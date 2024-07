Un abogado presente en la declaración de Begoña Gómez: «Había más seguridad que con Trump»

El abogado Aitor Guisasola, del Movimiento Regeneración Política de España, una de las cinco acusaciones populares del caso Begoña Gómez, visita OKDIARIO apenas ha terminado la declaración judicial de la esposa del presidente. En una extensa entrevista relata cómo ha vivido minuto a minuto un día clave para Pedro Sánchez. «Había más seguridad que con Donald Trump», ha comentado el letrado y youtuber. Explica que Begoña Gómez sólo ha respondido que «no» dos veces a la pregunta de rigor sobre si sabe por qué está imputada, lo que ha retrasado la comparecencia al 19 de julio. «El juez se ha quedado ojiplático preguntando: «¿Cómo que no, o sea, no sabe por qué está aquí?».

PREGUNTA.- ¿Cómo ha llegado Begoña Gómez?

RESPUESTA: Con un despliegue de medios de seguridad tremendo. Yo el otro día vi a Donald Trump y lo de Begoña Gómez casi se quedaba corto. Algo tremendo. Al final no deja de ser una ciudadana más. Que yo sepa, no tiene ningún cargo público. Ha sido un despliegue de medios tremendo. Muchísimos policías, furgones y todo muy exagerado, la verdad.

P.- ¿Por qué ha entrado directamente?

R.- Se trataba de evitar a toda costa cualquier tipo de imagen de Begoña Gómez en los juzgados. Ha entrado por el garaje. La jueza decana, María Jesús del Barco, autorizó que entrara por ahí. Algo inusual. No es lógico porque ninguna persona normal puede aparcar su coche en los garajes. Lo tiene que dejar en la calle, donde pueda. Iba con un coche con los cristales tintados. Luego había muchísima policía de paisano pidiéndonos identificaciones, diciéndonos que no se podía grabar, expulsando a periodistas. De forma poco educada. No sé si ilegal, pero sí alegal.

P.- Begoña Gómez, ¿no ha declarado?

R.- La estrategia procesal de su abogado, Antonio Camacho, es de dilación. Por lo que se está viendo, quiere dilatar al máximo el procedimiento. Primero, lo del mero hecho de la citación. El juez Peinado tuvo que citar a la jefa de seguridad de la Moncloa para ver quién había recogido la citación, ya que no constaba su firma. Vino la jefa de seguridad para decir que la había recogido su propio abogado, cosa que podía haber dicho él desde el principio y evitar toda esa dilación. Pedro Sánchez no tiene ningún interés en que esto avance.

P.- ¿Qué le ha preguntado el juez?

R.- La pregunta tipo que se le hace a todos los investigados: «¿Sabe usted los hechos por los que va usted a declarar?». Siempre se hace esa pregunta. Es una pregunta tipo. Y ella ha dicho no. El juez se ha quedado ojiplático diciendo «¿Cómo que no, o sea, no lo sabe?». Entonces ha dicho no. Entonces ya ha intervenido su abogado y ha dicho: «No, no sabemos porque no está aclarado. Encima hay una querella nueva de Hazte Oír, que no se nos ha notificado expresamente, por lo cual mi defendida está con indefensión. No se respeta el artículo 24 de la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos». Han empezado a hablar sobre este tipo de cuestiones y, entonces, el juez ha dicho: «Bueno, ruego al resto de letrados que salgan de la sala y de este modo voy a intentar ilustrar a la investigada sobre los hechos por los cuales se les va a preguntar. Ahora les volveré a llamar». Y entonces, hemos salido todos de la sala y después nos ha vuelto a llamar. Ha sido cuando, después, al volver a entrar, nos ha dicho que se iba a suspender la declaración. Entiendo que es correcto, viendo cuál es la estrategia procesal de su letrado. Se trata de evitar que luego puedan alegar indefensión para una posible nulidad de actuaciones. Estamos viendo que últimamente en España es algo que ocurre demasiado a menudo: la nulidad y que gente salga libre porque ha habido errores procesales.

P.- ¿Cuánto ha durado la conversación a puerta cerrada?

R.- Unos 15 minutos aproximadamente.

P.- ¿Es algo habitual?

R.- No hay nada habitual en este caso. Soy abogado desde hace 32 años y lo que estoy viendo en este procedimiento no lo he visto nunca, nada. Es todo extrañísimo. Como es tan atípico todo, tan distinto, realmente me encuentro con novedades constantes. Muchas de las cosas que se están haciendo, en mi opinión, ya rozan lo ilegal, lo paralegal o lo alegal.

Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla.

R.- OKDIARIO ha conseguido el único vídeo de la salida. ¿Cómo lo ha vivido?

R.- Ha entrado rodeada de gente para evitar que se le hicieran fotos. Había agentes encubiertos de todo el mundo. Que nadie se le ocurriera sacarle una foto. Ha salido rápido, corriendo, hacia la planta de arriba. Desconozco por qué, si estaría ahí el ascensor para el garaje o qué. Sí ha tardado en salir de sala. Se ha quedado un rato dentro. Todo para evitar el vídeo de la mujer del presidente del Gobierno de España sentada en el banquillo por presunta corrupción y tráfico de influencias. Un escándalo.