Garriga se planta en la sede okupa de los antifas tras la agresión a Vox y avisa: «¡Os vamos a echar!»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pronunciado un discurso ante las puertas de una sede okupada por el movimiento Antifa en Montcada i Reixac, un municipio de la provincia de Barcelona, donde fueron agredidos la pasada semana varios concejales de Vox en una mesa informativa por parte de varias personas de ultra izquierda.

Con un megáfono en mano y ante un numeroso grupo de cargos de Vox y simpatizantes, el líder de la formación en Cataluña, ha avisado que desalojarán todos los edificios okupados frente a la Industria Química Montcada. «¡Os vamos a echar! ¡No vamos a dar ni un paso atrás, vamos a acabar con la impunidad de los delincuentes!», ha añadido, prometiendo restaurar cuando lleguen al poder «el orden y la ley», así como eliminarán las subvenciones que financian a colectivos radicales.

Garriga ha denunciado el silencio cómplice y la colaboración mediática de la que goza el movimiento Antifa, los responsables de las agresiones que sufrieron miembros de Vox. Para el líder catalán, estos hechos no sólo tienen consecuencias en la «salud física de los agredidos», sino que tienen un «terrible» efecto para «nuestra democracia y para el futuro de Cataluña y el conjunto de España».

En este sentido, ha criticado que en el Parlamento de Cataluña todas las formaciones se hayan negado a secundar una declaración institucional de condena de estos hechos. «Hoy hemos visto cómo se han negado a respaldar una declaración institucional para condenar una agresión gravísima a cargos electos. Ese silencio no es neutral: es complicidad», ha subrayado.

‼️#URGENTE VOX responde a la agresión a dos simpatizantes a manos de unos antifascistas en Montcada i Reixac. NI UN PASO ATRÁS. pic.twitter.com/5v25HHEchk — VOX Cataluña (@VOX_Cataluna) February 18, 2026

Ante los medios de comunicación, Garriga ha advertido de que la violencia política «está en aumento desde hace tiempo», recordando que comenzó con el lanzamiento de huevos y piedras y que ahora «ya llega incluso a la agresión física con contusiones y fisuras de costillas de concejales de Vox en Cataluña».

Para Vox esta escalada de violencia «no es un fenómeno aislado». Garriga ha citado casos ocurridos en el ámbito internacional, como la muerte del activista estadounidense Charlie Kirk y la de un compatriota francés, Quentin, como ejemplo de hasta dónde puede llegar la normalización del odio político. «Sabemos cómo puede acabar esta espiral si se sigue alentando desde las instituciones y desde ciertos discursos públicos», ha advertido.

Vox quiere ilegalizar Antifa por sus agresiones

El líder de Vox, Santiago Abascal, ya prometió a sus simpatizantes a finales del pasado año, que «ilegalizará» el movimiento Antifa, siguiendo la estela de Donald Trump en Estados Unidos y ha pedido que se señale como organización terrorista.

La formación registro en diciembre una proposición no de ley para su debate en la comisión de Interior y en el Pleno, en la que denunciaba «la escalada de violencia política auspiciada por grupos de extrema izquierda» y reclamaba «medidas urgentes para la disolución de las organizaciones ligadas al movimiento Antifa y su inclusión en la lista europea de terrorismo».