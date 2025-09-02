Puigdemont advierte tras su reunión con Illa: «No vivimos en situación de normalidad»

El líder de Junts, Carles Puigdemont, se reunió este martes con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la sede del Govern en Bruselas (Bélgica).

El encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, fugado de la justicia española, comenzó este martes en torno a las 16:20 horas y el presidente catalán llegó a la sede de la Delegación del Govern una hora antes, mientras que Puigdemont lo hizo a las 16:05 horas. La cita fue a puerta cerrada.

Tras el encuentro entre ambos ninguno quiso hacer declaraciones ante los medios de comunicación, pero Puigdemont sí que se pronunció en sus redes para denunciar que «no vivimos en situación de normalidad».

Aquesta tarda he estat rebut pel president @salvadorilla a la delegació de la Generalitat davant la Unió Europea. Li agraeixo l’amabilitat i la conversa. En situació de normalitat democràtica, aquesta reunió s’hauria hagut de produir fa molts de mesos i no pas a Brussel·les sinó… pic.twitter.com/vctI4Uvk6a — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 2, 2025

«En situación de normalidad democrática, esta reunión se debería de haber producido hace muchos meses y no en Bruselas sino en el Palau de la Generalitat», escribió el ex presidente catalán. Estas declaraciones seguían la línea del mensaje que quiso trasladar Salvador Illa antes del encuentro.

Por otra parte, Carles Puigdemont agradeció a Salvador Illa «la amabilidad y la conversación» de hora y media de duración que mantuvieron en Bruselas.

Illa destaca el diálogo con Puigdemont

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, calificó la reunión con Puigdemont un «buen ejemplo de que el diálogo es motor de la democracia».

«Hoy me he reunido con el presidente Carles Puigdemont, tal como he hecho con el resto de expresidentes de la Generalitat. El diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando. Hoy damos un buen ejemplo», dijo Illa.