«¿De verdad Rocío Monasterio va a votar a mano alzada el jueves junto a Mónica García, Juan Lobato y Podemos y tumbar los presupuestos de Ayuso?». La frase es de un dirigente del PP de Madrid, a mitad camino entre la incredulidad y, sobre todo, la indignación. «¿De verdad van a tumbar unos presupuestos en un momento económico crucial como este sólo para tapar su error presentando fuera de plazo sus enmiendas?». En el PP de Madrid no salen de su asombro. El jueves se votan los presupuestos regionales de 2023 en la Asamblea de Madrid. La votación es a mano alzada: «¿Rocío Monasterio va a regalarle esa foto a la izquierda?”, se preguntan las fuentes consultadas.

El asunto no es menor. Si la izquierda, con la ayuda de Vox, tumba el jueves los presupuestos de Ayuso, la Comunidad de Madrid tendrá que prorrogar el año que viene los actuales cuanto menos hasta el verano. «Son unos presupuestos muy importantes para la sanidad, la educación, la inversión en Madrid en plena crisis». Las fuentes populares consultadas lo consideran una «irresponsabilidad» de Rocío Monasterio y el partido de Santiago Abascal.

En el PP de Ayuso creen que Vox calculó mal: «Intentaron, una vez más, como siempre, hacerse de rogar hasta el último minuto y esta vez se colaron. Se han pasado dos meses sin decir si apoyarían o no las cuentas y, al final, después de 20 días para presentar las enmiendas, esperaron a diez minutos del plazo, se conectaron tarde y le dieron tarde al botón. Tan sencillo como esto».

En el PP madrileño creen que la «arrogancia» de Vox y de Rocío Monasterio les hace incapaces de reconocer su error, de admitirlo y de pedir disculpas con naturalidad: «Y por no hacerlo -añaden- son capaces de unirse a la izquierda y de tumbar unos presupuestos. Es alucinante».

Fuentes parlamentarias aseguran a OKDIARIO que no es la primera vez que ocurre que Vox llega tarde o no conoce bien los procedimientos parlamentarios: «Podrían aprender después de 4 años, pero da igual. En otras ocasiones, nos lo han dicho y les hemos ayudado», dicen en el PP.

Vox veleta

Un dirigente del PP de Madrid llama “veleta” a Vox (como Vox llama a Ciudadanos) por sus cambios de criterio constantes en cuestión de horas o días. Y no entiende que Rocío Monasterio dijera, cuando se supo que habían llegado tarde a sus enmiendas, que no bloquearían los presupuestos y ahora amenacen con tumbarlos.

En el PP de Madrid confían «en la responsabilidad final de Rocío Monasterio” para que la amenaza de Íñigo Henríquez de Luna no sea real el jueves. Recuerdan en el PP que “Vox ya tuvo que echarse para atrás con el tema del hermano de Ayuso, de las residencias o de la ley de autonomía fiscal».

Y vuelven a la foto del jueves: «¿De verdad los diputados de Vox van a votar el jueves a mano alzada junto a Mas Madrid, el PSOE y Podemos? ¿Van a hacerse esa foto con ellos?”. “No les entiendo”, señala este alto dirigente ‘popular’. “Se vuelven a equivocar de adversario -señala otro- sin haber aprendido nada de lo que les pasó en Andalucía”. Y exclama: “¡Allá ellos!».

El informe técnico

Todo a cuenta de la presentación fuera de plazo de las enmiendas de Vox. OKDIARIO ha tenido acceso al informe de los servicios técnicos de la Asamblea de Madrid. De su lectura no hay duda: Vox llegó tarde y se pasó del plazo indicado de las 12 horas del 2 de diciembre. Vox aporta pruebas que se le vuelven en contra. Como un pantallazo del ordenador desde el que se estaban enviando las enmiendas. Pero el pantallazo está cortado -dicen los técnicos de la cámara- justo en la parte inferior derecha donde aparece la hora. Es decir, el pantallazo oculta la hora, según el informe.

Vox, además, aporta la llamada que una de sus asesoras parlamentarias (a la que identifica) realizó al Registro General a las 11.51 horas del 2 de diciembre; es decir, 9 minutos antes de acabar el plazo. Afirma Vox que la hizo “en vista del problema técnico que estaba ocurriendo” y para preguntar si, aparte del grabado y ordenación de las enmiendas en la aplicación, “era necesario enviar los PDF [con su contenido] antes de las 12”.

El informe señala que no es verdad: “Esta afirmación es inexacta. La llamada al Registro no se produjo ‘en vista del problema técnico que estaba ocurriendo’ sino para saber si era preceptivo presentar las enmiendas por Registro. No se comunicó ningún problema técnico (…) La persona encargada del Registro General le contestó a la asesora de Vox que era necesario realizar ambas acciones antes de las 12 horas para dar por finalizado el trámite”.

El informe técnico de la Asamblea concluye que no hubo ningún fallo técnico de la aplicación, como alega Vox, y que Vox nunca informó a la Dirección de Informática sobre ningún fallo o problema técnico. El informe sirvió para que Íñigo Henríquez de Luna, número 2 de Rocío Monasterio, en la Asamblea insinuara -este martes- una conspiración de los técnicos de la Asamblea y del PP contra Vox y anunciara que Vox votará en contra de los presupuestos de Ayuso el próximo jueves.

La Antorcha

Vox ha pedido, incluso, una auditoría externa, ajena a los servicios de la cámara poniendo en duda a sus funcionarios. Anoche, en LA ANTORCHA de OKDIARIO, al hilo de la petición de auditoría externa, la diputada regional del PP, Almudena Negro, acusó a Vox de “mentir” y de situarse “como Pedro Sánchez” en el “descrédito de las instituciones”.

Almudena Negro declaró que “Vox miente y para ocultar un error es capaz de unirse a la izquierda contra los presupuestos del PP”. La diputada se preguntaba: “¿Por qué no bajaron al registro de la cámara a entregar en mano las enmiendas si realmente tenían un problema informático con la aplicación?”.