Una guionista de TV3 se mofa del juez Marchena

Dolors Boatella es guionista del programa de TV3, 'Està Passant'. En su perfil de Twitter ha hecho varios memes para mofarse del juez Marchena y de Enric Millo durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo por la causa del 1-O.

Una responsable de redes sociales de y guionista TV3 se mofa del juez Manuel Marchena, presidente del tribunal y ponente en la sentencia en la causa del 1-O que se está llevando a cabo estas semanas en el Supremo. Se trata de Dolors Boatella, la community manager del perfil de Twitter de ‘Està Passant’, el programa de humor estrella en la televisión pública catalana.

“Buenos días con la venia”, escribre Boatella en las redes sociales para mofarse del juez Marchena, en alusión a su autoridad dentro de la sala del Tribunal Supremo donde se celebra el juicio por el referéndum ilegal del 1-O.

Cap a l’ @estapassanttv3 que avui m’estic fent els memes a sobre 😉 — Dolors Boatella (@DolorsBoatella) 7 de marzo de 2019

Dolors Boatella es la responsable de las redes sociales de ‘Està Passant’ y la encargada de hacer los memes para el programa. También trabaja como guionista en el espacio de TV3. Así consta tanto en su perfil de Twitter como en la web de la televisión pública catalana. ‘Està passant’ está presentado y dirigido por Toni Soler, cuya productora ‘Minoría Absoluta’ se ha embolsado en los últimos tres años más de 650.000 euros en subvenciones de la Generalitat de Cataluña.

Se mofa de Enric Millo

La humorista ha realizado varios memes sobre el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo. En uno de ellos se burló también de Enric Millo, el ex delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña. Millo declaró ante el Supremo como testigo el pasado martes ante Marchena, puesto que fue delegado del Gobierno antes y después del referéndum ilegal.

Boatella hizo un meme de Millo en el que insinuaba que había mentido en su declaración, debido a que aparecía caracterizada como Pinocho. Esto molestó al ex delegado del Gobierno en Cataluña: “Te debes pensar que hace mucha gracia tu bromita sobre mi testimonio al Tribunal Supremo. Te pido que no me insultes tratándome de mentiroso, a menos que puedas demostrar ante un juez lo que insinúas“.

Et deus pensar que fa molta gràcia la teva brometa sobre el meu testimoni al Tribunal Suprem. Et demano que no m’insultis tractant-me de mentider, a no ser que puguis demostrar davant d’un jutge el que insinues. — Enric Millo (@EnricMillo) 6 de marzo de 2019

Tras esto, la humorista de TV3 optó por borrar el meme de Enric Millo y le pidió disculpas: “He eliminado el meme porque no pretendía ofender a nadie y lo siento si no le ha gustado. Era una parodia, hago humor, nada más”.