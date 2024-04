Ignacio Garriga: «Que Sánchez no haya dimitido aún es una anormalidad democrática»

«Que Sánchez no haya dimitido aún es una anormalidad democrática». Lo afirma Ignacio Garriga, vicepresidente nacional de Vox y candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña en las elecciones del 12M. OKDIARIO entrevista a Garriga en el Parlament de Cataluña el mismo día (horas antes) de la carta de Pedro Sánchez anunciando su retiro de cinco días. «Europa se pregunta cómo Sánchez sigue siendo presidente con las revelaciones tan graves sobre su mujer», afirma Ignacio Garriga, que no tiene dudas al afirmar: «Begoña Gómez forma parte de la trama corrupta de Koldo».

El leit motiv fundamental de la entrevista son las elecciones catalanas, aunque, en el enrevesado panorama político nacional, todo anda mezclado: Sánchez, su permanencia en Moncloa, Begoña, el caso Koldo, la corrupción, la amnistía y Puigdemont.

Ignacio Garriga deja claro que Vox quiere «sentar en el banquillo a Sánchez por alta traición» y que hará todo lo posible por «meter en la cárcel a Puigdemont, que es donde debe estar». Garriga dice sentir «pena» por el hecho de que «el PP de Feijóo no tenga claro el riesgo que supone el separatismo para España y prefiera entenderse con el PNV, Junts y el PSC de Salvador Illa».

Garriga tiene un buen concepto del candidato del PP, Alejandro Fernández, y, por eso, prefiere no entrar al trapo de una pregunta: «¿Sacrificará Feijóo a Alejandro Fernández, como Aznar a Vidal-Quadras, si necesita a Junts para llegar a Moncloa?».

Para Ignacio Garriga, «el PSC es un partido separatista e Illa un líder separatista más». Garriga tiene claro que Illa «se abandonará en manos del independentismo tras el 12M».

PREGUNTA.- Estamos en la escalinata del Parlament donde Puigdemont proclamó la independencia ante alcaldes separatistas de Cataluña. ¿Lo volverán a hacer?

RESPUESTA.- Si depende de Pedro Sánchez o de Salvador Illa no tengo ninguna duda. Pero olvidan que siempre habrá un pueblo español dispuesto a plantar cara al peor separatismo y al peor socialismo. A Vox no le va a temblar el pulso para sentarlos de nuevo ante los tribunales y protagonizar cuantas movilizaciones callejeras sean necesarias para defender la unidad de España.

P.- ¿Su pronóstico para el 12M?

R.- Si puede, Illa se abandonará a los brazos del separatismo. Illa es un separatista más con otro tono y otras siglas. Ha apoyado todas las políticas de Aragonés. Estoy convencido de que pactará y sacará adelante la legislatura con Esquerra y los Comunes.

P.- Sánchez se felicitó en el Congreso del ascenso de Bildu en el País Vasco.

R.- Es una humillación más al pueblo español y evidencia que tiene una estrategia para blanquear al separatismo y a los herederos del terror. El problema es que el PP ha contribuido a ello. Hay que decir bien claro a los españoles que no hay mayor enemigo para la prosperidad, la libertad y la unidad de España que el separatismo. Al separatismo hay que confrontarlo de frente y en ningún caso compadrear o reconocerlo como un interlocutor válido.

Puigdemont

P.- El Tribunal Constitucional permite a Puigdemont presentarse al 12M residiendo fuera y con DNI caducado. ¿Le sorprende?

R.- No. El TC es una delegación más del PSOE, como la Fiscalía. Es una anomalía democrática que un prófugo de la Justicia, que debería estar entre rejas, pueda presentarse a unas elecciones. Es una humillación que los españoles no se merecen.

P.- Defina a Puigdemont.

R.- Un cobarde y un trilero que ha utilizado a Cataluña para sus intereses personales. Se llenan la boca de Cataluña, pero son los responsables de que Cataluña esté mucho peor que hace diez años en todos los ámbitos: educativo, de seguridad, libertad, prosperidad, a nivel industrial. Puigdemont es el mayor enemigo de los catalanes. Hay unos señores que se han servido de las instituciones de todos los catalanes, como es el Parlamento de Cataluña, para avanzar en su proyecto separatista y en sus delirios ideológicos. El gran resultado del procés es la decadencia de Cataluña. Hay que decir a los catalanes que el 12 de mayo pueden acabar con ese proceso de decadencia y empezar una nueva etapa de prosperidad y libertad.

Referéndum

P.- Esquerra habla abiertamente ya de un referéndum pactado. ¿Cree que lo tienen acordado con el PSOE?

R.- No tengo ninguna duda. Salvador Illa y Pedro Sánchez han suscrito el referéndum con el separatismo. Illa repite que no habrá referéndum como cuando dijo que no habría indultos, amnistía o modificación del Código Penal. Pero se ha ido cumpliendo la hoja de ruta del separatismo. Insisto: Illa es un líder separatista más. El 12M no va sólo de Illa, Aragonés o Puigdemont, porque son lo mismo. Va de ellos o de los catalanes.

Illa y Koldo

P.- Illa está marcado por la corrupción del caso Koldo.

R.- Hemos visto su comparecencia parlamentaria, como la de Koldo. Illa es el chivo expiatorio que van a utilizar para no desenmascarar la gran trama corrupta que representa el PSOE, que es un partido corrupto desde su fundación. Los tribunales harán su trabajo y destaparán quién está detrás de esos millones adjudicados de manera arbitraria y volverá a salir esa cara corrupta del PSOE, esta vez, con el rostro de Illa.

Sánchez y Begoña Gómez

P.- Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez…

R.- ¿Y usted ha visto que haya dimitido Pedro Sánchez? Es una anormalidad democrática a la que nos ha conducido el socialismo, silenciada por los medios de comunicación comprados y regados por el Gobierno, salvo los independientes, que son pocos, como OKDIARIO. Tratan de silenciar este auténtico expolio de las arcas públicas protagonizado por esta gran trama de corrupción.

P.- ¿Begoña Gómez forma parte de esa trama corrupta?

R.- No tengo ninguna duda. Los hechos que se están conociendo son de extrema gravedad. Será un juez quien dirima las consecuencias penales. Pero yo quiero poner el foco en la gravedad del asunto. Mientras todos los españoles estábamos encerrados de manera ilegal en nuestras casas, morían nuestros ancianos, incluso gente joven, y muchos médicos no disponían de medios, estos tíos se estaban llenando los bolsillos del dinero de los españoles. No hay calificativo para describir esto.

P.- Los jueces dirán lo que sea, pero ¿no debería tener ya alguna consecuencia política?

R.- Evidentemente. Nos mira todo el mundo, no sólo Europa, preguntándose cómo puede ser que Sánchez siga como presidente del Gobierno con revelaciones tan graves de tráfico de influencias o de beneficios, mientras hay españoles que han concurrido a concursos públicos para poder trabajar o colaborar con la Administración y se les ha discriminado porque no tienen el carnet del PSOE en la boca.

P.- Ni conocen a Begoña Gómez…

R.- Efectivamente. Ni a Begoña Gómez, ni a Koldo, ni a tantos cargos del Partido Socialista como Ábalos, que ha sido apartado del foco mediático para que no hable.

Vox no apoyará a Illa

P.- ¿Vox no apoyará a Illa en ningún caso para que no gobiernen Junts y Esquerra?

R.- En ningún caso. Repito: en ningún caso. Es un mensaje que quiero dejar muy claro a los catalanes. No hay que llevarse a engaño. Illa ha apoyado a Aragonés estos tres años y el PSC es el responsable de que en Cataluña haya esa mal llamada inmersión lingüística, que es una imposición lingüística. El PSC es un partido separatista más. Hay que acabar con ese relato de que ellos son la alternativa al separatismo. En ningún caso vamos a apoyar a un PSOE que es corresponsable de la decadencia, de la falta de libertad y de la falta de prosperidad en Cataluña. Y llamo al resto de líderes políticos a que se posicionen, sean muy claros y digan si van a estar con Illa o no. Nosotros vamos a estar con los catalanes.

El PP de Feijóo

P.- El PP ha dicho que, con algunas condiciones, podría apoyar a Illa.

R.- Ese es el gran problema del PP de Feijóo. Dicen una cosa y la contraria. El modelo de Feijóo es apoyar al PNV y al Partido Socialista de Cataluña. Y la gran pregunta es si el PP va a apoyar a un líder y a un partido que ha sido responsable de la imposición lingüística, de la mayor asfixia fiscal con 15 impuestos propios y de que las calles de Cataluña estén desbordadas de inmigración ilegal con una creciente inseguridad. Ese es el modelo que ofrece el PP. Yo tengo un modelo radicalmente contrario, que es borrar de una vez por todas esas políticas que han promovido socialistas y separatistas y construir esa Cataluña libre, próspera, segura y donde, por fin, recuperemos la libertad política que durante tanto tiempo nos han arrebatado.

P.- Le preguntaron a Feijóo en Sant Jordi si sería una mala noticia que Puigdemont estuviera en prisión y dijo que había que cumplir la ley, pero añadió: «No me gusta que nadie esté en prisión».

R.- Pues yo lo tengo muy claro. Puigdemont debería estar en prisión desde hace muchos años y nosotros haremos todo lo posible para que no sólo Puigdemont acabe en prisión sino para que Pedro Sánchez, responsable del mayor acto de corrupción que es la amnistía, también se siente en el banquillo por alta traición. Hay que ser coherentes. Y quiero poner en valor la coherencia de Vox, un partido que dice lo mismo desde 2014, que ha combatido frontalmente al separatismo, que jamás se sentaría en una mesa con los separatistas y que su presidente nacional dice lo mismo que su candidato a la Presidencia de la Generalidad. Los catalanes pueden estar muy tranquilos. Si votan a Vox el 12 de mayo será un voto de oposición frontal, total y absoluta al separatismo para construir esa alternativa de prosperidad, seguridad y libertad.

P.- Pero, ¿le sorprende la respuesta de Feijóo?

R.- Me sorprende y me apena que el líder de la oposición que aspira a protagonizar un cambio político en España no tenga claro que el separatismo es el mayor riesgo y el mayor enemigo para la unidad de España y la libertad de los catalanes. Para acabar con estas décadas de decadencia en Cataluña hay que cambiar todas las fórmulas que han planteado unos y otros hasta ahora. Es decir, el PP y el PSOE. Las cesiones y los pactos con el separatismo.

La sombra de Vidal-Quadras

P.- ¿Feijóo sacrificará a Alejandro Fernández si necesita a Junts como Aznar sacrificó a Vidal-Quadras con Pujol?

R.- Pues no lo sé. No voy a entrar en la cocina del PP. Pero viendo las declaraciones de Feijóo, si tiene oportunidad de pactar con Junts hará lo que han hecho todos los gobiernos hasta ahora: ceder al chantaje separatista, cediendo competencias y dándoles más herramientas para que sean más fuertes. Si el separatismo ha crecido con más competencias y más dinero es porque ha habido sucesivos gobiernos que lo han utilizado para mantenerse en el poder. Eso debe cambiar. Es posible recuperar esa Cataluña que está secuestrada por el separatismo y construir una Cataluña en libertad. Hemos llevado a votación la ilegalización de los partidos separatistas y de Bildu y no nos han apoyado. De esos polvos, estos lodos. Bildu ha sido, casi, la primera fuerza en las elecciones vascas. ¿Por qué? Porque durante demasiado tiempo PSOE y PP han decidido blanquear a los herederos del terror.

Rebelarse en Cataluña

P.- En su eslogan de campaña proponen a los catalanes rebelarse en defensa propia. ¿Qué significa?

R.- Que el próximo 12 de mayo hemos de protagonizar la rebelión del sentido común que nos lleve a recuperar las riendas del destino que queremos para Cataluña, hasta ahora secuestrado por unos políticos que lo único que querían era conducirnos a un proceso separatista que lo único que nos ha traído es decadencia. Lideramos los peores datos en educación, en seguridad, no hay vivienda de protección oficial, han destruido la industria y nuestra economía. Rebelarse y protagonizar la rebelión del sentido común en defensa propia quiere decir que o somos nosotros, los catalanes, quienes damos un paso al frente y apartamos a estos políticos que lo único que han hecho es utilizar Cataluña para su beneficio propio y empezamos a proteger los servicios públicos, a defender nuestros barrios, nuestra seguridad, nuestra tradición, nuestras familias…, a defender que Cataluña siga siendo Cataluña… o esos políticos van a acabar convirtiendo a Cataluña en Argelia. Van a convertir a los barrios todavía seguros en escenarios de más violaciones y asesinatos. Y van a acabar con los servicios públicos. En Cataluña tenemos una media por encima de 138 días para ser atendidos por un especialista médico. En 2023 murieron más de 12.000 personas esperando la ayuda a la dependencia. Los catalanes merecen mucho más. Lideremos la rebelión del sentido común.

Júlia Calvet

P.- ¿Qué significa el fichaje de Júlia Calvet, de S’Ha Acabat?

R.- Es un claro mensaje a los jóvenes: hemos recibido en herencia una Cataluña decadente y somos nosotros, los jóvenes, los que hemos de asumir la responsabilidad para construir la Cataluña del mañana, libre, próspera y segura. Es, además, el reconocimiento a una persona que lideró la resistencia juvenil en las peores circunstancias frente al peor totalitarismo del separatismo en las universidades y en los colegios. Evidencia que un referente como Júlia ve en Vox la única formación política que aporta dureza y resistencia, que va a ser combativa frente al separatismo y que ofrece un proyecto ilusionante, esperanzador y patriótico en Cataluña

P.- Es muy joven ¿Tiene recorrido político por delante?

R.- Sin duda. Ha demostrado que es una persona fuerte, resistente, con ideas, tenaz, perseverante. Júlia tiene muchos capítulos que escribir en la Cataluña postseparatismo.

¿Aplicar el 155?

P.- ¿Siguen pensando que un 155 permanente es la solución, como dijo Abascal en la campaña electoral del 23J?

R.- Lo primero que hay que hacer es liderar esa rebelión del sentido común y llegar al poder en Cataluña, que es a lo que aspiro. Yo salgo a ganar las elecciones en Cataluña. Aragonés llegó a tener sólo diez diputados. Yo he tenido 11. Quiero llamar a los catalanes a obtener tantos diputados que sean otros que tengan que elegir entre Garriga o separatismo, es decir, Illa o Aragonés. Pero si el separatismo vuelve a sumar esas mayorías, por supuesto que promoveremos en el Congreso y el Senado las medidas necesarias para intervenir la Generalitat de Cataluña. Lo haremos si siguen malversando fondos públicos y no los destinan al bienestar de los catalanes, si siguen utilizando esa televisión pública con un presupuesto de más de 1.300 millones para seguir generando odio y ser el altavoz de la manipulación de los mensajes. Promoveremos el 155 por amor a los catalanes. Si los separatistas siguen instrumentalizando la Generalitat para sus fines propios hay que decirles que nosotros no lo vamos a permitir y que la Generalitat está para servir a los catalanes. Y si persisten, haremos todo lo necesario para que las instituciones estén controladas por personas que quieran mejorar el día a día de los catalanes.