La actual dirección de Génova, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, quiere imprimir un nuevo rumbo al PP del País Vasco y al de Cataluña, que pasa fundamentalmente por avanzar hacia un mayor autonomismo, a semejanza del proyecto que lideró él mismo en Galicia. Así lo aseguran fuentes de la dirección nacional en el marco de la etapa que iniciaron este sábado los populares vascos, con la elección de su presidente y próximo candidato a lehendakari, Javier de Andrés.

En este contexto, hay una frase que ha resonado en el argumentario de la cúpula del PP desde hace dos unas semanas y que define a la perfección lo que Feijóo espera de los suyos en estas dos comunidades. La reflexión la hizo el propio líder del PP en Vitoria el pasado 23 de octubre junto al Árbol de Guernica, símbolo de las libertades y las instituciones vascas, donde no sólo habló de «Euskadi» como «nacionalidad histórica», sino que encargó a la nueva dirección que «sea con más intensidad el PP de Euskadi, no el PP en Euskadi». Fuentes de Génova lo explican así: «Los nuestros de Euskadi y los de Cataluña no pueden ser sucursales de Madrid», subrayan.

El pasado sábado, en la clausura del XVI Congreso del PP vasco, donde Feijóo empleó más el término «Euskadi» que País Vasco, volvió a incidir en que quiere «un partido amplio, abierto, inconformista, protagonista y de gobierno». «Tenemos que ofrecer un Partido Popular abierto, porque en nuestro proyecto caben todos los ciudadanos vascos», enfatizó.

Fuentes de la dirección nacional sostienen que el PP se ha marcado el objetivo de ser «decisivo» en el País Vasco en las elecciones autonómicas de la próxima primavera, con una fuerte apuesta por llegar al votante del PNV. «Somos la única alternativa moderada de autogobierno», resumen.

Por su parte, Javier de Andrés, diputado general de Álava entre 2011 y 2015, y ahora parlamentario por esta circunscripción en el Congreso, demostró el sábado que, más allá de su experiencia en doblegar al nacionalismo vasco en las urnas, tiene interiorizada la línea a seguir. De este modo, defendió su compromiso con el «autonomismo» y con el «autogobierno vasco», entendiendo también por tal que «en Euskadi no se ejecute la política social de Irene Montero o la política económica de Pedro Sánchez», afirmó sobre los socios del PNV.

Además, para su nueva etapa, De Andrés puso como referencia al PP de Galicia y a Feijóo, que tiene «más trayectoria autonomista» y «con más éxito» que el lehendakari Íñigo Urkullu, destacó. Prueba de ello, apuntó, es haber gestionado una «comunidad autónoma con una lengua propia a la que le ha dado un rango, un nivel y una extensión con naturalidad», a diferencia de lo que ha ocurrido en el País Vasco con el euskera, remarcó.

El «catalanismo cordial» de Feijóo

En cuanto a Cataluña, donde también podría haber elecciones el próximo año, Feijóo mantiene la misma receta, abogando por desplegar un «catalanismo cordial» y ocupando espacios como el que dejó Convergencia tras embarcarse en el proceso separatista. Sin embargo, aquí el proceso de renovación del PP se presume más complicado.

Con un Congreso regional que sigue sin fecha, el Partido Popular en esta comunidad se encuentra internamente tenso. Y su actual líder, Alejandro Fernández, ha dejado claro de antemano que piensa «dar lo mejor» de sí mismo para evitar que en el PP se imponga la teoría de quienes sostienen que «deberíamos copiar al PSC para mejorar en Cataluña». Desde Génova replican que la meta «no es copiar al PSC, sino ganar al PSC».