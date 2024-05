Increpan a Sánchez en su primer acto público tras los 5 días de «reflexión»: «¿Vas a ir mañana a trabajar?»

La primera aparición pública del presidente del Gobierno tras la burla de su anuncio de dimisión, perfectamente medida para darse un caluroso baño de masas, ha tenido el mismo temido punto negro de las anteriores: las increpaciones contra Pedro Sánchez de asistentes al evento, en este caso, a la Feria de Abril que se celebra en Barcelona.

El gracejo y la sorna han sido protagonistas cuando uno de los presentes en el recorrido por la feria ha gritado: «¿Vas a ir mañana a trabajar?» «¿O te vas a quedar durmiendo otra vez?». Hacía así referencia a los cinco días de reflexión y ausencia total de Pedro Sánchez de la vida pública que se tomó la semana pasada para decidir si seguía o no al frente de la Presidencia del Gobierno. En otro momento del recorrido le gritan: «!Vete a Venezuela!».

Increpan a Pedro Sánchez en la Feria de Abril de Barcelona: «¿Vas a ir mañana a trabajar o te vas a quedar durmiendo otra vez?» «Vete a Venezuela».

El presidente se ha paseado por el Parque del Fórum de Barcelona mientras saludaba a los visitantes.

No puede salir a la calle. pic.twitter.com/Am4sfMI9lZ — Capitán General de los Tercios (@capTercio) May 1, 2024

Queda así demostrado que la calle, o al menos una parte importante de ella, sigue diciendo a Sánchez las verdades del barquero, lo que no oye cuando se reúne con sus asesores.

Tras cogerse cinco días de «reflexión» para decidir sobre su continuidad en La Moncloa y anunciar después que seguiría como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha reaparecido este miércoles en público en Barcelona. Lo ha hecho, por sorpresa, en la Feria de Abril que se celebra en el Fòrum de Sant Adrià del Besòs, y junto al candidato del PSC a las elecciones del próximo 12 de mayo, Salvador Illa.

Fuentes de los socialistas catalanes han admitido su sorpresa por la visita y en el entorno de Illa afirman que «ha sido algo muy improvisado». El viaje no figuraba en la agenda del presidente socialista. Sánchez, según el PSC, avisó de su presencia con apenas unas horas de margen.

La visita ha consistido básicamente en acercarse a la caseta del PSC en la feria barcelonesa para darse un baño de masas con afiliados y militantes. Estos han sido previamente movilizados por las federaciones de Barcelona y el Barcelonés Norte.

Con la banda sonora de Pedro, Pedro, Pe, de Rafaella Carrá -convertida en un himno para los socialistas desde el Comité Federal del pasado sábado- Sánchez ha hecho una entrada triunfal entre los gritos de los presentes, que coreaban su nombre con entusiasmo. El líder del PSOE ha estado acompañado por Illa, además de varios cargos del partido y diputados nacionales por Barcelona.

Sánchez ha permanecido en la caseta de los socialistas catalanes en plena festividad del 1 de mayo y mientras la mitad de su Gobierno, once ministros en total, se manifestaba junto a los sindicatos, convirtiendo la marcha del Día del Trabajador en una oda al líder socialista.

La de este miércoles es la primera visita que Pedro Sánchez realiza a una Feria de Abril desde que fue elegido presidente del Gobierno en 2018. Unas semanas antes de la moción de censura que le llevó a Moncloa acudió a la de Sevilla, dónde coincidió con su ex rival en las primarias y ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, con la que estaba enemistado. Sánchez fue abucheado en aquella ocasión y desde ese momento decidió no volver más hasta hoy.