El PP ha tumbado la excusa del presidente catalán, Salvador Illa, para verse en Bruselas (Bélgica) con el líder de Junts y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont. Los populares han desvelado que el jefe de los socialistas catalanes no va a inaugurar una exposición en el Parlamento Europeo sobre el monasterio de Montserrat, sino que sólo asistirá de público, si bien recibirá un trato protocolario como presidente autonómico.

Así lo ha aclarado el líder del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, en un comunicado de prensa este martes, después de que la jornada previa, Illa anunciara que se reuniría con el ex president catalán en la capital belga. Lo justificó en que la cita coincidía con su asistencia a la inauguración de la exposición Montserrat, un milenio: una contribución benedictina a la construcción de Europa.

Tras ello, el PP se ha apresurado a aclarar que el líder del PSC no va a ser el encargado de inaugurar esta exposición, sino que va a asistir como un miembro más del público, aunque será tratado en calidad de jefe del Ejecutivo catalán. De ese modo, González Pons ha desmentido «las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación en las que se asegura que el presidente catalán Salvador Illa va a inaugurar la exposición».

«La inauguración correrá a cargo de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; el Abad de Montserrat, Manel Gasch i Hurious; el vicepresidente del Parlamento Europeo Javier López», además del propio González Pons, como vicepresidente del Parlamento Europeo y organizador del evento.

De ese modo, «Salvador Illa ocupará el lugar protocolario que le corresponde como presidente catalán entre el público», aclara la nota de los representantes populares en Estrasburgo. La inauguración tendrá lugar mañana martes 2 de septiembre a las 18:00 horas en la sala Yehudi Menuhin del Parlamento Europeo.

Reunión Illa-Puigdemont

Illa se reúne este martes con Puigdemont en Bruselas unas horas antes de esa cita, a las 16:15 horas. El dirigente socialista cumplirá así el deseo del independentista, que lleva un año, desde que el socialista fue investido, reclamando un encuentro con el presidente de la Generalitat.

El jefe de filas del PSC enmarcó la cita en la voluntad de «mandar un mensaje» de diálogo esta reunión. «Enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor, el que pone en marcha el coche. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso», señaló al respecto.

Asimismo, afirmó que le hubiera gustado recibir a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, pero que no es posible porque no se le ha aplicado la Ley de Amnistía, y concretó que la iniciativa del encuentro ha sido suya y que Puigdemont aceptó.

Este anuncio llegó tras conocerse que José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, se desplazó el pasado jueves a Suiza para mantener un encuentro clave con la cúpula de Junts, en un intento desesperado por salvar los apoyos parlamentarios del partido independentista al Gobierno de Pedro Sánchez.