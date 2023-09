Un nutrido grupo de diputados han lanzado gritos de «¡Cobarde, cobarde!» a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, en la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los diputados. En la bancada del PP y de Vox no ha sentado nada bien que el jefe del Ejecutivo de PSOE y Podemos no haya dado réplica personalmente al discurso del candidato popular. Tras la intervención del ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha desarrollado un episodio de alta tensión.

Finalmente, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tratado sin mucho éxito de calmar los ánimos. «Esto no es un patio de colegio. No voy a permitir insultos», ha expuesto la tercera autoridad del Estado ante un Hemiciclo que seguía encendido por la incomparecencia de Sánchez tras el discurso de Feijóo. La ex presidenta de las Islas Baleares también ha avisado: «He sido muy generosa, pero no se puede patalear en el Congreso».

Previamente, el líder del PP ha dejado claro que no iba a responder a Puente. «Me pidió seis debates en campaña y no comparece en el segundo», ha dirigido a Sánchez Feijóo. «No voy a participar en El Club de la Comedia», ha agregado.

Sánchez cruza el límite al no replicar a Feijóo

Por su parte, fuentes oficiales del PP han trasladado que Sánchez ha «cruzado un límite que no tiene precedentes» tras dejar en manos de Puente la réplica al discurso de Feijóo. Recuerdan que en su día Felipe González «tuvo la dignidad de responder» a José María Aznar tras ser derrotado en las urnas.

La elección de Puente, ex portavoz de la Ejecutiva del PSOE y perdedor de las últimas elecciones en Valladolid, ha provocado indignación en las filas populares que entienden que es un desprecio a la figura de Feijóo. Puente ha indicado que en los comicios del 28M se ha dado un pacto de PP y Vox, un hecho que ha tachado desde la tribuna de oradores, de «coalición de perdedores» en su ciudad y en otros territorios. «De ganador a ganador», ha espetado a Feijóo, para preguntarle por qué tiene él más derecho a ser presidente del Gobierno que él a ser alcalde de su ciudad.

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha relatado que es «evidente que a Sánchez le han quedado muy pocas ganas de atreverse a debatir con Feijóo» después del debate electoral que ambos mantuvieron en la campaña electoral. «Que poco respeto a nuestras instituciones», ha recordado en redes sociales.

En la misma línea, fuentes de la cúpula del PP remarcan que Sánchez tiene reciente su último debate con Feijóo durante la campaña electoral en Atresmedia y «ha preferido ahorrarse otra humillación». La mayoría de voces dieron al dirigente del PP como ganador.

Sin embargo, los populares han recalcado que «para protegerse ha cruzado un límite que no tiene precedentes» y ha enfatizado que González «tuvo la dignidad de responder a Aznar tras ser derrotado en las urnas».

«Sánchez no es digno ni de la Presidencia, ni del acta, ni del cargo de secretario general del PSOE», agregan esas fuentes, que han esgrimido que el PSOE podía haber sacado a la tribuna de oradores a su portavoz parlamentario en el Congreso, Patxi López.

Igualmente, fuentes del PP han apostillado que el discurso de Puente desde la tribuna evidencia que «está haciendo oposición a los dirigentes históricos del PSOE», en alusión a las palabras del portavoz socialista pidiendo al PP que no pierda tiempo buscando «disidentes, desertores o traidores para pasearles por las tertulias, por los medios que comparten su estrategia» porque «ninguno es ya representativo de este PSOE».