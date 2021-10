El volcán de La Palma está expulsando un impresionante río de lava. La colada norte a pesar de que muestra estabilidad, avanza lentamente hacia el mar. El Servicio de Emergencias informa que esta colada se encuentra estable y que su avance hacia las aguas del Océano Atlántico, con un aporte de lava menor, es lenta. Por otro lado, informan que los centros emisores «siguen siendo los mismos y el situado al sureste del cono principal se mantiene intermitente, pero sin aporte de lava». Además, el Pevolca continúa la vigilancia para la toma de medidas de confinamiento en Tazacorte.

La ceniza ha obligado a Binter a cancelar varios de sus últimos vuelos

Pese a las buenas condiciones climatológicas, la presencia de ceniza en el aeropuerto de La Palma ha obligado a la compañía aérea Binter a cancelar hasta cuatro de sus últimos vuelos en la tarde de hoy. Por otra parte, informan que continúan evaluando la situación en el aeropuerto para comprobar cuándo puede volver a operar con todas las garantías.

Por otra parte barcos científicos, drones y ROVS podrán navegar a 200 metros de la fajana La Dirección General de la Marina Mercante ha decidido que los barcos científicos y de emergencias, drones y ROVS podrán navegar a 200 metros de la fajana del volcán de La Palma, en lugar de los 500 metros a los que estaba permitido desde el frente de la colada.

Así lo ha decidido este órgano encargado de la ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil española, tras la propuesta realizada por el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca).

El buque ‘Ángeles Alvariño’ del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Español de Oceanografía, continúa las labores de investigación en la isla de La Palma. El buque llegó después de unos días en los que realizó labores de investigación en la isla de El Hierro, donde realizó un estudio acerca sobre el volcán submarino Tagoro.

Imponente aspecto de la erupción a las 20:50 hora canaria en la zona de Tacande / Breathtaking view of the eruption at 20:50 Canarian time in the vicinity of Tacande pic.twitter.com/DGPJcE046w

— INVOLCAN (@involcan) October 18, 2021