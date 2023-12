Inés Dewulf, presidenta de Empresas de Turismo Deportivo: «Aragón es referente en el turismo de aventura»

En Aragón, la provincia de Huesca está considerada como el mejor destino de turismo de aventura de Europa y uno de los mejores lugares del mundo. La presidenta de la Asociación de Turismo Deportivo de Aragón, reivindica a OKDIARIO que no quieren ser considerados como «locos de la aventura, porque es un turismo de excelencia, regulado por ley».

El galardón que el prestigio ranking Travel World Awards, dado a ‘Huesca la Magia’ (la marca de la provincia), ha hecho que ocupe el número dos del mundo como mejor lugar para la aventura. Una distinción otorgada el pasado fin de semana, tras la gala celebrada en Dubai. Por delante, Huesca solo tiene a Islas Azores.

En Aragón, y fundamentalmente en Huesca, hay más de 380 empresas están destinadas al turismo de aventura, de las cuales la mayoría son autónomos, micro y mini empresas. La presidenta de la Asociación de Empresas de Deportes de Aventura de Aragón, Inés Dewulf reivindica todo el trabajo, dedicación y esfuerzo que hay detrás de este galardón.

«Este premio es muy importante. Aragón es un referente europeo en el turismo de aventura, siendo una comunidad pionera en España», explica esta francesa, afincada desde hace veinte años en Huesca, cuando descubrió por casualidad el pueblecito aragonés de Murillo de Gállego (Zaragoza), y quedó deslumbrada de las posibilidades que ofrecía esta tierra por explorar.

Huesca y Aragón: turismo de aventura, vector contra la despoblación

Dewulf explica que la aventura es «un vector de unión» con todo el sector turístico, «que permite el desarrollo de la provincia rural, basado en la sostenibilidad. Estudios internacionales demuestran que las personas demandan un turismo de experiencia».

Tradicionalmente, los esfuerzos de las instituciones estuvieron enfocados a la promoción de la nieve, pero «hay ríos, montañas, un potencial que hay que saber también aprovechar», subraya. «Y no solo es una cuestión de Aragón, hay más que sol y playa en España, en comunidades de interior en todo el país. Este es un reconocimiento importante», insiste.

«El interior sufre de despoblación, y en Huesca hemos demostrado que el turismo activo es un vector. Murillo de Gállego, como multitud de pueblos en Aragón, son un ejemplo. Como el caso de Ayerbe (Huesca), cuya escuela está llena de niños, de familias que viven directa e indirectamente del sector, porque no solo somos nosotros, sino también los gremios, como la albañilería, los comercios, los que integran la red que alimenta toda esta provincia».

La aventura en Aragón: cifras del sector

Las cifras en Aragón hablan por sí mismas. Este sector aglutina a más de 1.500 puestos directos, de los cuales la mayoría son gente joven en el medio rural.

Según datos proporcionados por la asociación que lidera desde hace 10 años, Inés Dewulf, el turismo de aventura en la comunidad, genera un volumen de negocio directo de 15 millones de euros al año, con un gasto repercutido de aproximadamente 40 millones de euros. Al año, se realizan más de 180.000 actividades, la mayoría por turistas españoles, pero con una importancia presencia extranjera que roza el 20%.

Dewulf: «Una empresa sola no es nadie»

Dewulf reconoce que ha habido un cambio de mentalidad entre las empresas, «porque las grandes no no veían con buenos ojos. Ahora reconocen la labor que todos hacemos. Hay que cooperar, no vernos como rivales o competencia. Una empresa sola no es nadie. Y si hay ganas, en la España vaciada hay hueco para todos», defiende.

De la rana pirenaica a la Confederación Hidrográfica del Ebro

Gracias a esta mentalidad, la unidad entre las empresas del sector del turismo de aventuras en Huesca y, en general, Aragón, ha conseguido grandes logros. Hitos que de otra manera, serían impensables.

Desde detener la prohibición de hacer barrancos en el Pirineo por la conservación de la rana pirenaica, demostrando que la actividad no ponía en peligro su extinción. Hasta que la Confederación Hidrográfica del Ebro, les tenga en consideración a nivel de toda la cuenca, en caso de sequía, valorando la actividad turística entorno a los ríos, lagos, pantanos, como ha pasado este verano.

«Esto es un logro, algo impensable hace tres años, pero sin este apoyo, este verano no habríamos tenido agua. Nos habríamos visto obligados a cerrar nuestros negocios», explica Dewulf, como apasionada del agua y representante de la Confederación en nombre de todas las asociaciones empresariales de turismo activo de la Cuenca del Ebro, desde donde ha realizado un faraónico esfuerzo para que el sector tenga este reconocimiento.

La colaboración publico-privada

«A veces me río cuando escucho como novedad la expresión colaboración publico-privada. Nosotros lo llevamos practicando hace muchos años, y estamos muy agradecidos a las instituciones que han sabido verlo».

Algo que se verá potenciado, gracias a la inversión anunciada por el Gobierno de Aragón, proveniente principalmente de fondos europeos, para el Plan Pirineos.

Así mismo reconoce que ha sido la iniciativa privada la que ha liderado estos cambios, a partir de acciones benévolas de todos los que se dedican a la actividad, porque «amamos la naturaleza, y hemos destinado nuestro tiempo y dinero, en construir un turismo de excelencia, porque sí, es excelencia».

Pese a ello, muchos aragoneses desconocen lo que su propia tierra les ofrece. «Es muy triste que gente de Aragón desconozca esto. Hay otra manera de vivir y sentir la naturaleza».

Legislación específica para el turismo activo en Huesca y en todo Aragón

Además, en la comunidad, este sector cuenta con una legislación específica, a diferencia de País Vasco o Madrid, y que obliga a dar un servicio de calidad y garantía.

Desde el 10 de febrero de 2021, Aragón dispone de un prolijo y detallado Decreto Regulador de Turismo Activo (39/2021), en el que se trabaja a nivel formativo, de riesgo, en conjunción con medioambiente, educación y protección civil. Lo que obliga a un control severo de intrusismo desde hace cinco años.

«Nosotros hemos crecido con calidad. No queremos que se nos vea como unos locos de la aventura», explica Dewulf, quien asegura que la tasa de accidentes es muy baja y de mortalidad más, «aunque a todos nos guste el morbo». «Los accidentes graves se producen en deportistas que van solos», añade.

Respecto al factor peligro, nos explica que se está desarrollando un plan de actuación en caso de accidente «pionero a nivel estatal y exigente para las empresas».