El Gobierno del Peñón ha expresado este martes su malestar por los cánticos de «¡Gibraltar es español!», de la selección española de fútbol durante la celebración de la victoria en la Eurocopa 2024. Desde la colonia británica, ubicada en el sur de la península ibérica, han trasladado su rechazo a estas proclamas que han tildado de «rancias».

Además, el Ejecutivo gibraltareño ha criticado que la selección haya usado la plataforma habilitada para ellos en la Plaza de Cibeles de Madrid para politizar la celebración. El Peñón defiende que no debería usarse el deporte para «promover ninguna ideología».

Fabián Picardo, ministro principal socialista del Peñón, ha manifestado su «decepción» por «observar que varios jugadores de la selección española de fútbol masculina celebraron su victoria en la Eurocopa a base de cánticos con comentarios rancios sobre Gibraltar».

«Se trata de una mezcla totalmente innecesaria de un gran éxito deportivo con declaraciones políticas discriminatorias que resultan enormemente ofensivas para los gibraltareños», ha opinado Picardo este martes.

El ministro principal de Gibraltar ha reprochado «el lamentable uso de la plataforma de la celebración en torno a la victoria de la Eurocopa para promover la idea de usurpar el territorio de Gibraltar». «Es contrario al principio de que el deporte no debe utilizarse para promover ninguna ideología políticamente controvertida», ha zanjado.

«Mezclar una victoria deportiva y el cántico que glorifica la política dictatorial de un asesino en masa como Franco y el intento de su régimen fascista de usurpar un territorio vecino, que también es una nación de la UEFA, es peor que repugnante», ha subrayado Picardo en otro mensaje en su perfil de la red social X, antes Twitter.

Mixing a sporting victory and the chant that glorifies the dictatorial politics of a mass murderer like Franco and his fascist regime’s attempt to usurp a neighbouring territory, that is also a UEFA nation, is worse than disgusting. It sullies the sport of football and the win… pic.twitter.com/xrnFCqWZ26

— Fabian Picardo (@FabianPicardo) July 16, 2024