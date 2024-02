Guerra en el Consejo de Estado: De la Vega se niega a ir a los plenos que ahora presidirá Calvo

Guerra interna en el Consejo de Estado tras el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del supremo órgano consultivo. Según fuentes internas consultadas por OKDIARIO, la consejera permanente María Teresa Fernández de la Vega ha anunciado a sus compañeros que no quiere asistir a los plenos que ahora presidirá Calvo. Esta reunión se celebra con carácter mensual y a ella deben asistir obligatoriamente todos los consejeros que componen la institución.

El nombramiento de Carmen Calvo al frente del Consejo de Estado ha caído como un jarro de agua fría en el palacio de los Consejos. La que fuera presidenta de este órgano constitucional María Teresa Fernández de la Vega ha afeado esta designación y ha mostrado su descontento con la decisión del Gobierno. «Han tenido viejas rencillas dentro del PSOE», señalan las fuentes consultadas, que aseguran que Fernández de la Vega ha mostrado su oposición a asistir a los plenos. Paradójicamente, sí ha mostrado su conformidad con acudir a las comisiones permanentes que se celebran cada jueves en la sede del Consejo de Estado.

Por el momento, Carmen Calvo aún no ha presidido ningún pleno ni ninguna comisión permanente. La ya ex diputada socialista debe pasar previamente un examen de idoneidad en el Congreso de los Diputados antes de que su designación sea oficial. Este examen tendrá lugar este jueves 22 de febrero y los miembros de la Comisión Constitucional de la Cámara Baja emitirán un dictamen en el que se pronunciarán sobre si respaldan esta idoneidad. Tras ello, Calvo asumirá el despacho de la Presidencia que deja libre Magdalena Valerio tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que se anulaba su nombramiento al no considerarla «jurista de reconocido prestigio», uno de los requisitos legales para poder ostentar el cargo.

Una vez ratificado el nombramiento, Carmen Calvo llegará al palacio de consejos donde se encontrará con su ex compañera de partido María Teresa Fernández de la Vega. La que fuera vicepresidenta del Gobierno preside actualmente la sección séptima del Consejo de Estado, que se encarga de despachar los asuntos procedentes de los ministerios de Educación y Formación Profesional; de Ciencia e Innovación; de Universidades; y de Cultura y Deporte. Previamente, presidió la institución desde julio de 2018 hasta octubre de 2022, aunque decidió abandonar el cargo para convertirse en consejera permanente, un cargo vitalicio que no depende del nombramiento del Gobierno.

El Consejo y la amnistía

La socialista Carmen Calvo ha renunciado a su acta de diputada para convertirse en la próxima presidenta del Consejo de Estado. No es la primera vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofrecía este cargo que finalmente ha decidido asumir. Además, fuentes consultadas señalan que Carmen Calvo llevaba años detrás de la Presidencia de esta alta instancia del Estado.

La catedrática de Derecho Constitucional ha sido una de las socialistas más críticas con el Gobierno de Pedro Sánchez. En sus clases ha cargado duramente contra la amnistía y también rebatió públicamente esta ley, como por ejemplo en una entrevista en la emisora catalana RAC 1, en la que declaró: «La amnistía no es posible en nuestro país ni en ninguna democracia, porque la amnistía borra el delito, lo que significa que el poder judicial no existe».

Por el contrario, una vez conocidos los pactos de Sánchez con Junts en los que hay prevista una amnistía al independentismo, ha avalado la viabilidad jurídica de esta proposición de ley ya en trámite parlamentario. «Jurídicamente es viable aquí y en cualquier democracia. Tiene que ser sometido al debate de las Cortes Generales y aprobado por el pueblo español, representado en las Cortes por nuestro Tribunal Constitucional. Eso es impecable jurídicamente», sostuvo.

En su nuevo destino al frente del Consejo de Estado no tendrá que pronunciarse sobre la amnistía, ya que se trata de una proposición de ley que no tiene la obligación de someterse a un dictamen del supremo órgano consultivo. Su antecesora en el cargo, Magdalena Valerio, también amordazó a los letrados que componen el Consejo de Estado en sus pretensiones de posicionarse mediante una declaración pública sobre la amnistía. Valerio no autorizó que se difundiera este documento contrario a la amnistía, evitando posicionarse así sobre la ley con la que Pedro Sánchez ha logrado los apoyos necesarios para volver como presidente a La Moncloa.