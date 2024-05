Hasta 2 millones de palestinos pueden pedir asilo en España al acusar el Gobierno a Israel de «genocidio»

Un error de consecuencias incalculables. Así se ha entendido en el mundo diplomático el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya señalado directamente a Israel como autor de un «genocidio». Acusación que ha salido de boca, tanto de ministros de Sumar como del PSOE, y que esta semana ha intentado minimizar el titular de Exteriores, José Manuel Albares, asegurando que se trata de «opiniones personales» que en ningún caso son un sentir oficial. Exteriores ha pedido a los ministros, por vía interna, que se deje de utilizar ese término de «genocidio»: abre la puerta a que palestinos residentes en Gaza, y son alrededor de dos millones en toda la Franja, pueda presentarse en una embajada o consulado española a solicitar asilo. Y una sentencia del Tribunal Supremo obliga a Exteriores, en esos casos, a poner al solicitante de protección en un avión rumbo a España.

«Lo que está pasando en Gaza es un auténtico genocidio». Eso fue lo que señaló recientemente la Ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando se le preguntó por la crisis entre España e Israel y el reconocimiento de Palestina. Unas declaraciones que provocaron un nuevo choque diplomático con Tel Aviv y que avivaron las posiciones de los socios de Sumar, cuyos ministros ya se habían manifestado en esos -o peores- términos.

Sin embargo, apenas dos días más tarde, Exteriores recondujo la versión oficial sobre lo que ocurre en Gaza. Albares, tras el Consejo de Ministros y el mismo día en que España reconocía oficialmente a Palestina, aseguró que las palabras de Robles reflejaban una «opinión personal» que no compartía necesariamente el Gobierno. Según ha sabido OKDIARIO, esa declaración pública había estado precedida de un aviso en privado a los ministros para que no utilizasen tan a la ligera el término genocidio. No por respeto a Israel, ya que se trata de una gravísima acusación, sino por las consecuencias legales que puede tener para España esa calificación.

Si España considera oficialmente que en Gaza se está produciendo la eliminación o exterminio sistemático de un grupo humano por motivos de raza, religión o nacionalidad, entonces, por definición, cualquier persona que viva en Gaza o haya conseguido salir de allí se puede presentar en la embajada o consulado español en Israel, Egipto, Jordania, Líbano o cualquier otro país y solicitar asilo de manera urgente. Y se le debe atender.

El Supremo lo reconoce

Esta situación ya estaba reconocida en la Ley de Asilo de 2009, pero nunca se aplicaba por las lagunas legales que planteaba, tal y como explican a OKDIARIO fuentes diplomáticas. Sin embargo, todo cambió con la sentencia 1327/2020 del Tribunal Supremo que en 2020 reconoció el derecho de asilo a una familia iraquí. En 2016 habían cruzado el Mediterráneo hasta Grecia, y allí pidieron asilo en la embajada española, pero ni siquiera se les tramitó. Se consideró que en Grecia ya estaban a salvo.

La Justicia española, en su fallo, no sólo reconoció el derecho a que el embajador responda personalmente a estas peticiones de protección internacional, sino que en caso de que se acredite que «corre peligro su integridad física», el Gobierno está obligado a ponerle un avión rumbo a España para terminar aquí el resto del proceso. Es decir, primero poner a salvo, después evaluar si hay razones para el asilo.

En ese proceso, sin embargo, sigue siendo fundamental la fase de evaluación del riesgo para la integridad física que declare el solicitante de asilo. En el caso de Gaza, explican estas fuentes, «no sería difícil probar que alguien huye de un exterminio, cuando hasta desde el propio Gobierno lo consideran así». El éxito de la petición, dicen, estaría asegurado.

Exteriores ya sabe qué asociaciones propalestinas están preparándose para facilitar este tipo de procesos de asilo para palestinos

Las mismas fuentes señalan que Exteriores ya sabe qué organizaciones no gubernamentales y asociaciones propalestinas están preparándose para facilitar este tipo de procesos de asilo para palestinos. De hecho, fue ACNUR quien gestionó esa petición de asilo de 2016 que dio lugar a la sentencia del Supremo. De generalizarse, dicen, podrían dar lugar a un aluvión de peticiones de asilo. En la Franja de Gaza viven alrededor de dos millones de habitantes.

Cabe recordar que la posición internacional generalizada sobre lo que ocurre en Gaza descarta que se trate de un genocidio. Por raza, etnia o religión, por definición, es imposible: el 20% de la población del Estado de Israel es de origen palestino. Por nacionalidad tampoco: las operaciones militares se desarrollan sólo en Gaza y no afectan a Cisjordania. No se cumpliría en ningún caso, por tanto, el criterio de exterminio «sistemático».

Robles y el genocidio

Las polémicas entre el Gobierno español y el israelí no cesa. Una de las últimas se produjo hace apenas una semana, durante el Día de las Fuerzas Armadas en España. En el acto celebrado en Oviedo, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, afirmó que lo que está pasando en la Franja de Gaza «es un auténtico genocidio».

«España es siempre muy solidaria de lo que pasa en el mundo, no nos podemos olvidar que en Ucrania está muriendo la gente, está siendo una guerra tremenda, ni prescindir de lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio», decía Robles en declaraciones a RTVE.

Ésta es la primera vez que un miembro socialista del Gobierno utiliza el término «genocidio» para referirse a la guerra en Israel. Y eso ha provocado de nuevo el reproche de Israel. La Embajada israelí en España ha criticado que la ministra «haya hecho suyo el relato falso e infundado de la organización terrorista Hamás».