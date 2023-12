Indignación en Pamplona por el pacto del PSOE con Bildu: «Lo que está haciendo Sánchez no tiene nombre»

Indignación máxima en Pamplona. OKDIARIO ha estado presente en la manifestación convocada por UPN en la capital Navarra contra el pacto entre el PSOE y Bildu para echar a la alcaldesa Cristina Ibarrola y que gobiernen los herederos de ETA en Pamplona. Los asistentes han expresado en los micrófonos de este periódico su total rechazo a este acuerdo. «Aquí se palpa el sentir de la mayoría de los españoles porque lo que está haciendo Pedro Sánchez no tiene nombre», ha lanzado uno de los manifestantes, recogiendo el sentir de la mayoría.

«Está vendiendo España y está degradando al socialismo. La gente se está dando cuenta y a ver si ellos se dan cuenta de las barbaridades que están cometiendo», ha agregado, ante de calificar como «una atrocidad» que Bildu esté en las instituciones y que se estén tomando decisiones que «hace unos años eran impensables».

Otro de los miles de asistentes que se han dado cita este domingo en la capital de Navarra ha señalado que está «aburrido» de que «mientan» a la ciudadanía. «Lo que no puede ser es que dijeran que no podían dormir si gobernaban con el coletas y a los dos días le hacía vicepresidente. Ha ido mintiendo, mintiendo -Pedro Sánchez- hasta instituir que la mentira no tenga problemas», ha opinado, antes de criticar que el PSOE «se vende» por mantener «el trasero en el sillón». «Necesitaban los seis votos de Bildu, como necesitan los 7 de Puigdemont y los de ERC. Aunque hay diferencia entre los independentistas y los que pertenecen a un partido en el que todavía hay gente que ha matado», ha reflexionado.

«Me parece fatal que Bildu vaya a gobernar en Pamplona. Tendríamos que cambiar el sistema de votaciones de las elecciones porque no puede ser que las minorías gobiernen a las mayorías, aunque tengan una representación, pero no que sean los dueños de todos, es una vergüenza», ha comentado a OKDIARIO otra manifestante de Pamplona, mientras otra mujer ha subrayado la importancia de manifestarse para expresar «lo que piensa el pueblo español».

«No se puede hacer todo lo que se quiera. Hay un límite, y el límite es que hay que respetar la democracia. A Pedro Sánchez le diría que juegue limpio, que sea demócrata, que no mienta y que tenga ética», ha apostillado esta mujer que ha participado en la concentración, a la que también se han sumado numerosos dirigentes del PP y Vox como líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el vicepresidente del Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox.

Por su parte, otra manifestante ha calificado el pacto del PSOE y Bildu como «el pacto de la vergüenza» y ha acusado a la socialista María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, de haber «traicionado» a los navarros. «Navarra de los navarros que la defienden y no de la señora Chivite, que nos ha abandonado, por eso estamos aquí hoy toda Pamplona y toda Navarra», ha agregado.