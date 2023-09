Mensaje de la cúpula del PP tras el éxito del acto en Madrid: «No nos rendiremos nunca»

OKDIARIO ha podido conocer de primera mano la valoración que ha hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del acto que se ha celebrado este domingo en Madrid contra la amnistía de Sánchez. Además, otros dirigentes populares como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, o el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, han valorado la convocatoria ante nuestros micrófonos.

«Se ha desbordado, lamentamos que no hayan podido entra toda la gente, pero estoy muy contento». Así valoraba Núñez Feijóo, nada más bajarse del escenario. «60.000 personas, eso nos ha dicho la policía urbana. No contábamos, ni con mucho, llegar a esa cantidad», ha señalado el líder popular.

«Muy emocionante. Ha habido aquí más de 60.000 personas para reivindicar algo que es de sentido común, que todos somos iguales ante la ley menos Sánchez y Puigdemont», ha puntualizado a continuación Martínez Almeida. «Que le llegue un mensaje muy claro, no nos rendiremos nunca».

«Sánchez dice que esto es la celebración de una derrota, pero ¿quién ganó las elecciones? Él ha perdido las generales, y las autonómicas y municipales de manera estrepitosa. Y él ha perdido la dignidad», ha insistido Almeida. Se le ha informado, además, de que Sánchez ha asegurado que estos actos «alientan el transfuguismo», a lo que el alcalde ha respondido con contundencia: «Y él alienta el golpismo».

Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del PP, se mostró «muy contenta» con el acto al considerar que es una muestra de que «España no se calla». «Esto es un acto del que Sánchez debería tomar buena nota, España tiene mucha dignidad, no se arrodilla y tiene principios. Si él no los tiene, que se lo haga mirar. Nosotros alentamos el constitucionalismo». «Es ese precio que va a pagar Sánchez lo vamos a revertir», ha asegurado.

También Paco Núñez ha pasado por los micrófonos de OKDIARIO para valorar la cita. «Impresionante. Satisfecho por la importancia del acto para defender la igualdad, la Constitución, a España, y para apoyar al presidente del PP de cara a esa investidura, que si prosperase acabaría con la amnistía y el referéndum, y con este ataque al régimen constitucional como lo está planteando Pedro Sánchez», ha asegurado Núñez nada más terminar el acto.

«Teníamos expectativas de que viniesen 1.000 personas desde Castilla-La Mancha, y es un orgullo que hayan venido 2.500 al final», ha añadido a OKDIARIO.

Llenazo

El PP de Alberto Núñez Feijóo se muestra más que satisfecho con su capacidad de convocatoria en la calle. El acto que la formación ha organizado este domingo contra la amnistía de Pedro Sánchez ha abarrotado el centro de Madrid, superando ámpliamente todas las previsiones. De los 10.000 asistentes que se esperaban al principio, finalmente se han superado los 60.000. Las calles adyacentes a la plaza Felipe II han colapsado por la afluencia de personas para la manifestación, que ha obligado incluso a cortar calles que no estaban previstas.

Éxito rotundo de convocatoria. Así lo consideran internamente en el PP tras analizar el desarrollo del que ha sido «el acto convocado por un solo partido político más multitudinario de los últimos años», según fuentes de Génova.

La manifestación, que inicialmente se iba a realizar en la plaza de España, cambió de escenario a esta plaza de Felipe II con un aforo sensiblemente inferior: unas 10.000 personas. Esa era, aproximadamente, la previsión del PP. Pero la realidad lo ha superado con creces, multiplicando esa cifra por seis.

De hecho, parte del público no ha podido siquiera escuchar los discursos de los participantes en el acto, ya que la multitud ha impedido acercarse hasta la plaza, donde sí había altavoces para seguir las intervenciones. Donde no llegaba el sonido, sí se ponía color a la protesta con gritos de «¡Sánchez fuera!», «¡Amnistía no!» y «¡Puigdemont a prisión!».