Miles de personas claman en Pamplona contra el pacto del PSOE y Bildu: «¡Navarra no se vende!»

Miles de personas se han manifestado este domingo en Pamplona contra el pacto del PSOE y Bildu para expulsar de la Alcaldía de la capital navarra a Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), y nombrar alcalde a Joseba Asirón, del partido de Arnaldo Otegi. «¡Pamplona no se vende!, ¡Navarra no se vende!», ha sido el cántico más coreado por los manifestantes que se han dado cita en una abarrotada Plaza del Ayuntamiento, convocados por el partido liderado por Javier Esparza.

Una cita en la que también han participado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox). La todavía alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha tomado la palabra para denunciar que lo que están haciendo PSOE y Bildu es «muy grave» porque están «desvirtuando y manipulando las herramientas con las que cuenta la democracia».

«Practican una manera de hacer política basada en la mentira, la falsedad y la mezquindad. No me extraña que gracias a este PSOE tanta gente cuestione el valor de la política», ha lanzado ante los aplausos de los miles de manifestantes, que portaban banderas de Navarra y de España y carteles con mensajes como «traición por sillón» o «Cerdán, cuentista, Bildu es terrorista». Además, se han escuchado gritos de «¡Ibarrola no estás sola!», «¡Chivite traidora!» o «¡Puigdemont a prisión!».

«¡Socialistas mentirosos!, ¡Socialistas mentirosos!», ha sido otro de los cánticos más coreados, después de que hace apenas un mes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumiera en el Congreso de los Diputados de que UPN gobernaba en el Ayuntamiento de Pamplona gracias a que el PSOE no votó al candidato que presentó Bildu.

Ibarrola se ha dirigido directamente a la presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite, para reprocharle que «lo único» que ha dicho desde el anuncio de la moción de censura el pasado miércoles es que UPN recurre «al insulto». «Eso es mentira, como casi todo lo que decís», ha opinado.

«Hace falta tener cara para decir eso, mientras tú, presidenta del Gobierno de Navarra hoy, te vas con quien amedrenta, incita a la violencia y no condena a los que mataban. Que te quede bien claro», ha lanzado ante el aplauso generalizado de todos los presentes que han empezado a corear «¡Escoria!, ¡Escoria!, ¡Escoria!».

«No podemos olvidar lo que el Partido Socialista está haciendo. Trabajaremos cada día para reprocharles cada día lo que han provocado en esta ciudad y para frenar todo el horror que nos viene con Bildu en el poder», ha agregado, antes de presumir que en UPN son «íntegros» no «como otros».

Feijóo en la manifestación

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, que ha hecho declaraciones a los medios de comunicación poco antes del inicio de la concentración, ha afirmado que la moción de censura es «la primera factura» del «pacto encapuchado» entre PSOE y Bildu y representa también «la última mentira» del presidente Pedro Sánchez.

Feijóo, cuya presencia ha agradecido Javier Esparza, ha asegurado que la presencia del Partido Popular en la convocatoria era «una obligación demócrata, moral, constitucional y foral» para «decir claramente que no tiene ningún sentido que todo lo que hemos hecho en los últimos 50 años en España, que es luchar contra el terrorismo y contra aquellas formaciones políticas que no condenan el terrorismo, lo hayamos destruido entregando la Alcaldía de Pamplona a un partido que sigue sin condenar el terrorismo y que lleva asesinos en sus listas en las municipales y autonómicas».