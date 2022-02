El pasado 10 de enero, Pedro Sánchez anunció la compra de 344.000 tratamientos de Paxlovid, el antiviral de Pfizer que reduce hasta en un 89% la hospitalización de los contagiados de Covid. Aunque no concretó fecha, Sánchez aseguró que la adquisición se haría ese mismo mes. A estas alturas, sin embargo, nada se sabe aún de cuándo llegará este fármaco a España. Otros países, como Italia, Reino Unido o Alemania ya se han asegurado el suministro.

Se trata de uno de los mayores avances para hacer frente a la gravedad del virus y el primer antiviral oral en la Unión Europea para tratar el Covid-19. La pastilla fue aprobada ya en diciembre por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en situaciones de emergencia para el tratamiento de adultos que no requieren oxígeno suplementario.

Según la compañía, este tratamiento es capaz de reducir en un 89% de casos el riesgo de hospitalización y muerte en adultos. Según las investigaciones, actúa en los primeros cinco días tras la aparición de los síntomas, frenando la progresión hacia una mayor gravedad.

Retraso

España ya llegó con retraso a la carrera por la compra de este medicamento. En plena explosión por la variante Ómicron, Reino Unido se aseguró, por ejemplo, la compra de 2,5 millones de dosis a lo largo del año. Sin embargo, y pese al aumento de las infecciones por la nueva mutación del virus, Sánchez no anunció la compra hasta el pasado 10 de enero, en una entrevista en la Cadena Ser. Se trató más bien de mera propaganda, pues el socialista no concretó cuándo se cerraría esa adquisición ni tampoco cuándo llegarían a España las dosis prometidas. Lo cierto es que, a día de hoy, las píldoras de Pfizer todavía no están disponibles. La adquisición se suma a la compra centralizada que se lleva a cabo desde la Unión Europea, como ocurrió con las vacunas.

El pasado 27 de enero, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó que el Gobierno estaba negociando el contrato bilateral con Pfizer. Según Darias, el Ejecutivo trata así de adelantarse a la compra centralizada por parte de la UE que, ha dicho, «va a tardar», aunque la ministra no concretó cuándo empezará a administrarse en España. Se hará, precisó, con criterios técnicos y para «determinados pacientes». «Será cuanto antes posible, pero dependemos de la compañía», afirmó.

Paxlovid contiene dos principios activos, PF-07321332 y ritonavir, que se administranen dos comprimidos diferentes que deben tomarse una vez cada 24 horas durante cinco días. El primer activo reduce la capacidad del virus para multiplicarse en el cuerpo, mientras que el segundo prolonga la acción de PF-07321332, es decir, le permite permanecer más tiempo en el cuerpo. Para llegar a su conclusión, la EMA hizo un estudio con dos grupos, uno que recibió Paxlovid y otro al que le fue administrado un placebo.

Durante el mes siguiente, el 0,8% (8 de 1039) de los pacientes que recibieron Paxlovid estuvieron hospitalizados durante más de 24 horas, en comparación con el 6,3% (66 de 1046) de los que ingirieron el placebo. No hubo muertes en el grupo del antiviral de Pfizer, mientras que en el segundo se produjeron nueve defunciones.

«Paxlovid es el primer antiviral oral para uso doméstico en nuestra cartera y tiene el potencial de marcar una diferencia real para las personas con alto riesgo de progresión a Covid grave», declaró en un comunicado la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, tras aprobar el fármaco. La EMA había ya otorgado licencia al Paxlovid para casos de emergencia, bajo decisión individual de las autoridades nacionales.