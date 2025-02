El Gobierno contrata de asesora para el pabellón de la Expo a una activista climática afín a Más Madrid

El Gobierno de Pedro Sánchez contrató como asesora para el proyecto del pabellón de España en la Exposición Universal de Osaka 2025, que arrancará el próximo abril en esta ciudad de Japón, a una activista climática afín a Más Madrid, partido integrado en Sumar, el socio del PSOE en el Ejecutivo de coalición. El nombre de Yetta Aguado Arnold se une así al de Néstor Montenegro, cargo socialista del PSOE de Madrid cuya unión temporal de empresas (UTE) se hizo con el contrato del Gobierno de 2,1 millones de euros (impuestos incluidos) para el proyecto arquitectónico y el recorrido expositivo del pabellón de España en la Expo de Osaka, tal y como publicó en exclusiva OKDIARIO. Los dos son arquitectos con nexo con los partidos del Gobierno.

En concreto, según consta en el portal de Transparencia de la empresa pública Acción Cultural Española, cuya titularidad al cien por cien es del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, Yetta Aguado Arnold se hizo en diciembre de 2023 con un contrato por importe de 69.500 euros con el siguiente objeto: «Asesoramiento y coordinación técnica para la conceptualización y definición de proyecto del Pabellón de España en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en el desarrollo del proyecto para el diseño de arquitectura y oferta expositiva integral del Pabellón de España en la Exposición Universal 2025 Osaka».

OKDIARIO se puso en contacto con Acción Cultural para conocer el desglose de cada asesoramiento de este contrato, pero no obtuvo respuesta al respecto. Esta adjudicación siguió el procedimiento de negociado sin publicidad. Y sólo esta arquitecta fue la opción barajada, según recoge el citado portal de Transparencia. El contrato fue suscrito el 1 de diciembre de 2023 con un periodo de ejecución hasta el 30 de abril de este 2025.

A finales de 2023, la propia Yetta Aguado Arnold se congratuló así de esta adjudicación del Gobierno de PSOE-Sumar en las redes sociales: «Cierro el año feliz por volver a colaborar con Acción Cultural Española, AC/E, en dos proyectos que suponen un gran reto profesional: Osaka 2025 y Guadalajara 2024. ¡Con muchas ganas, con el mejor equipo, y muy agradecida por la oportunidad!», enfatizó en su cuenta oficial de LinkedIn.

En abril de 2022, Yetta Aguado Arnold formó parte de un acto-mitin organizado por Más Madrid con el título Madrid: Ciudad de las niñas y niños. Liderado por al portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, Aguado Arnaldo participó como ponente de una mesa de debate conformada, además, por Pilar García Sanz, maestra especialista en Educación Infantil y espacios familiares; María Oliver, especialista en grupos juveniles de calle; y Rubén Lorenzo, especialista de espacios de juego, transformación de patios escolares y construcción participativa. En su caso, Yetta Aguado fue presentada en el cartel de Más Madrid como cofundadora de Madres por el Clima y portavoz de Revuelta Escolar.

Unos años antes, en abril de 2019, Yetta Aguado Arnold se concentró frente al Congreso de los Diputados con su organización Madres por el Clima, junto al colectivo Fridays For Future para protestar contra la polución existente en la ciudad de Madrid. Congregados en torno la Carrera de San Jerónimo, gritaron consignas del tipo: «Los que están en la cima no se enteran ni del clima», «Es una crisis, no es un cambio», «Más parques naturales, menos multinacionales», «Es una urgencia, lo dice la ciencia’, «No nos mires, únete», o «Todos con Greta» (en referencia a la joven activista sueca Greta Thunberg).

En aquella protesta, Yetta Aguado planteó apostar por «pequeños retos de consumo que impliquen un cambio de mentalidad», basados, por ejemplo, en «un menor gasto energético», afirmó en declaraciones a Efe.

Siete altos cargos del Gobierno

Este periódico publicó en exclusiva el pasado enero que Acción Cultural Española (AC/E), entidad del Gobierno presidida por José Andrés Torres Mora, el que fuera jefe de Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero en la oposición y diputado del PSOE, resolvió en agosto de 2023 por medio de un jurado la concesión del contrato del pabellón de España para la Expo 2025 a la UTE Néstor Montenegro Mateos-Enorme Estudio SLU-Smart and Green Design por ser su oferta «la clasificada en primer lugar al tener la mayor puntuación de las presentadas».

Según los pliegos consultados por OKDIARIO, concurrieron a este concurso un total de 14 candidaturas, incluida la ganadora (con el proyecto La corriente de Kuroshio), que se hizo con el contrato de 2,1 millones (IVA incluido) del pabellón de la Expo y con una retribución de 20.000 euros del primer premio. Además, de los 13 miembros del jurado, 7 eran altos cargos del Gobierno socialcomunista.

Diseño del pabellón de España realizado por la UTE de Montenegro. (Imagen: AC/E)

Por su parte, el arquitecto Néstor Montenegro, afiliado a la Agrupación Socialista de Moncloa y cuya UTE ganó el citado concurso del pabellón español para la Expo Osaka (Japón) 2025, ya tenía vinculación con el PSOE cuando el 19 de julio de 2023 el jurado eligió a su estudio como el vencedor.

Para entonces, este arquitecto llevaba un año y medio formando parte de la Ejecutiva del PSOE de Madrid Ciudad que encabeza Mercedes González, hoy directora de la Guardia Civil y a la que avaló el propio Montenegro como afiliado para que se convirtiera en secretaria general de esta agrupación. En la dirección de la misma, que todavía sigue activa y deberá ser renovada la próxima primavera, Montenegro fue elegido en diciembre de 2021 para estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. «Orgulloso de poder participar en este proyecto ilusionante», expresó el arquitecto en redes sociales.