las imágenes captadas a la esposa de Pedro Sánchez.

«Pueden caer los sistemas informáticos»

Cabe destacar que para acceder a estos juzgados basta con pasar el control de seguridad y decir que está citado en una de las dependencias judiciales. Así lo ha recalcado Juan Carlos Ferreiro, representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Justicia de Madrid. «Siempre pasando los controles y acreditándote con tu DNI, sin llevar objetos metálicos y demás, pues si puedes acreditar que tienes acceso porque estás citado en una dependencia judicial, efectivamente no es fácil, pero siempre hay posibilidades de acceder», ha señalado este lunes en declaraciones a La Mirada Crítica de Telecinco.

«El acceso no es que cualquier ciudadano pase por la puerta y llega a donde quiera, hay unos controles de seguridad, pasas por controles de seguridad y por un control de metales. Eso con carácter normal, dada las circunstancias del propio edificio», ha apostillado sobre este asunto.

Ferreiro ha criticado también el despliegue de seguridad que se realizó con motivo de la declaración del pasado lunes en el juzgado de Begoña Gómez. «Nos encontramos con un perímetro exterior montado por el Ministerio del Interior y por seguridad del Palacio de la Moncloa, al margen de la autorización de la decana de que excepcionalmente se pudiera acceder al edificio por el garaje por una ciudadana que tiene ese carácter, de ciudadana. No estamos hablando de un despliegue porque llega un presidente de los Estados Unidos o una persona amenazada. No es el Papa y no es el Rey», ha lamentado.

«Lo que se produjo en el caso concreto del funcionamiento de la Administración de Justicia fue una paralización prácticamente de tres plantas, de 24 juzgados de instrucción. No solamente la planta donde estaba el juzgado al que accedía esta persona, sino la planta inferior y la planta superior, con controles de acceso en las escaleras y con la inmovilización de ascensores, con vigilancia tanto de las Fuerzas de Seguridad del Estado y escoltas como de la propia seguridad del edificio. Estamos hablando de miles de personas que acuden a los juzgados de instrucción, que son de las que más público de profesionales y funcionarios mueven día a día en la administración de justicia», ha esgrimido.

Además, el representante del CSIF de Justicia de Madrid ha revelado que los juzgados de Plaza de Castilla estuvo «a punto de sufrir caídas en los sistemas informáticos» debido a los inhibidores de frecuencia desplegados por las medidas de seguridad de Presidencia del Gobierno.

«Si el día 19 la refrigeración y la climatización no funcionan, nos encontramos con una caída de los sistemas informáticos por un fallo de electricidad o cae una tormenta y se nos inundan las instalaciones, como ha pasado la semana pasada, a lo mejor la suspensión ya no es porque no se ha dado trasladado de una ampliación de querella, a lo mejor la suspensión es porque las propias dependencias judiciales no están operativas a un nivel apto», ha zanjado Juan Carlos Ferreiro.