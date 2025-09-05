El Govern de la Generalitat de Cataluña del socialista Salvador Illa ha nombrado como secretario general del Consejo Interuniversitario de Cataluña, encargado de la coordinación de las universidades, al profesor de Sociología de la Educación Xavier Martínez-Celorrio, que acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de tener un «inconsciente franquista».

El Consejo de Gobierno de la autonomía encabezada por el ex ministro de Sanidad ha anunciado a Martínez-Celorrio como nuevo secretario general del Consejo Interuniversitario de Cataluña, que es, a su vez, secretario de la Conferencia General y de la Junta.

El titular de este cargo es «nombrado y destituido por el Govern de la Generalitat, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de universidades», es decir, la consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, tal y como recoge el decreto en el que se toma esta decisión.

En sus redes sociales, Martínez-Celorrio ha cargado duramente contra el PP en varias ocasiones. El profesor de Sociología de la Educación se hizo eco de la respuesta de Feijóo durante una entrevista a mediados de 2024. El líder de los populares aseguro que para que hubiera consenso en España, lo que tenía que pasar era «cambiar al presidente del Gobierno».

«Etnografía del pensamiento reaccionario»

En su perfil de la red social X, antes Twitter, Martínez-Celorrio aseguró que esas palabras eran «más etnografía del pensamiento reaccionario». «El consenso pasa por acabar con el adversario y poner a los míos al mando… Millán Astray y la paz de los cementerios siguen en el inconsciente franquista del PP», espetó en referencia al líder del partido con sede en la madrileña calle de Génova.

En otra ocasión, el nuevo secretario general del Consejo Interuniversitario de Cataluña atacó a Ester Muñoz, actual portavoz del PP en el Congreso, por criticar la exhumación de restos del dictador Francisco Franco: «El adoctrinamiento genera fanatismo que pisotea la razón y niega dignidad a los otros». Y añadió que le parecía «una pena» que «jóvenes del PP conviertan su ignorancia en orgullo doctrinal franquista».

En otra ocasión, el profesor de la Universidad de Barcelona subrayó que «España es un proyecto fallido con un sistema financiero hundido (pero tapado) y una derecha con tijeras de caballo, pero AVE en Galicia». También dijo que el Estado era un lugar «de funcionarios e hidalgos insensible al cambio».

En otro momento, Martínez-Celorrio expresó su apoyo a la Asamblea Nacional Catalana, una entidad defensora del secesionismo desde la sociedad civil cuyo líder en 2017, Jordi Sánchez, fue condenado por el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de aquel año. El nuevo secretario general del Consejo Interuniversitario de Cataluña se quejó en 2014, en el marco de los preparativos de la primera consulta independentista: «La España eterna que no permite el derecho a decidir».

Oficina de «coordinación y gestión»

La oficina que pasa a dirigir el profesor de Sociología de la Educación en la facultad de Educación de la Universidad de Barcelona se fundó en 1977. La institución está regulada por la Ley de Universidades de Cataluña. En esa norma, se otorga Consejo Interuniversitario de Cataluña un papel clave como «instrumento activo de coordinación y gestión en términos clave, para todo el sistema universitario y para el Govern de Cataluña».

Y es que se trata del órgano encargado de la «coordinación del sistema universitario catalán y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en materia de universidades», según se recoge en la propia página web de la autonomía encabezada por Illa.

En su momento, el ex ministro de Sanidad también colocó en un puesto de máxima confianza a Miquel Cabal Guarro, doctor en lingüística y profesor en la Universidad de Barcelona, que manifestó en sus redes sociales: «Inmensa mierda que es el Estado español». Cabal fue nombrado como jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales del Departamento de Política Lingüística del catalán.

En otra publicación del nuevo alto cargo de la Generalitat, opinaba sobre «la política educativa y cultural de España». «Es un estercolero supremacista castellano», indicaba el lingüista. A los pocos meses, acabó cesando en el cargo.