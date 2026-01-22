La Guardia Civil detiene a un octogenario acusado de matar a su compañero de habitación en una residencia
La víctima es otro varón de 88 años
Los hechos ocurrieron en la residencia de mayores de Santa Colomba de Somoza (León)
La Guardia Civil ha detenido a un anciano octogenario por acabar presuntamente con la vida de su compañero de habitación, otro anciano de 88 años, en la residencia de mayores de Santa Colomba de Somoza (León).
La subdelegación del Gobierno de León ha informado de que los hechos se registraron durante la madrugada del pasado domingo por circunstancias que todavía se están investigando.
El detenido ha sido ingresado por orden judicial en un centro en León acorde a sus circunstancias personales de salud. Las autoridades continúan investigando para tratar de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
