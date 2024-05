Illa intenta fichar a ex de Convergencia como consellers para seducir a Junts

Salvador Illa, líder del PSC y ganador de las últimas elecciones en Cataluña, espera ser investido president de la Generalitat a finales del próximo mes de junio. Y por eso trabaja ya en el diseño de su futuro Gobierno. Fuentes cercanas a Illa consultadas por OKDIARIO explican que entre los perfiles que intenta seducir para formar parte de su equipo de consellers hay algunos ex altos cargos de Convergencia. Una apuesta por la experiencia, y a la vez por la moderación, con la que Illa pretende acercarse también a Junts.

Nombres como el de Pere Macias o Josep Antoni Duran i Lleida, ex consejeros y ex portavoces de Convergencia en el Congreso, son dos de los que Illa tiene sobre la mesa. También el de la ex diputada en el Congreso y actual directora general de la Cámara de Comercio, Imma Riera, así como el del ex líder de los jóvenes de Unió, Roger Montañola, y el de la ex secretaria general del PDeCAT, Marta Pascal. El ex portavoz de los Comuns en el Congreso, Xavier Domènech, también está entre las opciones de fichajes externos que tantea el ganador de las elecciones en Cataluña.

Consellers del PSC

Illa, más allá de buscar fuera de las siglas de su partido, también trabaja ya en la elección de qué perfiles socialistas le acompañarán en el futuro Govern catalán. Tras más de una década sin tocar poder en Cataluña, después de haber recuperado el Ayuntamiento de Barcelona el pasado mes de junio, el líder del PSC busca entre aquellos que han resistido en el poder municipal durante todos estos años para formar parte de su gabinete.

Dos alcaldesas con una amplia experiencia municipal, la de L’Hospitalet, Núria Marín, -que dejará su cargo el 15 de junio- y la de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, están llamadas a ocupar cuotas de alta responsabilidad en el próximo Gobierno autonómico. Marín podría ocupar la cartera de la Presidencia o la relación con los municipios, mientras que Parlón, que dimitió de la Ejecutiva Federal del PSOE cuando Pedro Sánchez decidió apoyar el 155, se hará cargo de la Consejería de Interior y de los Mossos.

Otro nombre que Illa quiere incorporar a su equipo es el de la concejal de Barcelona, ex delegada del Gobierno en Cataluña y durante muchos años cara visible de los abogados barceloneses, Maria Eugènia Gay. La jurista, a la que él mismo promocionó como ministra de Justicia de Sánchez, aunque finalmente no lo fue, y posteriormente incluyó en la lista de Jaume Collboni en Barcelona, podría ocupar la Consejería de Justicia -que tiene transferidas las competencias- y una vicepresidencia.

Más allá de las caras más visibles del futuro Govern, las de los consellers, Salvador Illa también prevé incorporar a altos cargos procedentes de otros partidos en los puestos de segundo nivel -y que cuentan con un gran poder e influencia-. En este sentido, según fuentes cercanas al primer secretari del PSC, el candidato a presidir la Generalitat prevé que personas que anteriormente han ocupado altas responsabilidades en los dos tripartitos y en los gobiernos de Convergencia, Junts y ERC, asuman secretarías y direcciones generales del Ejecutivo autonómico. Algunos de ellos podrían revalidar los cargos que tienen en la actualidad en la Administración de Pere Aragonés.