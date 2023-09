Feijóo se rebela contra la «cacicada» de la amnistía en su mayor baño de masas a horas de la investidura

El líder del PP y candidato a la investidura designado por el Rey, Alberto Núñez Feijóo, se ha rebelado este domingo contra la «cacicada» de la amnistía que negocia el jefe del Ejecutivo en funciones, el socialista Pedro Sánchez, con los independentistas catalanes del golpe del 1-O de 2017. Y lo ha hecho en la Plaza de Felipe II en su mayor baño de masas ante cerca de 65.000 personas (según datos del Ayuntamiento), protagonizando también así el acto más multitudinario organizado por el PP en su historia.

A 48 horas del debate de investidura, Feijóo ha defendido su visión de una «España de ciudadanos libres e iguales» frente a las cesiones de Sánchez a los separatistas del prófugo Carles Puigdemont y del condenado Oriol Junqueras. «Si los políticos no son iguales ante la ley, la amnistía es una cacicada ante el Estado de Derecho», ha subrayado. «Los que malversan dinero público no pueden quedar exentos de su responsabilidad», ha recalcado.

«Esto no va de bloques, ni de partidos, ni de territorios, ni siquiera de legalidad, porque es evidente que la amnistía es ilegal, sino de derechos, de principios, de que nadie puede ser más que nadie en la España Constitucional», ha destacado.

Miles de personas se han congregado en dicha plaza, mientras que en las calles aledañas también había grandes aglomeraciones, tanto que estas vías han tenido que ser cortadas por la Policía por motivos de seguridad. De este modo, la organización ha estimado en cerca de 65.000 personas la cifra de asistentes. Por su parte, desde la Delegación del Gobierno ha hablado de 40.000. No obstante, se trata del acto convocado por un solo partido político más multitudinario de los últimos años y también es el récord de esta formación, según fuentes del PP, que afirman con satisfacción que «se han desbordado todas nuestras previsiones».

Arropado por sus barones, los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y la plana mayor del PP, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Feijóo ha elogiado a todos ellos, en especial a los ex jefes del Gobierno. «Hay partidos a cuyos ex presidentes los consideran dinosaurios o portavoces del antiguo régimen, para nosotros Aznar y Rajoy son la memoria presente de la mejor España. Son la guía para ordenar nuestro país. Cuando un partido no respeta a sus mayores, ni tiene presente, ni tendrá futuro», ha lanzado al PSOE sanchista por sus ataques a Felipe González y Alfonso Guerra por oponerse a la amnistía.

«Pedro Sánchez pasará, yo pasaré, y lo que se queda es lo que hicimos y lo que defendimos. Allá él como quiere ser recordado. Yo me debo exclusivamente a los españoles, para ellos estoy. Pasaré o no por la presidencia, ahora o pronto, pero lo que quedará respecto a mí será igualdad, libertad y dignidad. Viva España», ha concluido.

«¡Puigdemont, a prisión!»

Por su parte, Rajoy ha calificado la amnistía como «un chantaje» en tanto «vendría a deslegitimar nuestro Estado de Derecho, la Constitución y la Democracia». En ese momento, se han escuchado a la plaza gritar al unísono «¡Puigdemont, a prisión!». «Vamos a decir aquí los que no hemos escuchado ningún miembro del Gobierno, que la amnistía ni cabe ni en nuestra Constitución ni en un Estado democrático y eso lo que decían hasta hacer un par de meses», ha aseverado. «La amnistía es un fraude porque no iba en el programa electoral de nadie, es un fraude sobre todo para los que les votaron», ha añadido en alusión al PSOE de Sánchez. «¿Desde cuándo es progresista la desigualdad?», ha apostillado Rajoy, haciendo una fuerte defensa de la aplicación del artículo 155 que efectuó su Gobierno tras el golpe.

En su turno, Aznar ha advertido que «la amnistía no será una expresión de reencuentro, sino de infamia porque significará aceptar que aquellos que rompieron la Constitución, el Estatuto de autonomía de Cataluña y las leyes, hicieron bien, que los jueces prevaricaron, que un grupo de españoles tienen derecho a delinquir y están por encima de los demás. No vamos a aceptarlo nunca», ha asegurado.

Además, ha enfatizado que Sánchez y los suyos «han mentido a todos los españoles, ya que no se han atrevido a llevarlo a las lecciones, pero están dispuestos a todo con tal de mantener el poder», ha alertado, con una fuerte advertencia al PSOE más leal al sanchismo: «La amnistía es un ataque sin precedente porque no procede sólo de los enemigos de la Constitución sino de un partido que tiene la obligación de defenderla y no lo hace».

En su saludo de bienvenida como anfitrión, Almeida ha denunciado que la amnistía es simplemente el pacto entre un prófugo de la Justicia y un preso de una ambición desmedida, como Pedro Sánchez, jamás podrán estar por encima de España y los españoles», ha enfatizado entre aplausos.

«De ninguna manera»

También en calidad de anfitriona y recibida con una enorme ovación, la presidenta de la Comunidad ha recordado que «en Madrid somos expertos en mentiras sanchistas, donde no fabricamos sentimientos identitarios ni regionalidades. «Madrid alegre y viva estará siempre al servicio de España. Decir amnistía es que los jueces son prevaricadores y que el golpe estuvo bien dado. Ya no tragamos más, por eso les decimos que de ninguna manera habrá amnistía», ha enfatizado.

«Si Sánchez se deja humillar allá él, pero nosotros de ninguna manera», ha insistido Ayudo, que también ha tenido palabras de elogio al candidato de la investidura. «Feijóo va a ser el martes la voz de la dignidad de cada español. Será la voz de la España tan real como olvidada, de negocios familiares cerrados, del abandono escolar… Gracias presidente por estar aquí y por ser la voz de millones de españoles», ha remachado.

Desde una hora del evento, militantes del PP, ciudadanos sin carné y también ex votantes del PSOE se han congregado en la Plaza de Felipe II de Madrid fundamentalmente con banderas de España, también había del partido, de comunidades autónomas, de la Unión Europea, de la Cruz de Borgoña, conocida como bandera de los Tercios, e incluso de Vox.

Se han escuchado pitos y gritos de «¡Fuera, fuera!» contra Sánchez y se ha visto cuantiosas pancartas contra el presidente socialista, donde podía leerse: «España no se vende» o «Sánchez, que te enteres, España no se trocea» o «Sánchez se arrodilla, no a la amnistía, no autodeterminación, no a dar 450 mil millones. ¿Qué justicia tenemos?», decía otro cartel. «Que se vaya ya a su casa», decía indignado un manifestante que esta mañana había salido de La Unión (Murcia).