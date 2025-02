El Gobierno frena la reforma exprés de 5 centros para acoger irregulares por «ilegalidad» en los pliegos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha frenado la reforma exprés de 5 centros para acoger inmigrantes irregulares por «ilegalidad» en los pliegos de contratación de la dirección de obra. OKDIARIO informó el pasado 9 de enero de que el Ejecutivo había iniciado estas actuaciones por vía de procedimiento de urgencia en plena crisis migratoria. De hecho, ésta es una de las principales razones que alega para acelerar los plazos.

Sin embargo, la Secretaría de Estado de Migraciones se ha visto obligada a detener estos expedientes al ser advertida de un presunto incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. En concreto, el artículo 145.4 de esta ley precisa que «en los contratos con objeto de prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación».

En cambio, en los pliegos iniciales redactados por el Gobierno «se establecen únicamente dos criterios de adjudicación, precio y criterios de calidad, asignando respectivamente 70 y 30 puntos», recoge el Ejecutivo haciéndose eco de la advertencia recibida que motiva este desistimiento. De momento, la Secretaría de Estado de Migraciones ha optado por encargar un informe jurídico para «verificar» si tal posible incumplimiento es cierto.

No obstante, «ante la posibilidad de tener que efectuar cambios en los pliegos de cláusulas administrativas, no encuadrados como errores materiales, de hecho, o aritméticos, y, por tanto, no subsanables, se solicita la retroacción de actuaciones, dejando sin efecto la actual publicación de la licitación», ha decretado el Gobierno.

Esta «verificación» retrasará así el procedimiento urgente de contratación. De hecho, las empresas candidatas tenían hasta este 17 de febrero para presentar sus ofertas. Ahora, tras quedar suspendido el expediente, esa fecha ya no tiene validez, y todo se retrasará.

Como ha publicado OKDIARIO a tenor de las licitaciones puestas en marcha, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere remodelar cuanto antes seis centros de estancia y acogida de inmigrantes irregulares ubicados en Ceuta, Melilla, Alcobendas, Vallecas, Sevilla y Mislata (Valencia). Para ello, activó los respectivos contratos de obras y también de dirección de las mismas. Son cinco de estos últimos -los referentes a los complejos de Melilla, Alcobendas, Vallecas, Sevilla y Mislata (Valencia)- los que ha paralizado el Ejecutivo.

En los pliegos iniciales, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz señaló que «la urgencia se justifica en la necesidad de contar con las obras especificadas para responder a la situación de fuerte presión migratoria y poder cumplir con las obligaciones actuales del Estado en materia de inmigración, apreciando que la tramitación ordinaria del procedimiento impediría al contrato alcanzar su finalidad, por lo que es preciso acelerar la tramitación del presente expediente de contratación».

Fondos comunitarios

Asimismo, el Gobierno añadió que «concurren dos circunstancias que exigen que su tramitación se lleve a cabo a través de un procedimiento de urgencia, tanto la actual situación del sistema de acogida que se encuentra muy tensionado, como la necesidad de ajustarse a los plazos de cumplimiento de objetivos e hitos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tanto en su planificación como en su ejecución».

Y es que el Gobierno pretende financiar estas actuaciones con fondos europeos del Plan de Recuperación ante la crisis del coronavirus. De ahí que el Ejecutivo justifica el uso de estas partidas comunitarias alegando que «se asegurará un elevado nivel de eficiencia energética y la aplicación de criterios de sostenibilidad» en estas obras.

De esta manera, el Gobierno ha destinado 10,7 millones al contrato de remodelación del CETI de Melilla, más otros 432.873,31 euros para el de «dirección de obra». Las obras a ejecutar en este complejo ubicado en la Carretera de Farhana se resumen en las siguientes actuaciones: tratamientos y redes de agua; ampliación de enfermería; renovación de cocina; red eléctrica; remodelación de alojamientos; urbanización y mejora de la instalación contra incendios; nuevos alojamientos; nuevo edificio deportivo; cubierta pista deportiva; instalación fotovoltaica; mejoras de eficiencia energética y mejoras de accesibilidad.

En paralelo, el Gobierno ha licitado también sendos procedimientos de urgencia para los centros de acogida de irregulares de Alcobendas y Vallecas, ambos en la Comunidad de Madrid. Para el primero de ellos, los contratos (de obra y dirección) se elevan a 1.634.914,3 euros y 91.088,08, respectivamente. Mientras que para el de Vallecas, los importes ascienden a 2.607.968,48 euros y 136.753,97, impuestos incluidos.

Además, el Ministerio de Migraciones también ha activado estos encargos para los centros de protección internacional de Sevilla y Mislata (Valencia). Para el de la ciudad andaluza, los contratos se han licitado por 4.471.353,15 euros y 216.428,53. Y para el complejo valenciano, las candidatas se sitúan en 3.040.060,87 euros para las obras y 155.324,12 para la dirección de las mismas. En total, incluyendo también los 7.376.843,32 euros destinados a la reforma del CETI de Ceuta, estos expedientes suman 31.271.354,5 euros.