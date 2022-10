Felipe González, ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, no da puntada sin hilo. Todas sus palabras se tienen que leer desde todos los puntos de vista posibles. Porque, pese a sus 80 años, el político ya retirado de la primera línea sigue aprovechando sus pocas intervenciones públicas para ajustar cuentas con los que le critican y preferirían verle callado siempre. Este jueves, en Toledo, González ha bromeado con que «la gente dice que me he hecho de derechas». Algo que ha calificado de «esas tonterías».

El ex presidente, que no ha querido entrar en las polémicas que acechan al partido que dirigió durante varias décadas como la de la Ley Trans que está abriendo en canal al PSOE, ha recomendado a los asistentes a un coloquio organizado por su fundación a «comprobar cuánto de derechas me he hecho, leyendo y escuchando mi discurso de la noche del triunfo electoral de 1982. Lo que les dije a los españoles les digo ahora con las mismas palabras» ha manifestado el que fuera líder del PSOE.

Junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y al ex presidente autonómico, ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso, José Bono, González ha defendido que «no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía». El político socialista, que durante los primeros años de mandato de Pedro Sánchez fue muy crítico con su gestión y sus pactos electorales, ha manifestado que es necesario «dar certidumbres a la sociedad». Felipe González ha criticado los populismos de partidos como Podemos, principal apoyo de los socialistas, que culpan siempre a los otros «de que las cosas no se hagan». El ex presidente recuerda que «un populista es el que da una respuesta simple a cualquier problema, que no es lo mismo que dar no un problema sencilla».

Silencio

Felipe González ha evitado pronunciarse acerca de la división que hay en el seno del PSOE respecto a la Ley Trans. La ruptura del carnet de una histórica como Carla Antonelli y el cruce de denuncias que podría provocar la expulsión de militancia de la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo, han evidenciado las tensiones que vive la organización que dirigió durante varias décadas. El ex jefe del Ejecutivo ha asegurado que se trata de una ley «muy muy importante» pero que «no he venido a hablar de eso». Su presencia en Toledo era para debatir sobre megaincendios. González, sin embargo, ha descartado que pueda producirse una escisión dentro del PSOE por culpa de esta polémica ley.