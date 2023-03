Pablo Iglesias sostiene que «al entrar en política llegan las miradas de deseo, las comidas y las cenas» y eso provoca la amenaza del «virus de la vanidad» que, reconoce, puede afectarle a él y a otros políticos. El ex líder de Podemos denuncia este domingo, además, que la política saca «el lado más feo» de las personas.

«La política implica cosas buenas cuando se ejercen cargos de responsabilidad o cuando se ejerce un cargo público. De hecho, eso hace que un virus pueda afectar, o pueda afectarnos, a muchos dirigentes políticos, que es el virus de la vanidad. Cuando tienes responsabilidades políticas te miran de otra forma. Los cargos políticos hacen que personas que nunca se creyeron atractivas o interesantes empiecen a ser objeto de atención, de miradas de deseo, de muchos mensajes, de muchas comidas, de muchas cenas. Es un rol que a veces tiene consecuencias peligrosas», alerta el que fuera vicepresidente segundo del Gobierno en la presentación del libro de Pablo Echenique.

Iglesias prosigue afirmando que «uno de los mayores sinsabores y amarguras» que ha experimentado en los últimos años es «ver que la política sacaba lo peor de algunos compañeros».»Una vez convertidos en diligentes, en personas que salen en la televisión, o en personas que son objeto de miradas, objeto de deseo, sacan su lado más feo, su lado más humano, en el peor sentido humano que podamos encontrar», insiste el ex líder morado en una velada alusión a Íñigo Errejón, ex amigo íntimo. En esta línea, Iglesias ha comentado el episodio en el que decidió dejar la política junto a Irene Montero tras la creación de Más Madrid por parte de su antiguo pupilo y de la alcaldesa Manuela Carmena. Sin embargo, la propuesta de Echenique de ser él mismo el candidato a presidir la Comunidad de Madrid frenaron su pretensión, si bien finalmente el encargo recayó en la hoy condenada Isa Serra.

En la misma línea, Pablo Echenique ha opinado que «Podemos es muchas cosas, entre ellas el partido de la gente a la cual no se le pega la moqueta a los pies. Esa es una de nuestras señas de identidad». El portavoz parlamentario morado ha bromeado diciendo que él no tiene ese problema porque no pisa la moqueta. También ha dejado caer que a él no le tiemblan las piernas como al PSOE.

Vox

Otras de las reflexiones que deja la charla tiene que ver que con Vox. Iglesias, que siempre trata de anticipar los escenarios políticos por llegar, alerta a los suyos que el Alberto Núñez Feijóo pedirá la abstención de la izquierda si éstos no quieren que el PP gobierne con Vox. Sin embargo, el hoy profesor universitario y director de la fundación de Podemos insinúa que es mejor que gobiernen en coalición los populares con Santiago Abascal, ya que una abstención sería la desaparición de las siglas moradas.

Por otra parte, Iglesias se ha dirigido de forma indirecta a Yolanda Díaz. Exhorta la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE por ser «imprescindible» para las próximas elecciones generales y cree que la candidatura debe organizarse en primarias vinculantes y abiertas a la ciudadanía para elegir candidatos, no en acuerdos de «despachos».

Esa opinión de las bases debe ser, a su entender, «vinculante» para medir el peso que tendrá cada partido en la lista, respetando a su vez la identidad de cada organización, dice como recoge Europa Press. Mojándose sobre «el elefante en la habitación», la unidad de la izquierda, ha querido ser «muy claro» al pedir una alianza electoral entre Sumar, la plataforma de la vicepresidenta, con Podemos, IU, los comunes y los partidos ajenos al espacio confederal como Más Madrid, Compromís, la Chunta y el resto de siglas a la izquierda del PSOE. «Soy militante de Podemos y no quiero ser militante de Sumar», ha profundizado, al igual que «todo el mundo» tiene derecho a montar su propio partido, en alusión a Sumar. En ese punto, ha tirado de sorna. Se ríe de el gusto en la izquierda por montar nuevas formaciones: «¿cuántos partidos hay a la izquierda del PSOE? Cada año dos nuevos, qué problema hay mientras vayamos todos juntos», ha ironizado.

PSOE

Por otra parte, Iglesias y Echenique cargan contra Pedro Sánchez y el PSOE por su aproximación al PP para modificar la Ley del Sólo sí es sí. Han recordado que este martes por la tarde, a cuatro horas de que arranque el 8M, Día de la Mujer, se votará en el Congreso la reforma de esta polémica norma que ha beneficiado a más de 700 agresores sexuales. «¿Aplaudirá el PSOE junto con el PP en el Hemiciclo la vuelta al Código Penal de La Manada?», ha presionado el portavoz morado en la Cámara Baja.

El político madrileño ha destacado que sin el afán de Podemos para entrar en el Gobierno de coalición hoy no habría, en referencia a Díaz, vicepresidenta segunda ni ministra de Trabajo, ni tampoco el Ingreso Mínimo Vital, Ley Trans ante la «transfobia» del PSOE personalizada en la exvicepesidenta Carmen Calvo, o no se habría señalado al presidente de Mercadona, Juan Roig.

Iglesias también ha aprovechado para repetir una vez más su discurso en contra de los medios de comunicación. Ha puesto en el disparadero a varios profesionales de la información. Dice que «el poder sabe perfectamente a quién tiene que matar, a Podemos». Ha denunciado las críticas al partido e insta a «mirar quién se pone de perfil en el Gobierno» cada vez que hay alguna «batalla ideológica».