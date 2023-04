La candidata de Podemos a la Presidencia de Asturias, Covadonga Tomé, ha decidido encerrarse en la sede de Podemos Gijón, tras un encuentro que se ha prolongado toda la tarde de este jueves, para reclamar que se respete la lista electoral votada por las bases. Tomé está situada en medio de la guerra interna de Podemos en la región desde que apoyara públicamente la candidatura de Yolanda Díaz al frente de Sumar.

La reunión que se ha celebrado durante toda la tarde de este jueves entre la candidata a la Presidencia del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, y la dirección regional del partido no ha servido para llegar a un acuerdo en el marco de una crisis interna de la formación morada en el Principado, surgida a raíz de una de las habituales purgas del partido morado y por la difícil convivencia dos facciones enfrentadas, según las filias o fobias hacia la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

La situación en Asturias está al rojo vivo. Tomé ha alegado que la dirección autonómica habría propuesto «alterar las primarias y eliminar a Jorge Fernández», que obtuvo 1.314 votos. En ese caso, ha dicho, Ana Taboada, que recibió 1.048 votos y está alineada con la dirección regional, pasaría del séptimo al cuarto puesto de la lista.

«Yo soy una persona de principios y hago lo que lleva décadas haciendo el movimiento obrero en Asturias, pelear por lo que es justo. De aquí saldré con la democracia y los valores de Podemos intactos, hasta entonces me quedo en la sede de Podemos, con el teléfono abierto 24 horas. Soy una persona que no tiene miedo a defender aquello en lo que cree y que pelea hasta el final por ello», ha dicho Tomé, manifestando su intención de no abandonar el encierro.

Según ha explicado Covadonga Tomé, el de Jorge Fernández fue uno de los expedientes que abrió la dirección autonómica tras la victoria de la candidata en las pasadas primarias. Ha reiterado que seis personas de su equipo, incluida ella, recibieron expedientes impulsados por la dirección de Podemos. En el caso de Jorge Fernández, siempre en versión de su entorno, se habrían sancionado las opiniones que había vertido dentro del máximo órgano de dirección de Podemos, donde había sido la quinta persona más votada hace un año.

Otro protagonista en esta crisis de Podemos es el cantante del grupo independentista asturiano Dixebra, Xune Elipe, nacionalista radical a favor de la imposición del bable en Asturias y hasta ahora número dos en la lista de Podemos para los comicios del próximo 28 de mayo. Elipe, que tuvo un expediente abierto, acusó a Podemos de tratar de «intimidarle» para que renunciara a ser candidato.

Covadona Tomé ya denunció la purga iniciada por la sede central de Podemos en sus redes sociales.

Compañeras, tengo que contaros algo. En noviembre gané las primarias, con el 60% de votos, para ser la candidata de Podemos en Asturies. Cinco meses después, cuando nuestra tierra empezaba a arder, encontré en mi email una advertencia de expulsión enviada por el partido. Hilo — Cova Tome (@TomeCova) April 4, 2023

Otro de los afectados por las purgas, Rubén Rosón, que fue concejal de Economía en el Ayuntamiento de Oviedo, también denunció en su perfil en redes el expediente abierto contra él. Lo irónico del asunto es que militando en un partido de génesis bolivariana e ideales comunistas, caracterizado por las purgas y el mesianismo, se queje ahora de prácticas «antidemocráticas».

Me acusan en un proceso sin garantías. Ni siquiera me dicen de qué me acusan, ni qué plazos, ni cómo debo alegar. Totalmente antidemocrático. Ya van una decena de expedientes, purgas y expulsiones. No les importa nada, salvo su puestín. Podemos no es esto. Ya basta. pic.twitter.com/ZuqqBjtygi — Rubén Rosón (@Roson_R) March 16, 2023

Antes de Rosón, el partido había expedientado a su ex barón en la región, Daniel Ripa, quien había denunciado pucherazos en las últimas primarias.

Estos casos guardan estrecha similitud con la expulsión en 2019 de Rosana Alonso, elegida en primarias secretaria general del partido en Cantabria. Integrante de la «corriente crítica» de la formación y considerada afín a Iñigo Errejón, Alonso fue entonces acusada de no impedir un presunto caso de acoso laboral. El Comité de Salud y Seguridad Laboral se conjuró para emitir un informe negativo contra ella, lo que le llevó a su inhabilitación y a no poder formar parte de las listas electorales.

Covadonga Tomé podría seguir los mismos pasos que Rosana Alonso y ser inhabilitada, lo que situaría a Podemos en la necesidad de elegir un nuevo candidato para las elecciones. La inscripción de candidaturas electorales para los comicios autonómicos termina el 24 de abril.

Por otra parte, los cuatro ediles en el Ayuntamiento de Langreo críticos con la actual dirección -Cristina García, Luis Baragaño, Elías López y Blanca Pantiga- han anunciado su decisión de dimitir en las próximas horas.