Ignacio Garriga (Vox): «Sánchez es un psicópata absolutamente enloquecido capaz de amañar las elecciones»

«Sánchez es un psicópata que ha enloquecido absolutamente». Así define Ignacio Garriga, secretario general de Vox, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida a OKDIARIO. Garriga ve a Sánchez «capaz de amañar unas elecciones generales» y reitera que van a investigar hasta el final el voto por correo. El número dos de Vox cree que «Sánchez está sólo, abandonado, muerto políticamente hace tiempo y hasta arriba de corrupción», aunque advierte: «Sánchez está acorralado pero es más peligroso que nunca». Ignacio Garriga cree que la comparecencia de Sánchez el domingo con la sala de prensa de Moncloa vacía para mentir sobre un acuerdo con la OTAN «define al personaje, la situación a la que nos ha abocado a todos y su rasgo de psicopatía». Garriga recuerda comparecencias similares de Nicolás Maduro en Venezuela saludando en lugares vacíos para simular que había gente aclamándole.

Ignacio Garriga no cree, para nada, como difunden algunos medios, que Sánchez vaya a dimitir: «Va a durar hasta el último día que pueda». Garriga, presidente del Grupo de Vox en el parlamento de Cataluña, señala culpables: «La comparsa mafiosa de sus socios le mantiene, pero, además, Sánchez ha contado con el gran balón de oxígeno del PP de Feijóo».

Los socios

Los socios de Pedro Sánchez no disimulan estos días: van a exprimirle todo lo que puedan. Apuntamos al secretario general de Vox la hoja de ruta que estarían negociando: cupo catalán, consulta y convertir las elecciones de 2027 en una suerte de elecciones constituyentes para una España confederal y plurinacional. Ignacio Garriga no tiene «ninguna duda» de que Sánchez va a terminar vendiendo del todo a España a los independentistas para seguir en el poder.

El paso previo se va a escenificar el viernes en el Tribunal Constitucional cuando la mayoría de magistrados socialistas de este organismo, que Garriga califica como «sucursal del PSOE», den por buena la amnistía. Para el número dos de Vox, «Pumpido prevarica». Pero añade: «Pumpido lleva el sello de Feijóo, el PP es cómplice».

Feijóo sin coraje, Abascal líder

Ignacio Garriga ve flojo a Feijóo: «No está haciendo todo lo posible para sacar a Sánchez del poder». Recuerda que Vox ha puesto a sus diputados a disposición de una moción de censura y critica al presidente del PP: «El liderazgo de Feijóo en la oposición está vacante y lo ha asumido Santiago Abascal ofreciendo a los españoles una alternativa de esperanza frente al gobierno más corrupto de la historia».

Garriga cree que «a Feijóo le falta coraje» y que «España necesita un liderazgo fuerte como el de Santiago Abascal». Garriga dice que el PP de Feijóo es un «engaño», reitera que ha sido «cómplice de Sánchez» y afirma que «PP y PSOE comparten la corrupción y el ‘y tú más’». Para el dirigente de Vox, «la emergencia nacional es tal que los españoles no merecen medias tintas».

«Sánchez a prisión»

Ignacio Garriga lamenta: «Cada día de Sánchez en el Gobierno es, para los españoles, un día más en el infierno». Aunque insiste en una idea: «Sánchez lo ha destrozado todo, pero lo importante es qué podemos hacer los demás para acortar este tiempo».

Garriga presume de que Vox está en todos los frentes contra el sanchismo y confía, particularmente, en el judicial: «Nuestro equipo jurídico seguirá tirando del hilo para que paguen». Lo expresa así: «Estos tipos se llevaban el dinero a sacos [durante el Covid] mientras morían nuestros familiares». Le comentamos que la UCO busca en el Delcygate y en el contrabando de petróleo venezolano refinado en la República Dominicana con comisiones multimillonarias el origen de la trama de los hidrocarburos. Garriga no descarta que salgan nuevos nombres en las investigaciones «como Zapatero o Bono… o hasta Felipe» e insiste por ello: «No hay un PSOE bueno y un PSOE malo».

Garriga se muestra esperanzado en que Sánchez haga historia terminando entre rejas: «Estoy convencido de que va a ser el primer presidente en sentarse en el banquillo e ir a prisión».

Salvador Illa

«¿Salvador Illa está pringado?», preguntamos a Ignacio Garriga. «Hay indicios», responde. Y recuerda lo nervioso que el presidente de la Generalitat se puso cuando le preguntó la semana en el parlamento autonómico por ‘El Chili’ con el que «Illa habla mucho», según comentan Koldo y Cerdán en los audios de la UCO. Garriga señala que Illa se puso tan nervioso que llegó a amenazarle y a decir que «él no era del PSOE sino del PSC».

Sánchez e Illa tuvieron el viernes una reunión fuera de agenda en La Moncloa de la que no ha trascendido nada. Garriga cree que «debieron de hablar sobre cómo taparse la corrupción».

El presidente del Grupo Vox en el parlamento de Cataluña, reacciona así ante la posibilidad de que alguien estuviera pensando en que Salvador Illa sustituyera a Sánchez en el Gobierno: «Sería una calamidad para España. Illa es una estafa política y la comparsa del separatismo». Aunque Garriga no descarta que Sánchez le haya encargado la tarea negociar con sus socios catalanes la hoja de ruta de demolición de España a cambio de seguir en el poder: «Es un separatista más que se entiende perfectamente con mafiosos y corruptos como los independentistas».

Vox: «Mensaje de esperanza»

Crisis institucional aparte, Garriga describe el panorama de la España «destrozada» de Sánchez: «Inmigración ilegal masiva, 53% de los asesinatos de mujeres a manos de extranjeros, la mayor carga fiscal de la historia, uno de cada cuatro españoles en riesgo de exclusión social y el 40% de los salarios dedicados a pagar la vivienda». Por todo esto, Ignacio Garriga quiere lanzar sobre todo, dice, «un mensaje de esperanza» a los españoles: «Merecen oxígeno y sólo llegará con unas elecciones y un gobierno donde Vox tenga la fuerza suficiente para tirar a la papelera de la historia toda la basura legislativa del PSOE e impulsar un plan de reconstrucción nacional».

Acabar con el sanchismo y reconstruir España son las dos tareas básicas para Vox tras las próximas elecciones. «La pregunta -añade- es si Feijóo va a jugar a blanquear al PSOE e intentar pactar un líder nuevo». Garriga se responde a sí mismo: «Si sólo depende del PP, muchas leyes del sanchismo no serán derogadas. Un Vox fuerte con un gran número de diputados es necesario para la reconstrucción de España y hará posible derogar todo el sanchismo».

Ignacio Garriga pone los ejemplos de la Comunidad Valenciana, Baleares o Murcia donde Vox ha pactado con el PP los presupuestos de 2025: «Hemos conseguido logros históricos». Y cita «el combate contra la inmigración ilegal, las reformas fiscales, desideologizar la educación, proteger a la familia y autónomos». «Condicionar -dice- al PP» es la clave hasta para conseguir, señala, «pistolas táser para la policía local» en los municipios donde gobiernan juntos.

¿Gobierno PP-Vox?: «No es necesario»

Vox quiere acabar con Sánchez pero Garriga advierte a Feijóo: «Facilitaremos la alternativa siempre y cuando haya un compromiso de derogar todo el sanchismo». Y remarca la palabra «todo». Y habla, para facilitar la investidura de Feijóo, de «un acuerdo programático de gobierno».

«¿Vox quiere entrar en un gobierno de coalición con el PP?», preguntamos al secretario general de la formación de Santiago Abascal. Ignacio Garriga contesta: «Entrar en un gobierno de coalición no es necesario. Lo esencial es cumplir nuestros compromisos. Vox no ha venido [a la política] a por sillones en el Consejo de Ministros, sino a dar una patada al tablero del bipartidismo. Nuestro compromiso es con las ideas, no con los cargos». Y lo remata de forma muy gráfica: «Nos importa un comino los puestos del Consejo de Ministros».

Las encuestas marcan la tendencia ascendente de Vox, particularmente, de forma mayoritaria entre los jóvenes de 18 a 25 años y entre los adolescentes que aún no pueden votar pero que lo harán dentro de poco. A todos, mayores y jóvenes, se dirige Ignacio Garriga: «Vox quiere ofrecer una alternativa política en todos los órdenes. Nuestro motor no es superar al PP sino denunciar las políticas del bipartidismo. No defraudaremos a los jóvenes que se acercan a Vox buscando esperanza y una política diferente».